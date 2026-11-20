திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி; உச்சநீதிமன்ற உத்தரவும், அரசியல் தலைவர்களின் கருத்தும்
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் திமுக அரசு கடுமையாகப் போராடி, தமிழ்நாட்டின் அமைதியையும், மதநல்லிணக்கத்தையும் நிலைநாட்டியது என மு.க.ஸ்டாலின் கூறியுள்ளார்.
Published : November 20, 2026 at 9:28 PM IST
சென்னை: திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கி உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ள நிலையில், இதுகுறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சி தலைவர்களும் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தூணில் வரும் நவ.24-ஆம் தேதி கார்த்திகை தினத்தன்று ஒருமுறை மட்டும் தீபம் ஏற்ற அனுமதி அளித்து உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால உத்தரவைப் பிறப்பித்துள்ளது. உச்சநீதிமன்றத் தீர்ப்பு குறித்து பல்வேறு அரசியல் கட்சிகளின் தலைவர்களும் கருத்துத் தெரிவித்துள்ளனர்.
திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் தி.மு.க. அரசு கடுமையாகப் போராடி, தமிழ்நாட்டின் அமைதியையும் மதநல்லிணக்கத்தையும் நிலைநாட்டியது. த.வெ.க. அரசு அடுத்தகட்டமாக என்ன சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவுள்ளது என்பதை மாண்புமிகு முதலமைச்சர் அவர்கள் விளக்க வேண்டும்.— M.K.Stalin (@mkstalin) November 20, 2026
முதலமைச்சர் விளக்க வேண்டும்
திமுக தலைவரும், முன்னாள் முதலமைச்சருமான மு.க.ஸ்டாலின் தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில், "திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் திமுக அரசு கடுமையாகப் போராடி, தமிழ்நாட்டின் அமைதியையும், மதநல்லிணக்கத்தையும் நிலைநாட்டியது. தவெக அரசு அடுத்தக்கட்டமாக என்ன சட்ட நடவடிக்கை மேற்கொள்ளவுள்ளது என்பதை முதலமைச்சர் விளக்க வேண்டும்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.
திருப்பரங்குன்றம் வழக்கு: _____________________ உச்சநீதிமன்ற இடைக்காலத் தீர்ப்பு வியப்பும் அதிர்ச்சியும் அளிக்கிறது! மதவாத சக்திகள் குழப்பம் ஏற்படுத்துவதற்கு இது வழிவகுக்கும்! தமிழ்நாடு அரசு விழிப்போடிருக்க வேண்டும்! _______________________________ விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி அறிக்கை! ______________________________ திருப்பரங்குன்றம் வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் அளித்திருக்கும் இடைக்காலத் தீர்ப்பு வியப்பும் அதிர்ச்சியும் அளிக்கிறது. சென்னை உயர்நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்புக்கு இடக்காலத் தடை விதித்திருக்கும் அதே வேளையில், கார்த்திகை தீபம் (நவ-24)அன்று சர்ச்சைக்குரிய 'கல் தூணின்' உச்சியில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு உச்ச நீதிமன்றம் அனுமதி வழங்கியுள்ளது. அத்துடன், தேவைப்பட்டால் துணை இராணுவப் படையினரின் பாதுகாப்பைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம் என்றும் வழிகாட்டியுள்ளது. இது மாநில அரசை மறைமுகமாக அச்சுறுத்தும் வகையில் அமைந்துள்ளது. கல்தூணில் கட்டாயம் தீபநாளன்று தீபத்தை ஏற்றியே ஆகவேண்டும் என்பதில் உச்சநீதிமன்றம் உறுதியாகவுள்ளது என்பதைக் காட்டுகிறது. எந்த ஆய்வும் செய்யப்படாமலேயே ஆதாரம் ஏதும் இல்லாமலேயே அந்த இடத்தை அல்லது அந்த கல்தூணை தீபம் ஏற்றுவதற்கான இடம்தான் என்கிற தோற்றத்தையும் நம்பிக்கையையும் உருவாக்குவதாக இது அமைந்துள்ளது. அதே வேளையில், பின்வருமாறும் உச்சநீதிமன்றம் கூறியிருப்பதைக் கருத்தில் கொள்ளவேண்டும். அதாவது, “ இந்தக் கல் தூண், வழக்கமான சமய வழிபாட்டு இடமாக இருந்ததோ அல்லது வரலாற்று ரீதியாக அத்தகைய இடமாக இருந்து வந்ததோ என்ற எந்தவொரு கண்டறிதலின் அடிப்படையிலும் தற்போதைய உத்தரவு அமையவில்லை. மேலும், குறிப்பிட்ட அந்த இடத்தில் விளக்கேற்றுவது ஒரு இன்றியமையாத சமயச் சடங்கா என்பதையோ, அல்லது அவ்வாறு செய்வதற்கான சட்டப்பூர்வமாக அமல்படுத்தக்கூடிய உரிமை ஏதேனும் தனிநபருக்கோ, நிறுவனத்திற்கோ அல்லது சமயப் பிரிவினருக்கோ உள்ளதா என்பதையோ இந்த உத்தரவு தீர்மானிக்கவில்லை" என்றும் உச்சநீதிமன்றம் குறிப்பிட்டுள்ளது. “ நவம்பர் 24 அன்று, 'தீபத்தூண்' என்று அடையாளப்படுத்தப்படும் கல் தூணில், தேவஸ்தானத்தால் ஏற்பாடு செய்யப்படும் ஒரு குறிப்பிட்ட குழுவினரைக் கொண்டு, சடங்கு ரீதியான தீபத்தை ஏற்றுவதற்கு அனுமதிக்க வேண்டும். அந்தக் குழுவில் யார் இடம்பெற வேண்டும் மற்றும் எத்தனை பேர் இருக்க வேண்டும் என்பதை, கோயில் நிர்வாக அதிகாரி, இந்திய தொல்பொருள் ஆய்வுத் துறை (Archaeological Survey of India) மற்றும் மதுரை மாநகர காவல் ஆணையர் ஆகியோருடன் கலந்தாலோசித்து, மதுரை மாவட்ட ஆட்சியர் தீர்மானிக்க வேண்டும். மாவட்ட ஆட்சியர் இதற்கான ஒருங்கிணைப்பு அதிகாரியாக (Nodal officer) செயல்படுவார். பல்வேறு காரணிகளைக் கருத்தில் கொண்டு, தீபம் ஏற்றும் நேரத்தையும் அதற்கான பாதையையும் மாவட்ட நிர்வாகம் முடிவு செய்யும்; சடங்கு முடிந்தவுடன், அந்தக் குழுவினர் உடனடியாக அந்த இடத்திலிருந்து வெளியேறிவிட வேண்டும். அங்கு எந்தவொரு புதிய அமைப்பையும் உருவாக்குவதற்கோ, கட்டமைப்பில் மாற்றங்களைச் செய்வதற்கோ, அகழ்வாராய்ச்சி மேற்கொள்வதற்கோ அல்லது நிரந்தர கட்டுமானங்களை அமைப்பதற்கோ அனுமதி இல்லை. அதேபோல், தர்கா மற்றும் மசூதியின் செயல்பாடுகளில் எந்தவித இடையூறும் ஏற்படக்கூடாது. திருவிழா முடிந்த மூன்று நாட்களுக்குள், இந்த உத்தரவு நிறைவேற்றப்பட்டது குறித்த அறிக்கையைச் மாவட்ட ஆட்சியர் சமர்ப்பிக்கவேண்டும்"- என உச்சநீதிமன்றம் அறிவுறுத்தியுள்ளது. 'தீபம் ஏற்றுவதற்கு தற்போது வழங்கப்பட்டிருக்கும் அனுமதியென்பது தற்காலிகமானதுதான்; அதனை நிரந்தரமாகக் கருதக்கூடாது'என்று உச்ச நீதிமன்றம் கூறியிருந்தாலும், இது போன்று இரு வேறு மதங்கள் சம்பந்தப்பட்ட பிரச்சனைகளில் இதற்கு முன்பு உயர் நீதிமன்றங்களும் உச்ச நீதிமன்றமும் வழங்கிய தீர்ப்புகளை வைத்துப் பார்க்கும் போது, இத்தகைய இடைக்கால உத்தரவுகளின்படியே வழக்கின் இறுதிமுடிவுகளும் தீர்மானிக்கப்பட்டுள்ளன என்பதைப் புரிந்து கொள்ள முடியும். இந்த வழக்கிலும் அப்படியான ஒரு முடிவு தான் வருமோ என்கிற அச்சம் எழுகிறது தமிழ்நாடு அரசு உச்சநீதிமன்றத்தின் இந்த இடைக்காலத் தீர்ப்பைச் செயல்படுத்தும்போது, விரும்பத்தகாத சம்பவங்கள் ஏதும் நடைபெறாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும். மதவாத சக்திகளின் தூண்டுதலின் பேரில், வெவ்வேறு இடங்களில் விளக்கேற்றும் நடைமுறையை ஒரு முன்னுதாரணமாக உருவாக்குவதால் ஏற்படக்கூடிய விளைவுகளைக் கவனமாக ஆராய வேண்டும். இதேபோன்ற ஆணைகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் மீண்டும் பிறப்பிக்கப்படாமல் இருப்பதை உறுதி செய்ய வேண்டும் மேலும், பாரம்பரியமான இடத்தில் விளக்கேற்றும் தற்போதைய நடைமுறையே தொடர வேண்டும் என்ற அடிப்படையில் முதன்மை வழக்கின் தீர்ப்பைப் பெற வேண்டும். அதற்கு மேலும் திறமைவாய்ந்த வழக்கறிஞர்களை வாதாடுவதற்கு அமர்த்திட வேண்டும் (1/2)— Thol. Thirumavalavan (@thirumaofficial) November 20, 2026
தமிழ்நாடு அரசு விழிப்போடு இருக்க வேண்டும்
"திருப்பரங்குன்றம் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்ற இடைக்காலத் தீர்ப்பு வியப்பும், அதிர்ச்சியும் அளிக்கிறது! மதவாத சக்திகள் குழப்பம் ஏற்படுத்துவதற்கு இது வழிவகுக்கும்! தமிழ்நாடு அரசு விழிப்போடு இருக்க வேண்டும்!" என விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சித் தலைவர் தொல்.திருமாவளவன் எம்.பி. தெரிவித்துள்ளார்.
முழு மனதுடன் வரவேற்கிறேன்
கோயம்புத்தூர் மாவட்டம், குனியமுத்தூர் பகுதியில் உள்ள தனது இல்லத்தில் இன்று (நவ.20) செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த புதிய தமிழகம் கட்சியின் நிறுவனர் டாக்டர்.கிருஷ்ணசாமி, "திருப்பரங்குன்றம் தீபம் ஏற்றும் விவகாரத்தில் உச்சநீதிமன்றம் ஒருநாள் அனுமதி வழங்கியுள்ளதை முழு மனதுடன் வரவேற்கிறேன். கடந்த ஆண்டு திருப்பரங்குன்றம் உச்சிப்பிள்ளையார் கோவில் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்ற முயன்றபோது பல்வேறு தடைகள் ஏற்பட்டதால் நீதிமன்றத்தை அணுக வேண்டிய நிலை உருவானது.
அப்போது இரண்டு நீதிபதிகள், தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கியபோதும், தமிழ்நாடு அரசு அதற்கு எதிராக உச்சநீதிமன்றத்தில் மேல்முறையீடு செய்தது. இந்நிலையில், பல்வேறு சட்டப் போராட்டங்களைக் கடந்து தற்போது மீண்டும் தீபம் ஏற்ற அனுமதி கிடைத்துள்ளது. மேலும், உச்சநீதிமன்றத்தின் இடைக்கால உத்தரவை தமிழ்நாடு அரசு எந்தக் காரணத்தைக் கொண்டும் தடுக்க முயற்சிக்கக் கூடாது. நீதிமன்றம் யாருக்கு அனுமதி வழங்க வேண்டும் என உத்தரவிட்டுள்ளதோ, அவர்களை அனுமதித்து, நீதிமன்ற வழிகாட்டுதலின்படி அரசு அதிகாரிகள் ஒருங்கிணைந்து உரிய பாதுகாப்பு ஏற்பாடுகளைச் செய்ய வேண்டும்.
மேல்முறையீட்டு வழக்கின் இறுதித் தீர்ப்பு வரும் வரை இடைக்கால உத்தரவை முழுமையாக நடைமுறைப்படுத்த வேண்டும்; இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு அரசுக்கு பின்னடைவு ஏற்பட்டுள்ளது. திருப்பரங்குன்றத்தில் தீபம் ஏற்றுவதால் யாருடைய உரிமையும் பாதிக்கப்படாது; இந்த விவகாரத்தில் மேல்முறையீடு செய்வதை அரசு கௌரவப் பிரச்சனையாகக் கருத வேண்டிய அவசியமில்லை; நீதிமன்ற உத்தரவை மதித்து செயல்பட வேண்டும்" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழ்நாடு அரசு சீராய்வு மனுவைத் தாக்கல் செய்ய வேண்டும்
இந்திய கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் மாநிலச் செயலாளர் வீரபாண்டியன் வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் நவ.24- ஆம் தேதி கார்த்திகை தீபத் திருநாளன்று ஒருமுறை மட்டும் தீபம் ஏற்ற உச்சநீதிமன்றம் இடைக்கால அனுமதி அளித்திருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள சர்வே கல் தூணில் தீபம் ஏற்ற வேண்டும் என வலதுசாரி சங் பரிவார் அமைப்புகளின் தவறான கோருதலை ஏற்கும் வகையில் தீர்ப்பு அமைந்துள்ளது.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில் நவம்பர் 24ஆம் தேதி கார்த்திகை தீபத் திருநாளன்று ஒருமுறை மட்டும் தீபம் ஏற்ற உச்ச நீதிமன்றம் இடைக்கால அனுமதி அளித்திருப்பது அதிர்ச்சி அளிக்கிறது. https://t.co/y4XRr5HPSm— CPI Tamilnadu (@CPItnOfficial) November 20, 2026
இந்த ஆண்டு மட்டும், அதுவும் ஒரே ஒருநாள் மட்டும் தீபம் ஏற்றலாம் என்பது, அங்கு சில நூற்றாண்டுகளாக நடைமுறை வழக்கமாகவும், பாரம்பரியமுறையாகவும், சமூக நல்லிணக்கத்துடன் நடந்து வரும் தீபத் திருவிழா முறையை முறிப்பதும், புதிய முறையை அறிமுகப்படுத்துவதும் சமூக நல்லிணக்கத்துக்கு பேராபத்தை ஏற்படுத்தும் என்பதை உச்சநீதிமன்றம் கருத்தில் கொள்ளாதது வியப்பளிக்கிறது.
சட்டத்தின் அடிப்படையிலும், உரிய வரலாற்று ஆதாரங்கள் மற்றும் அறிவியல் ஆதாரங்களின் அடிப்படையில் தீர்ப்பு வழங்க வேண்டிய நீதிமன்றம், நம்பிக்கையின் அடிப்படையில் இத்தகைய ஓர் இடைக்கால தீர்ப்பு வழங்கியிருப்பது அரசியல் அமைப்புச் சட்டத்தின் அடிப்படை கூறான மதச்சார்பின்மைக்கு எதிரானதாகும். எனவே, உடனடியாக இந்த உத்தரவை உச்சநீதிமன்றம் மறுபரிசீலனை செய்து, ரத்து செய்ய வேண்டும்.
தமிழ்நாடு அரசு, உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை சீராய்வு செய்யும் புதிய மனுத்தாக்கல் செய்து, இடைக்கால உத்தரசை செயலிழக்க செய்ய வேண்டியது உடனடி தேவையாகும். திருப்பரங்குன்றத்தில் வழிவழியாக பாதுகாத்து வரும் மதநல்லிணக்கத்தை உறுதி செய்திட, அனைத்து பிரிவு மக்களும் ஒன்றுபட்டு நல்லிணக்கம், மற்றும் அமைதியை பாதுகாக்க முன்வர வேண்டுமென இந்தியக் கம்யூனிஸ்ட் கட்சியின் தமிழ்நாடு மாநில செயற்குழு வலியுறுத்தி கேட்டுக் கொள்கிறது"எனக் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.
தீர்ப்பு ஓரளவிற்கு நமக்கு மகிழ்ச்சியே
முன்னாள் ஆளுநரும், பாஜகவின் மூத்த தலைவருமான டாக்டர்.தமிழிசை சௌந்தரராஜன் தெரிவித்துள்ளதாவது, "திருப்பரங்குன்றத்தில் விளக்கு ஏற்றுவது தொடர்பாக உச்சநீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம்! நிரந்தர தீர்வுக்காகக் காத்திருந்த வேளையில் இந்த ஆண்டு மட்டும் தீபம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம் என்ற தீர்ப்பு ஓரளவிற்கு நமக்கு மகிழ்ச்சியே...துணை பார்க்க வேண்டும் என்று இந்த ஆட்சி நினைத்தாலும் விளக்கேற்றிய வெற்றி துணை நாம் பார்க்கப் போகிறோம் என்ற வகையில் மகிழ்ச்சிதான்!...
திருப்பரங்குன்றத்தில் விளக்கு ஏற்றுவது தொடர்பாக உச்ச நீதிமன்றத்தின் தீர்ப்பை ஆவலுடன் எதிர்பார்த்துக் கொண்டிருந்தோம்!... நிரந்தர தீர்வுக்காக காத்திருந்த வேளையில் இந்த ஆண்டு மட்டும் தீபம் ஏற்றுக் கொள்ளலாம் என்ற தீர்ப்பு ஓரளவிற்கு நமக்கு மகிழ்ச்சியே... வெற்றுத்தூனை பார்க்க வேண்டும் என்று இந்த ஆட்சி நினைத்தாலும் விளக்கேற்றிய வெற்றித்தூனை நாம் பார்க்கப் போகிறோம் என்ற வகையில் மகிழ்ச்சிதான்!... இந்த நாளை இந்த நட்சத்திரத்தை இந்த உணர்வை உச்சநீதிமன்றம் மதித்திருக்கிறது என்ற வகையில் மகிழ்ச்சியே... இந்த ஆண்டு தீபம் ஏற்றுவது போலவே வரும் ஆண்டுகளிலும் தீபம் ஏற்றுவோம் என்ற நம்பிக்கையோடு தீபத்திருநாளை கொண்டாடுவோம்! #திருப்பரங்குன்றம் #தீபத்துன்— Dr Tamilisai Soundararajan (@DrTamilisai4BJP) November 20, 2026
இந்த நாளை இந்த நட்சத்திரத்தை இந்த உணர்வை உச்சநீதிமன்றம் மதித்திருக்கிறது என்ற வகையில் மகிழ்ச்சியே... இந்த ஆண்டு தீபம் ஏற்றுவது போலவே வரும் ஆண்டுகளிலும் தீபம் ஏற்றுவோம் என்ற நம்பிக்கையோடு தீபத்திருநாளை கொண்டாடுவோம்!" எனத் தெரிவித்துள்ளார்.
அண்ணாமலை வரவேற்பு
'வீ தி லீடர்ஸ்' அமைப்பின் நிறுவனர் அண்ணாமலை தனது அதிகாரப்பூர்வ எக்ஸ் தளப் பக்கத்தில் தெரிவித்துள்ளதாவது, "திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில், வரும் நவ.24- ஆம் தேதி கார்த்திகை தீபத் திருநாளன்று தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கிய உச்சநீதிமன்றத்திற்கு, முருகப்பெருமானின் பக்தர்கள் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம்.
திருப்பரங்குன்றம் மலை உச்சியில் உள்ள தீபத்தூணில், வரும் நவம்பர் 24-ஆம் தேதி கார்த்திகை தீபத் திருநாளன்று தீபம் ஏற்ற அனுமதி வழங்கிய மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றத்திற்கு, முருகப்பெருமானின் பக்தர்கள் சார்பில் மனமார்ந்த நன்றியைத் தெரிவித்துக் கொள்கிறோம். திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூண் குறித்த பாரம்பரிய நடைமுறைகளையும், பக்தர்களின் நீண்டகால கோரிக்கையையும் கருத்தில் கொண்டு, இனிவரும் ஆண்டுகளிலும் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு நிரந்தரமான தீர்வை மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றம் வழங்கும் என நம்புகிறோம். மேலும், மாண்புமிகு உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளை மதித்து, எவ்வித இடையூறுகளும் இன்றி திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றப்படுவதை, தவெக அரசு உறுதி செய்யும் என எதிர்பார்க்கிறோம்.— K.Annamalai (@annamalai_k) November 20, 2026
திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூண் குறித்த பாரம்பரிய நடைமுறைகளையும், பக்தர்களின் நீண்டகால கோரிக்கையையும் கருத்தில் கொண்டு, இனிவரும் ஆண்டுகளிலும் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றுவதற்கு நிரந்தரமான தீர்வை உச்சநீதிமன்றம் வழங்கும் என நம்புகிறோம். மேலும், உச்சநீதிமன்றத்தின் உத்தரவுகளை மதித்து, எவ்வித இடையூறுகளும் இன்றி திருப்பரங்குன்றம் தீபத்தூணில் தீபம் ஏற்றப்படுவதை, தவெக அரசு உறுதி செய்யும் என எதிர்பார்க்கிறோம்" என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.