கார்த்திகை தீபத்திருவிழா: திருவண்ணாமலைக்கு 8,012 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கம்
கோயம்பேடு, அடையாறு, மாதவரம், சேலம், திண்டிவனம், திருப்பத்தூர், கோயம்புத்தூர், வேலூர், திருப்பூர், விழுப்புரம், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, புதுச்சேரி மற்றும் பெங்களூர் உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் இருந்து சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளதாகத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : November 21, 2026 at 7:51 PM IST
விழுப்புரம்: கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவை முன்னிட்டு திருவண்ணாமலைக்கு 8,012 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளதாக தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் விழுப்புரம் கோட்டம் தெரிவித்துள்ளது.
கார்த்திகைத் தீபத்திருவிழாவை முன்னிட்டு பிரசித்திப் பெற்ற திருவண்ணாமலை அருணாச்சலேஸ்வரர் திருக்கோயிலில் மகா தீபம் ஏற்றப்படவுள்ள நிலையில் தமிழ்நாடு முழுவதிலும் இருந்து பக்தர்கள் சிரமமின்றி சென்று சுவாமி தரிசனம் செய்யும் வகையில் விழுப்புரம் கோட்டம் சார்பில் 8,012 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் விழுப்புரம் கோட்ட மேலாண் இயக்குநர் ஸ்ரீதரன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "கார்த்திகைத் தீபத்திருவிழாவை முன்னிட்டு தமிழ்நாடு அரசுப் போக்குவரத்துக் கழகத்தின் விழுப்புரம் கோட்டத்தின் சார்பில் திருவண்ணாமலைக்கு 8,012 சிறப்புப் பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளது.
நவ.22- ஆம் தேதி விழுப்புரம் மண்டலத்தில் இருந்து 195 சிறப்பு பேருந்துகளும், கடலூர் மண்டலத்தில் இருந்து 101 சிறப்பு பேருந்துகளும், திருவண்ணாமலை மண்டலத்தில் இருந்து 566 சிறப்பு பேருந்துகளும், வேலூர் மண்டலத்தில் இருந்து 205 சிறப்பு பேருந்துகளும், காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தில் இருந்து 35 சிறப்பு பேருந்துகளும், திருவள்ளூர் மண்டலத்தில் இருந்து 30 சிறப்பு பேருந்துகளும் என மொத்தம் 1,132 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளன.
நவ.23- ஆம் தேதி கார்த்திகை பௌர்ணமியை முன்னிட்டு விழுப்புரம் மண்டலத்தில் இருந்து விழுப்புரம் மண்டலத்தில் இருந்து 284 சிறப்பு பேருந்துகளும், கடலூர் மண்டலத்தில் இருந்து 180 சிறப்பு பேருந்துகளும், திருவண்ணாமலை மண்டலத்தில் இருந்து 802 சிறப்பு பேருந்துகளும், வேலூர் மண்டலத்தில் 485 சிறப்பு பேருந்துகளும், காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தில் 82 சிறப்பு பேருந்துகளும், திருவள்ளூர் மண்டலத்தில் 45 சிறப்பு பேருந்துகளும் என மொத்தம் 1,878 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்பட உள்ளது.
கார்த்திகை தீபத்திருநாளான நவ.24- ஆம் தேதி அன்று விழுப்புரம் மண்டலத்தில் இருந்து 500 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படவுள்ளது. கடலூர் மண்டலத்தில் இருந்து 291 சிறப்பு பேருந்துகளும், திருவண்ணாமலை மண்டலத்தில் இருந்து 1,212 சிறப்பு பேருந்துகளும், வேலூர் மண்டலத்தில் இருந்து 818 சிறப்பு பேருந்துகளும், காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தில் இருந்து 152 சிறப்பு பேருந்துகளும், திருவள்ளூர் மண்டலத்தில் இருந்து 82 சிறப்பு பேருந்துகளும் என மொத்தம் 3,055 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கப்பட உள்ளது.
இதேபோல், நவம்பர் 25- ஆம் தேதி விழுப்புரம் மண்டலத்தில் 332 சிறப்பு பேருந்துகளும், திருவண்ணாமலை மண்டலத்தில் 874 சிறப்பு பேருந்துகளும், கடலூர் மண்டலத்தில் 231 சிறப்பு பேருந்துகளும் இயக்கப்பட உள்ளது. அத்துடன், வேலூர் மண்டலத்தில் 345 சிறப்பு பேருந்துகளும், திருவள்ளூர் மண்டலத்தில் 63 சிறப்பு பேருந்துகளும், காஞ்சிபுரம் மண்டலத்தில் 102 சிறப்பு பேருந்துகளும் என மொத்தம் 1,947 சிறப்பு பேருந்துகள் இயக்கப்படுகின்றன.
நவ.22 முதல் நவ.25 வரை மொத்தம் 8,012 சிறப்பு பேருந்துகள், கோயம்பேடு, அடையாறு, மாதவரம், சேலம், திண்டிவனம், திருப்பத்தூர், கோயம்புத்தூர், வேலூர், திருப்பூர், விழுப்புரம், கடலூர், கள்ளக்குறிச்சி, திருக்கோவிலூர், வந்தவாசி, புதுச்சேரி மற்றும் பெங்களூர் உள்ளிட்டப் பகுதிகளில் இருந்து இயக்கப்பட உள்ளன" எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.