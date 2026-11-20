கார்த்திகை தீபத் திருநாளில் எந்தெந்த மாவட்டங்களில் கனமழைக்கு வாய்ப்பு? வானிலை ஆய்வு மையம் அப்டேட்
'அக்வான்' புயல் ஆழந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாக வலுவிழக்கக்கூடும் என்று வானிலை ஆய்வு மையம் கூறியுள்ளது.
Published : November 20, 2026 at 4:28 PM IST
சென்னை: கார்த்திகை தீபத்திருநாளில் தமிழ்நாட்டில் 17 மாவட்டங்களில் கனமழை பெய்ய வாய்ப்புள்ளதாக வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.
சென்னை மண்டல வானிலை ஆய்வு மையத்தின் இயக்குநர் வி.ஆர்.துரை இன்று (நவ.20) வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், "மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் நேற்று (நவ.19) நிலவிய "அக்வான்" (Akvan) தீவிரப் புயல் வடக்கு- வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து இன்று (நவ.20) அதிகாலை 02.30 மணியளவில் மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதியில் புயலாக வழுவிழந்தது.
இது வடக்கு - வடமேற்கு திசையில் நகர்ந்து, இன்று காலை 07.30 மணி முதல் 08.30 மணி வரையிலான இடைப்பட்ட நேரத்தில் தெற்கு ஒடிசா மற்றும் வடக்கு ஆந்திரப் பிரதேச கடலோரப் பகுதிகளில், கோபால்பூருக்கு அருகே கரையைக் கடந்தது. இது மேலும் வடக்கு- வடகிழக்கு திசையில் நகர்ந்து, அடுத்த மூன்று மணி நேரத்தில் ஆழ்ந்த காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாகவும், அதற்கடுத்த ஆறு மணி நேரத்தில் காற்றழுத்தத் தாழ்வு மண்டலமாகவும் வழுவிழக்கக்கூடும்.
இன்றும் (நவ.20), நாளையும் (நவ.21) மேற்கு தொடர்ச்சி மலை மாவட்டங்கள் மற்றும் தென் தமிழகத்தில் ஓரிரு இடங்களில் லேசான மழை பெய்யக்கூடும். ஏனைய தமிழ்நாடு, புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளில் பொதுவாக வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
கார்த்திகை தீபத்திருநாளான நவ.24- ஆம் தேதி சென்னை, திருவள்ளூர், செங்கல்பட்டு, காஞ்சிபுரம், ராணிப்பேட்டை, திருவண்ணாமலை, விழுப்புரம், கடலூர், தஞ்சாவூர், திருவாரூர், நாகப்பட்டினம், புதுக்கோட்டை, சிவகங்கை, இராமநாதபுரம், தூத்துக்குடி, திருநெல்வேலி, கன்னியாகுமரி மாவட்டங்களில் ஒரிரு இடங்களிலும் புதுச்சேரி மற்றும் காரைக்கால் பகுதிகளிலும் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் கூடிய கனமழை பெய்யக்கூடும்.
அதேபோல், நவ.24- ஆம் தேதி நீலகிரி, கோயம்புத்தூர், திருப்பூர், ஈரோடு, சேலம், தர்மபுரி, கிருஷ்ணகிரி, திருப்பத்தூர், வேலூர், கள்ளக்குறிச்சி, நாமக்கல், கரூர், திருச்சிராப்பள்ளி, பெரம்பலூர், அரியலூர், திண்டுக்கல், மதுரை, விருதுநகர், தேனி, தென்காசி மாவட்டங்களில் ஒருசில இடங்களில் இடி, மின்னல் மற்றும் பலத்த காற்றுடன் (மணிக்கு 40 முதல் 50 கிலோ மீட்டர் வேகத்தில்) கூடிய மிதமான மழை பெய்யக்கூடும்.
இன்றும் (நவ.20), நாளையும் (நவ.21) சென்னை மாநகர் மற்றும் புறநகர் பகுதிகளில் வானம் ஓரளவு மேகமூட்டத்துடன் காணப்படும். பொதுவாக வறண்ட வானிலை நிலவக்கூடும்.
மீனவர்களுக்கான எச்சரிக்கை
வங்கக்கடல் பகுதிகள்
இன்று (நவ.20) வடக்கு ஆந்திர கடலோரப் பகுதிகள் மற்றும் அதனை ஒட்டிய மத்திய மேற்கு வங்கக்கடல் பகுதிகளில் சூறாவளிக்காற்று மணிக்கு 50 முதல் 60 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும், இடையிடையே 70 கிலோ மீட்டர் வேகத்திலும் வீசக்கூடும். மேற்கண்ட பகுதிகளுக்கு மீனவர்கள் இப்பகுதிகளுக்கு செல்ல வேண்டாமென்று அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்" என்று வானிலை ஆய்வு மையம் தெரிவித்துள்ளது.