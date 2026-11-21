கார்த்திகைத் தீபத்திருவிழா: திருவண்ணாமலைக்கு சிறப்பு மெமு ரயில்கள் அறிவிப்பு
நவ.23, 24, 25 நண்பகல் 12.40 மணிக்கு திருவண்ணாமலையில் இருந்து புறப்படும் திருவண்ணாமலை- விழுப்புரம் சிறப்பு மெமு ரயில் பிற்பகல் 02.15 மணிக்கு விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 21, 2026 at 10:45 PM IST
விழுப்புரம்: கார்த்திகைத் தீபத்திருவிழாவையொட்டி, பயணிகளின் வசதிக்காக திருவண்ணாமலைக்கு சிறப்பு மெமு ரயில்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
வரும் நவ.24- ஆம் தேதி கார்த்திகைத் தீபத்திருவிழா தமிழ்நாடு முழுவதும் சிறப்பாகக் கொண்டாடப்படவுள்ளது. குறிப்பாக, உலகப் பிரசித்திப் பெற்ற திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேசுவரர் திருக்கோயிலில் காலை பரணி தீபமும், மாலை மலை உச்சியில் மகா தீபமும் ஏற்றப்படவுள்ளது. இதனை காண தமிழ்நாடு மட்டுமின்றி வெளிமாநிலங்கள், வெளிநாடுகளில் இருந்தும் லட்சக்கணக்கான பக்தர்கள் வருகைத் தரவுள்ளனர்.
இதற்காக தமிழ்நாடு அரசின் இந்து சமய அறநிலையத்துறை, திருவண்ணாமலை மாவட்ட நிர்வாகம், கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் விரிவான ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. பக்தர்களின் வசதிக்காக தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருந்து அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகம் சார்பில் சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
அந்த வகையில், நவ.23, 24, 25 ஆகிய தேதிகளில் விழுப்புரம் மற்றும் வேலூர் மார்க்கமாக திருவண்ணாமலைக்கு சிறப்பு ரயில்கள் இயக்கப்படுகின்றன. அது குறித்து விரிவாகப் பார்க்கலாம்.
அதன்படி, நவ.23, 24, 25 ஆகிய தேதிகளில் மாலை 06.20 மணிக்கு திருவண்ணாமலையில் இருந்து புறப்படும் திருவண்ணாமலை - விழுப்புரம் சிறப்பு மெமு ரயில் (06097) இரவு 07.40 மணிக்கு விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், நவ.23, 24, 25 ஆகிய தேதிகளில் இரவு 08.00 மணிக்கு விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் விழுப்புரம்- திருவண்ணாமலை சிறப்பு மெமு ரயில் (06098) இரவு 09.30 மணிக்கு திருவண்ணாமலை ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். இந்த ரயில்கள் திருக்கோவிலூரில் மட்டும் நின்றுச் செல்லும்.
நவ.23, 24, 25 ஆகிய தேதிகளில் பிற்பகல் 03.00 மணிக்கு திருவண்ணாமலையில் இருந்து புறப்படும் திருவண்ணாமலை - விழுப்புரம் சிறப்பு மெமு ரயில் (06095) மாலை 04.20 மணிக்கு விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், நவ.23, 24, 25 ஆகிய தேதிகளில் மாலை 04.35 மணிக்கு விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் விழுப்புரம் - திருவண்ணாமலை சிறப்பு மெமு ரயில் (06096) மாலை 06.00 மணிக்கு திருவண்ணாமலையைச் சென்றடையும். இந்த ரயில்கள் திருக்கோவிலூரில் மட்டும் நின்றுச் செல்லும்.
நவ.23, 24, 25 ஆகிய தேதிகளில் நண்பகல் 12.40 மணிக்கு திருவண்ணாமலை ரயில் நிலையத்தில் இருந்து புறப்படும் திருவண்ணாமலை- விழுப்புரம் சிறப்பு மெமு ரயில் (06129) பிற்பகல் 02.15 மணிக்கு விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், நவ.23, 24, 25 ஆகிய தேதிகளில் காலை 10.10 மணிக்கு விழுப்புரத்தில் இருந்து புறப்படும் விழுப்புரம் - திருவண்ணாமலை சிறப்பு மெமு ரயில் (06130) காலை 11.45 மணிக்கு திருவண்ணாமலையைச் சென்றடையும். சிறப்பு ரயில்கள், வெங்கடேசபுரம், மாம்பழப்பட்டு, ஆயந்தூர், திருக்கோவிலூர், ஆதிச்சனூர், ஆண்டம்பாளையம், தண்டரை ஆகிய நிலையங்களில் நின்றுச் செல்லும்.
நவ.23, 24, 25 ஆகிய தேதிகளில் இரவு 10.40 மணிக்கு விழுப்புரத்தில் இருந்து புறப்படும் விழுப்புரம்- வேலூர் கண்டோன்மெண்ட் சிறப்பு மெமு ரயில் (06062) அதிகாலை 01.45 மணிக்கு வேலூரைச் சென்றடையும். மறுமார்க்கத்தில், நவ.23, 24, 25 ஆகிய தேதிகளில் அதிகாலை 02.05 மணிக்கு வேலூர் கண்டோன்மெண்ட்டில் இருந்து புறப்படும் வேலூர் கண்டோன்மெண்ட்- விழுப்புரம் சிறப்பு மெமு ரயில் (06061) அதிகாலை 05.00 மணிக்கு விழுப்புரம் ரயில் நிலையத்தைச் சென்றடையும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
இந்த சிறப்பு மெமு ரயில்கள் அனைத்தும் முன்பதிவில்லாத ரயில்கள் என்பதால் பயணிகள் ரயில் நிலையத்தில் உள்ள கவுண்டரில் டிக்கெட் பெற்றுக் கொண்டு எளிதில் பயணம் செய்யலாம் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.