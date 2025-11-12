காவிரியில் நீர் திறப்பு விவகாரம்: இது இயற்கையின் பிரச்சனை என கர்நாடகா அமைச்சர் கருத்து!
இந்த வருடம் காவிரியிலிருந்து 200 மடங்கு அதிகமாக தண்ணீர் தமிழகத்திற்கு திறந்து விடப்பட்டுள்ளதாக கர்நாடக அமைச்சர் செலுவராயசாமி தெரிவித்தார்.
Published : November 12, 2025 at 7:00 PM IST
காஞ்சிபுரம்: மழைப் பொழிவு குறைந்தால் தண்ணீர் பிரச்சனையும் ஏற்படுகிறது. அது இயற்கையின் பிரச்சனை என்று கர்நாடக அமைச்சர் செலுவராயசாமி தெரிவித்தார்.
கர்நாடகா விவசாய துறை அமைச்சர் செலுவராயசாமி, ஒரு நாள் ஆன்மீக பயணமாக இன்று (நவ. 12) பெங்களூருவில் இருந்து தனி ஹெலிகாப்டர் மூலம் காஞ்சிபுரத்திற்கு வருகை தந்தார். அந்த வகையில், பச்சையப்பன் ஆண்கள் கல்லூரி மைதானத்தில் ஹெலிகாப்டரில் வந்திறங்கி அவர், கார் மூலம் காஞ்சிபுரம் காமாட்சி அம்மன் கோயிலுக்கு சென்றார். அங்கு கோயில் நிர்வாகம் சார்பில் அவருக்கு சிறப்பான வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. குடும்பத்துடன் வருகை தந்த கர்நாடக அமைச்சர் காஞ்சி காமாட்சியை தரிசனம் செய்தார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய அவர், “தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடக மக்கள் நண்பர்கள் தான். ஆனால், இரு மாநிலங்களுக்கும் இந்த தண்ணீர் பங்கீட்டில் தான் பிரச்சனை வருகிறது. காவிரி ஆற்றின் இடையே அணை கட்டுவது தொடர்பாக, நீதிமன்ற உத்தரவிற்கு பிறகு பரிசீலனை செய்யப்படும்.
இந்த ஆண்டு கர்நாடக அணையில் இருந்து தமிழ்நாட்டிற்கு வழக்கத்தை விட 200 மடங்கு அதிகமாகவே தண்ணீர் வெளியேற்றப்பட்டது. நான்கு ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை மழை குறைவாகப் பெய்தால் மட்டுமே, தண்ணீர் பிரச்சனை ஏற்படுகிறது. இது கர்நாடக மாநிலத்தின் பிரச்சனை கிடையாது. இயற்கையின் பிரச்சனை” என தெரிவித்தார்.
தொடர்ந்து பீகார் தேர்தல் குறித்துப் பேசிய அவர், “தேர்தல் முடிந்த பிறகு கருத்துக்கணிப்பு என்பது சரியாக இருக்காது. இன்னும் 2 நாட்கள் காத்திருந்தால், முடிவு என்னவென்று தெரிந்து விடும். மேலும், SIR விவகாரம் தொடர்பாக காங்கிரஸ் கட்சியின் தேசிய தலைவர்கள் அறிவுறுத்தலின் படி கர்நாடகாவில் செயல்பட்டு வருகிறோம்” எனத் தெரிவித்தார்.
அதாவது, கர்நாடகா மற்றும் தமிழ்நாடு இடையேயான காவிரி நதி நீர் பங்கீடு சிக்கல்கள் கடந்த சில ஆண்டுகளாக நிலவி வருகிறது. இந்த பிரச்சனை தொடர்பாக மாநிலங்களுக்கிடையே நீரை விநியோகிக்கவும் 2018-ல் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. காவிரி நீர் ஒப்பந்தத்தின் படி, மாதாந்திர அடிப்படையில் கர்நாடகாவிலிருந்து தமிழகத்திற்கு நீரை திறந்துவிட வேண்டும்.
ஆனால், கடந்த சில மாதங்களாக மழை குறைவாக பெய்ததால், கர்நாடகா விடுவிக்கும் நீரின் அளவும் குறைந்தது. இதற்கிடையே, எஸ்.கே.ஹல்தார் தலைமையில் காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையத்தின் 45 ஆவது கூட்டம் அண்மையில் நடைபெற்றது. அதில், தமிழகத்திற்கு நவம்பர் மாதம் வழங்க வேண்டிய 13.78 டி.எம்.சி காவிரி நீரை வழங்க கர்நாடகாவிற்கு காவிரி நீர் மேலாண்மை ஆணையம் உத்தரவிட்டது குறிப்பிடத்தக்கது.