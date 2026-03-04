ETV Bharat / state

சர்வதேச போர்களுக்கு எதிர்ப்பு; கச்சா எண்ணெய் விலையை மத்திய அரசு தான் பார்த்துக்கொள்ள வேண்டும் - கார்த்தி சிதம்பரம்

ஈரான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தியதை அவர் வன்மையாகக் கண்டிப்பதாக மக்களவை உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் பகிரங்கமாக தெரிவித்துள்ளார்.

சிவகங்கை மக்களவை உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம்
(ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 4, 2026 at 10:54 PM IST

சிவகங்கை: கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வை கட்டுப்பாட்டில் வைத்திருப்பது மத்திய அரசின் பொறுப்பு என கார்த்தி சிதம்பரம் தெரிவித்துள்ளார்.

சிவகங்கை அருகே காஞ்சிரங்கால் பகுதியில் அமைக்கப்பட்டுள்ள தோழியர் விடுதியை பார்வையிட்ட பிறகு, சிவகங்கை தொகுதி காங்கிரஸ் மக்களவை உறுப்பினர் கார்த்தி சிதம்பரம் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பல்வேறு அரசியல் மற்றும் சர்வதேச விவகாரங்கள் குறித்து கருத்து தெரிவித்தார்.

முதலமைச்சர் மு.க. ஸ்டாலின் காணொலி காட்சி மூலம் திறந்து வைத்த இந்த தோழியர் விடுதியை நேரில் பார்வையிட்ட அவர், இண்டி கூட்டணி தொடர்பான கேள்விகளுக்கு பதிலளித்தார். அப்போது, திமுக மற்றும் இந்திய தேசிய காங்கிரஸ் இடையிலான கூட்டணி பேச்சுவார்த்தைகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருவதாகவும், கூட்டணி வலுவாக தொடரும் என்றும் தெரிவித்தார்.

தொகுதி பங்கீடு உள்ளிட்ட விவரங்கள் பரஸ்பர புரிதலுடன் விரைவில் முடிவாகும் என்றும் கூறினார். பேச்சுவார்த்தையில் யார் யாருடன் பேசுகிறார்கள் என்பது முக்கியமல்ல, அதிகாரப்பூர்வ முடிவே முக்கியம் என்றும் விளக்கமளித்தார்.

சர்வதேச அரசியல் குறித்து கேள்வி எழுப்பப்பட்டபோது, ஈரான் மீது அமெரிக்கா தாக்குதல் நடத்தியதை அவர் வன்மையாகக் கண்டித்தார். அதேபோல், ஈராக் மற்றும் ஆப்கானிஸ்தான் நாடுகளில் நடந்த போர்களுக்கும் தனது எதிர்ப்பை தெரிவித்துள்ளார்.

“ஒரு ஆட்சியை விமர்சிப்பது, அந்த மதத்தை எதிர்ப்பதாக அர்த்தமல்ல” என்றும், தாலிபான் மற்றும் ஆயத்துல்லாக்களின் கொள்கைகளை விமர்சிப்பது இஸ்லாமியர்களை எதிர்ப்பதாகாது என்றும் அவர் கூறினார்.

மேலும், கச்சா எண்ணெய் விலை உயர்வு குறித்து பேசுகையில், இந்தியா இறக்குமதி சார்ந்த நாடாக இருப்பதால், உலகளாவிய பதற்றங்கள் நேரடி தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் என்று தெரிவித்தார். மாற்று நாடுகளில் இருந்து இறக்குமதி செய்வது உள்ளிட்ட நடவடிக்கைகள் மத்திய அரசின் பொறுப்பு என்றும் அவர் கூறினார்.

விவசாயக் கடன் தள்ளுபடி குறித்து தொடர்ந்து பேசிய அவர், “மாநில அரசு வழங்கிய கடன்களை மாநில அரசே தள்ளுபடி செய்ய முடியும். ஆனால் தேசியமயமாக்கப்பட்ட வங்கிகளில் பெறப்பட்ட கடன்களை, மாநில அரசு ரத்து செய்ய முடியாது,” என சட்டப்பூர்வ நிலைப்பாட்டை விளக்கினார்.

தமிழ்நாட்டில் அதிகரித்து வரும் போதைப் பொருள் கலாச்சாரம் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “இது தமிழ்நாட்டிற்கு மட்டும் அல்லாமல், நாடு முழுவதும் உள்ள பிரச்சினை” எத்ன தெரிவித்தார். போதைப் பொருள் விநியோகத்தை கட்டுப்படுத்த காவல்துறை கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும், அதேசமயம் போதையில் பாதிக்கப்பட்டவர்களுக்கு மறுவாழ்வு மையங்கள் மற்றும் விழிப்புணர்வு நடவடிக்கைகளும் ஒருங்கிணைந்து செயல்பட வேண்டும் எனவும் வலியுறுத்தினார்.

