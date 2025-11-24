ETV Bharat / state

கார்த்திகை தீபம்: மானாமதுரையில் களைகட்டும் அகல் விளக்கு விற்பனை!

விளக்குகளில் கலை நயம் பொங்க செய்யும் வகையில் ஒருமுகம், பன்முகம், சங்கு வடிவம், சரவிளக்கு, இலை வடிவ விளக்கு, காமாட்சி விளக்கு என பல்வேறு வடிவங்களில் அகல் விளக்குகள் மானாமதுரையில் தயாரிக்கப்படுகின்றனர்.

அகல் விளக்குகள்
அகல் விளக்குகள்
November 24, 2025

சிவகங்கை: கார்த்திகை மாதம் நடைபெற்று வரும் நிலையில் மானாமதுரையில் அகல் விளக்கு விற்பனை களைகட்டி வருகிறது.

வீரத்திற்கு பெயர் போன ஊர் சிவகங்கை சீமை என்பார்கள். அந்த சிவகங்கை இப்போது ஒளிவீசும் அகல் விளக்குகளுக்கு சிறப்பு வாய்ந்ததாக மாறி வருவதற்கு சான்றாக சமீபத்தில் மானாமதுரை மண்பாண்டங்களுக்கு புவிசார் குறியீடு (GI Tag) கிடைத்துள்ளதை கூறலாம்.

கார்த்திகை மாதத்தில் தமிழகம் முழுவதும் ஒளிவீசும் அகல் விளக்குகளை அதிகளவில் உற்பத்தி செய்து ‘அகல் விளக்குகளின் தலைநகர்’ என்று பெருமையுடன் அழைக்கப்படுகிறது. தற்போது கார்த்திகை மாதம் நெருங்கி வரும் நிலையில் அகல் விளக்குகள் தயாரிக்கும் பணிகள் விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

இந்த தொழிலை வாழ்வாதாரமாக கொண்டு மண்பாண்ட கூட்டுறவு சங்கங்கள், குடிசைத் தொழிலாளிகள் என சுமார் 300க்கும் மேற்பட்ட குடும்பங்கள் உள்ளனர். முதலில் மண்ணை சலித்து, சரியான பதத்தில் குழைத்து, சக்கரத்தில் ஏற்றி, வெயிலில் காயவைத்து, இறுதியாக சூளையில் இட்டு விளக்குகளை உருவாக்குகின்றனர். அந்த விளக்குகளிலும் கலை நயம் பொங்கும் வகையில் ஒருமுகம், பன்முகம், சங்கு வடிவம், சரவிளக்கு, இலை வடிவ விளக்கு, காமாட்சி விளக்கு என பல்வேறு வடிவங்களில் தயாராகின்றன. இந்த விளக்குகளுக்கு தமிழகம் மட்டுமின்றி வெளிமாநிலங்களிலும் வரவேற்பு உள்ளது.

அகல் விளக்குகளை தயாரிப்பதில் இருக்கும் சவால்கள் மற்றும் தங்களது வாழ்வாதாரம் பற்றி விளக்குகளை தயாரிக்கும் கணேசன் கூறுகையில், “கார்த்திகை தீபத்திருவிழாவில் முதற்பொருளாக இருப்பது விளக்குகள். இங்கு காமாட்சி விளக்குகள் முதல் அடுக்கு விளக்குகள் வரை செய்கிறோம். ஆனால், மழை பெய்தால் மிகுந்த சிரமம்தான். விளக்குகளுக்கு சூரிய ஒளி வேண்டும். அவை காயவேண்டும்.

தினந்தோறும் மண்பாண்டங்களை சூளையில் ஏற்றினால் மட்டுமே எங்களுக்கு காசு. இயற்கையை நம்பியே எங்கள் வாழ்க்கை ஓடுகிறது. தினமும் சுமார் 1,000 முதல் 1,200 வரை 10க்கும் மேற்பட்ட புது ரக விளக்குகளை செய்தாலும், நாள் ஒன்றுக்கு ரூ.600 மட்டுமே வருவாய் ஈட்ட முடிகிறது” என்றார்.

கடந்த 33 ஆண்டுகளாக இத்தொழிலில் இருந்து வரும் முத்துலட்சுமி கூறும்போது, “முறையான பயிற்சிக்கு பிறகே இத்தொழிலை மேற்கொண்டு வருகிறேன். கார்த்திகை சீசன் என்பதால் விளக்குகள் அதிகமாக விற்கப்படுகிறது. மற்ற நேரங்களில் மீன் சட்டி, தண்ணீர் குடம் போன்றவைதான் அதிகம் விற்கப்படும்” என்றார்.

மானாமதுரை மண்பாண்டங்களுக்கு புவிசார் குறியீடு கிடைத்தற்கு பின், உள்நாட்டு மற்றும் வெளிநாட்டு சந்தைகளில் இந்த விளக்குகளுக்கு மவுசு கூடியுள்ளது. மேலும், அகல் விளக்குகள் சுற்றுச்சூழலுக்கு நல்லது. குறைந்த விலையிலும் கிடைக்கிறது” என்றார்.

