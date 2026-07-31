தமிழகத்தில் இருந்து கனிம வளங்கள் கொண்டு செல்ல தடை: கர்நாடக டிப்பர் லாரி உரிமையாளர்கள் போராட்டம்
தமிழ்நாடு அரசு விதித்துள்ள தடை 3 நாட்களுக்குள் திரும்ப பெறாவிட்டால் தங்களது போராட்டம் தீவிரமடையும் என கர்நாடக டிப்பர் லாரி ஓனர்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் கோபால் ரெட்டி தெரிவித்துள்ளார்.
Published : July 31, 2026 at 3:31 PM IST
கிருஷ்ணகிரி: தமிழ்நாட்டில் இருந்து அண்டை மாநிலங்களுக்கு கனிமப் பொருட்களை கொண்டு செல்ல விதிக்கப்பட்டுள்ள 3 மாத கால தடையை உடனடியாக திரும்பப் பெறக் கோரி, கர்நாடக எல்லைப் பகுதியான அத்திப்பள்ளியில் டிப்பர் லாரி உரிமையாளர்கள் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
தமிழ்நாட்டில் இருந்து எம்-சாண்ட் (M-Sand), ஜல்லி, கருங்கற்கள் உள்ளிட்ட கனிமப் பொருட்கள் அண்டை மாநிலங்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கு மூன்று மாத காலத்திற்கு தடைவிதித்து தமிழ்நாடு அரசு சமீபத்தில் அதிரடி உத்தரவை வெளியிட்டது. இதன் காரணமாக, மாநில எல்லைகளில் கனிமப் பொருட்களின் போக்குவரத்தை மாவட்ட நிர்வாகமும், காவல்துறையினரும் தீவிரமாக கண்காணித்து தடுத்து வருகின்றனர். அரசின் இந்த நடவடிக்கையால் கர்நாடக மாநிலத்திற்கு செல்லும் கனிமப் பொருட்கள் முற்றிலுமாக தடைபட்டுள்ளது.
இதனால் அங்கு கட்டுமானத் துறைகள் கடுமையாக முடங்கியுள்ளதோடு, ஆயிரக்கணக்கான டிப்பர் லாரி உரிமையாளர்கள் மற்றும் ஓட்டுநர்களின் வாழ்வாதாரம் பெரும் கேள்விக்குறியாகியுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசின் இந்த முடிவை எதிர்த்து, கர்நாடக மாநில டிப்பர் லாரி உரிமையாளர்கள் சங்கம் சார்பில் கர்நாடக எல்லையான அத்திப்பள்ளியில் மாபெரும் கண்டன ஆர்ப்பாட்டம் நடைபெற்றது.
இதனால், அசம்பாவிதங்களை தடுக்கும் விதமாக எல்லைப் பகுதியில் இரு மாநில போலீசார் குவிக்கப்பட்டு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்தனர். இதனையடுத்து லாரி சங்கத்தின் தலைவர் கோபால் ரெட்டி தலைமையில் ஒன்று திரண்ட நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட டிப்பர் மற்றும் லாரி உரிமையாளர்கள், தமிழ்நாடு அரசுக்கு எதிராக முழக்கங்களை எழுப்பியவாறு சுங்கச்சாவடியில் இருந்து தமிழ்நாடு எல்லையை நோக்கி பேரணியாக சென்றனர்.
உடனடியாக இந்த தடையை நீக்க வேண்டும் என கோஷமிட்டவாறு தமிழ்நாடு எல்லையை நோக்கி வந்த அவர்களை, அங்கு பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த கர்நாடக காவல்துறையினர் தடுத்து நிறுத்தியதால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.
போராட்டத்திற்குப் பின் செய்தியாளர்களைச் சந்தித்த கர்நாடக டிப்பர் லாரி ஓனர்ஸ் அசோசியேஷன் தலைவர் கோபால் ரெட்டி, “கனிமப் பொருட்களை கொண்டு செல்ல விதிக்கப்பட்டுள்ள தடையால், கடந்த 5 நாட்களாக லாரிகள் நிறுத்தப்பட்டுள்ளன.
ஓசூர் மற்றும் அத்திப்பள்ளி சுற்றுவட்டாரத்தைச் சேர்ந்த ஆயிரக்கணக்கான லாரி உரிமையாளர்கள் இதனால் கடுமையாக பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். முதலீடு செய்து நாங்கள் லாரிகளை வாங்கியுள்ளதால், மாதாந்திர வாகனக் கடனை (EMI) செலுத்த முடியவில்லை. மேலும் ஓட்டுநர்களுக்கு சம்பளம் கொடுக்கவோ, வாகனங்களுக்கு இன்சூரன்ஸ் கட்டவோ வழியின்றி தவிக்கிறோம்.
எங்களது தொழிலை முடக்குவதால் குடுமபத்தினர் அனைவரும் பட்டினியால் வாடும் சூழல் உருவாகியுள்ளது. தமிழ்நாடு அரசுக்கு ஜிஎஸ்டி (GST) அல்லது ராயல்டி முறையாக செலுத்தப்பட வேண்டும் என்றால், அதற்கான விதிமுறைகளை அவர்கள் கடுமையாக்கிக் கொள்ளட்டும், அதை நாங்கள் வேண்டாம் என்று கூறவில்லை.
ஆனால், எந்தவித இடையூறும் இன்றி வழக்கம் போல் எம்-சாண்ட், ஜல்லி உள்ளிட்டவை எங்களுக்கு கிடைக்க வழிவகை செய்ய வேண்டும். இந்த தடையை நீக்க தமிழக அரசுக்கு 3 நாட்கள் அவகாசம் அளிக்கிறோம். அதற்குள் நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் எங்கள் போராட்டம் தீவிரமடையும்” என எச்சரிக்கை விடுத்தார்.