திருட்டு நகை விவகாரம்- வாணியம்பாடிக்கு வந்த கர்நாடகா போலீஸ் - நகைக்கடை உரிமையாளர்கள் போராட்டம்
இரு மாநில காவல் துறையினரும் நகைக்கடை உரிமையாளர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, கொள்ளையன் விற்பனை செய்த நகைகளை திருப்பிக் கொடுக்குமாறு கேட்டனர்.
Published : October 3, 2026 at 11:20 PM IST
திருப்பத்தூர்: திருடப்பட்ட நகைகளை மீட்பது தொடர்பாக, கர்நாடகா மாநில காவல் துறை, வாணியம்பாடியில் உள்ள நகைக்கடை உரிமையாளர்களை நேரடியாக அணுகியதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து, நகைக்கடை உரிமையாளர்கள் தங்கள் கடைகளை மூடிவிட்டு காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர்.
கர்நாடக மாநிலம், கோலார் மாவட்டத்தில் முகமூடி அணிந்து பூட்டி இருக்கும் வீடு, கடை மற்றும் வணிக வளாகத்தில் கொள்ளைச் சம்பவத்தில், கொள்ளையர்கள் ஈடுபட்டு வருவதாக கோலார் மாவட்ட காவல் நிலையங்களில் கடந்த 2 ஆண்டுகளாக புகார்கள் குவிந்தன. இதையடுத்து, கோலார் மாவட்ட காவல் துறையினர் தனிப்படை அமைத்து குற்றவாளிகளை பிடிக்க உத்தரவு பிறப்பித்ததை அடுத்து, சிசிடிவி காட்சிகளை ஆய்வு செய்து தனிப்படையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வந்தனர்.
அதைத் தொடர்ந்து, நடந்த திருட்டு சம்பவங்கள் தொடர்பாக, திருப்பத்தூர் மாவட்டம், வாணியம்பாடி அடுத்த புத்துக்கோயில் பகுதியை சேர்ந்த முனிராஜ் என்பவரை கைது செய்து, கோலார் மாவட்ட காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
அப்போது, திருடிய நகைகளை வாணியம்பாடி மற்றும் தமிழகத்தின் பல்வேறு பகுதிகளில் உள்ள நகைக் கடைகளில் விற்பனை செய்ததாக அவர் தெரிவித்ததை தொடர்ந்து, அவரை கோலார் மாவட்ட காவல் துறையினர், வாணியம்பாடிக்கு அழைத்து வந்து, அவர் விற்பனை செய்ததாக கூறப்படும் நகைகளை திருப்பிக் கொடுக்குமாறு நகைக்கடை உரிமையாளர்களிடம் கேட்டுள்ளனர்.
இதனால் கோபமடைந்த நகைக் கடை உரிமையாளர்கள் சங்கம் மற்றும் வணிகர் சங்க நிர்வாகிகள் கடைகளை மூடிவிட்டு வாணியம்பாடி நகர காவல் நிலையத்தை முற்றுகையிட்டனர்.
தமிழ்நாடு காவல் துறை மற்றும் வாணியம்பாடி காவல் துறையினர் இல்லாமல், வெளிமாநில காவல்துறையினர் நேரடியாக அத்துமீறி கடைகளுக்குள் நுழைந்து நகைகளை கேட்பதாகக் கூறிய அவர்கள், கோலார் மாவட்ட காவல் துறையினர் மீது நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினர்.
இதையடுத்து, இரு மாநில காவல் துறையினரும் நகைக்கடை உரிமையாளர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, கொள்ளையன் விற்பனை செய்த நகைகளை திருப்பிக் கொடுக்குமாறு கேட்டனர். அதைத் தொடர்ந்து சில நகைக்கடை உரிமையாளர்கள் 200 கிராம் நகைகளை கோலார் மாவட்ட காவல் துறையினரிடம் வழங்கினர். இந்த சம்பவத்தால் வாணியம்பாடியில் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.