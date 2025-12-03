திருப்பரங்குன்றம் உச்சிப் பிள்ளையார் கோயிலில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றம்
மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில், தீபம் ஏற்றப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அங்கு ஏற்றப்படவில்லை.
Published : December 3, 2025 at 9:50 PM IST
மதுரை: திருக்கார்த்திகை தினமான இன்று திருப்பரங்குன்றம் மலையில் வழக்கமாக ஏற்றப்படும் உச்சிப் பிள்ளையார் கோயிலில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டது.
முருகனின் அறுபடை வீடுகளில் முதற்படை வீடான திருப்பரங்குன்றத்தில் திருக்கார்த்திகை பெருவிழா மிக விமர்சையாக நடைபெறுவது வழக்கம். அந்த வகையில் திருக்கார்த்திகை தினமான இன்று (டிச.3) மலையில் வழக்கமாக ஏற்றப்படும் உச்சிப் பிள்ளையார் கோயிலில் கார்த்திகை தீபம் ஏற்றப்பட்டது. மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் உயர் நீதிமன்ற உத்தரவின் அடிப்படையில், தீபம் ஏற்றப்படும் என எதிர்பார்க்கப்பட்ட நிலையில் அங்கு ஏற்றப்படவில்லை.
முன்னதாக, திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்றலாம் என உயர் நீதிமன்ற மதுரை கிளை நீதிபதி ஜி.ஆர்.சுவாமிநாதன் இரண்டு நாட்களுக்கு முன்பு தீர்ப்பு வழங்கியிருந்தார். இதனை அடுத்து இந்து அமைப்புகள் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டுமென கோரிக்கை விடுத்து இந்து சமய அறநிலையத்துறை உதவி ஆணையர் அலுவலகத்தில் மனு அளித்தனர்.
மேலும் மதுரை மக்கள் மத நல்லிணக்க கூட்டமைப்பின் சார்பாக மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் விளக்கேற்ற அனுமதிக்க கூடாது என போராட்டம் தொடர்ந்து நடத்தப்பட்டு வந்தது. இதனை அடுத்து திருப்பரங்குன்றம் பகுதியில் பதற்றமான சூழ்நிலை உருவானது. இந்நிலையில், மதுரை மாநகர காவல் ஆணையர் லோகநாதன் தலைமையில் 600க்கும் மேற்பட்ட போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர்.
இந்நிலையில், தீபம் ஏற்றுவதற்காக திருக்கோயில் அறங்காவலர் சார்பாக புதிய தாமிரக் கொப்பரை வழங்கப்பட்டது. நான்கரை அடி உயரம் கொண்ட இந்த தாமிர கொப்பரை 450 லிட்டர் நெய் மற்றும் 300 மீட்டர் காடா துணியை பயன்படுத்தி உருவாக்கப்பட்டது. தீபம் ஏற்றுவதற்கான அனைத்து பொருட்களும் மலைக்கு செல்லும் பாதையில் பாதுகாப்புப் பணியில் இருந்த போலீசாரின் கடுமையான சோதனைக்கு பிறகு அனுமதிக்கப்பட்டன.
மலையில் அமைந்துள்ள காசி விஸ்வநாதர் ஆலயம், தர்கா, உச்சிப்பிள்ளையார் கோயில், மலையின் உச்சியில் உள்ள தீபத்தூண் அருகே துப்பாக்கி ஏந்திய போலீசார் 100க்கும் மேற்பட்டோர் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபடுத்தப்பட்டுள்ளனர். மேலும் ஆங்காங்கே சிசிடிவி கேமராக்கள் மற்றும் ட்ரோன் கேமரா மூலமும் போலீசார் தொடர்ந்து கண்காணித்து வருகின்றனர்.
|இதையும் படிங்க: விஜய் கட்சி என்னை எதிர்த்தால் என்ன நடக்கும் தெரியுமா? வானதி சீனிவாசன் சொன்ன வார்த்தை
வழக்கமாக தீபம் ஏற்றப்படும் உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் பகுதி 500 அடி உயரம் கொண்டது. மலையின் முதல் அடுக்கில் உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் அமைந்துள்ளதால் வடக்கு பகுதி கிராம மற்றும் நகர்ப்பகுதி மக்கள் மட்டுமே இந்த தீபத்தை பார்க்க முடியும். ஆனால் சுமார் 1,000 அடி உயர மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் ஏற்றப்படும் தீபம் திருப்பரங்குன்றம் மலையிலிருந்து சுமார் 30 கிலோமீட்டர் சுற்றளவில் உள்ள அனைத்து கிராம மக்களும் பார்க்க முடியும். இங்கு விளக்கு ஏற்றிய பிறகுதான் பொதுமக்கள் அனைவரும் தங்கள் வீடுகளில் விளக்கேற்றுவர்.
இந்நிலையில், இன்று மலை உச்சியில் உள்ள பிள்ளையார் கோயிலில் தீபம் ஏற்றப்பட்டது. தீபம் ஏற்றும் சமயம் திருப்பரங்குன்றம் நகரில் இருந்து கண்டு களித்த பக்தர்கள் அனைவரும் அரோகரா முழக்கம் எழுப்பி தங்களது பக்தி உணர்வை வெளிப்படுத்தினர்.
திருக்கார்த்திகை தீபம் ஏற்றும் திருவிழாவை முன்னிட்டு மலையில் சட்டம் ஒழுங்கு பிரச்சனை காரணமாக பொதுமக்களுக்கு காவல்துறை அனுமதி வழங்கவில்லை. உச்சிப் பிள்ளையார் கோயில் பகுதியில் மட்டும் பத்திரிக்கையாளர்கள் மற்றும் அறநிலை துறை ஊழியர்களுக்கு அடையாள அட்டை வழங்கப்பட்டு அனுமதிக்கப்பட்டனர். உச்சியில் உள்ள தீபத்தூண் அருகே ஆயுதமேந்திய போலீசார் பாதுகாப்பு பணியில் ஈடுபட்டனர். திருவண்ணாமலையில் இருந்து சிறப்பு குழு தீபம் ஏற்றுவதற்காக வரவழைக்கப்பட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.