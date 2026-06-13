மேகதாது அணை கட்ட ஒரு செங்கலை கூட எடுத்து வைக்க முடியாது: கொந்தளித்து பேசிய நாராயணன் திருப்பதி
தமிழ்நாட்டிற்கும், கர்நாடகாவுக்கும் இடையே பகையை உருவாக்கும் நோக்கில் காங்கிரஸ் செயல்படுவதாக பாஜகவின் நாராயணன் திருப்பதி குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.
Published : June 13, 2026 at 9:49 PM IST
வேலூர்: மேகதாதுவில் அணை கட்ட கர்நாடக அரசு ஒரு செங்கலை கூட எடுத்து வைக்க முடியாது என பாஜக மாநில செய்தி தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி தெரிவித்துள்ளார்.
பிரதமர் நரேந்திர மோடி பதவியேற்று 12 ஆண்டுகள் நிறைவடைந்தையொட்டி, காட்பாடியில் இன்று மாலை பா.ஜ.க சார்பில் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. இக்கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு பாஜக மாநில செய்தி தொடர்பாளர் நாராயணன் திருப்பதி பங்கேற்று உரையாற்றினார்.
அவர் பேசுகையில், “மேகதாது அணை விவகாரம் தொடர்பாக, கர்நாடகத்தில் ஆளும் காங்கிரஸ் கட்சி உள்நோக்கத்துடன் செயல்படுவதாக குற்றச்சாட்டுகள் எழுந்துள்ளன. இதுகுறித்து மத்திய அரசு நாடாளுமன்றத்தில் மிகத் தெளிவாகப் பதிலளித்துள்ளது.
மேகதாது அணை - பாஜக நிலைபாடு
தமிழ்நாடு அரசின் ஒப்புதல் இன்றி, காவிரியில் எந்தவொரு அணையும் கட்ட முடியாது என்பது சட்ட ரீதியாக உறுதிப்படுத்தப்பட்டுள்ளது.
இந்த உண்மை தெரிந்திருந்தும், தமிழ்நாட்டிற்கும், கர்நாடகாவிற்கும் இடையே பகையை உருவாக்கும் நோக்கில் காங்கிரஸ் செயல்படுகிறது. கர்நாடகாவில் நிலவும் உள்கட்சிப் பிரச்சினைகளை மறைக்கவும், இரு மாநிலங்களுக்கு இடையே பிரிவினையை ஏற்படுத்தவும், இந்த விவகாரத்தை ஒரு கருவியாக காங்கிரஸ் பயன்படுத்துவதை எற்க முடியாது.
காவிரி நதிநீர் பங்கீடு தொடர்பான அனைத்து விவகாரங்களிலும், சட்டத்திற்கு உட்பட்டே மத்திய அரசு செயல்பட்டு வருகிறது. மேகதாது விவகாரத்தில் தமிழகத்தின் அனுமதி இன்றி ஒரு செங்கலை கூட எடுக்க முடியாது என்பதில் மத்திய அரசு உறுதியாக உள்ளது.
இந்த விவகாரத்தைப் பொறுத்தவரை, உண்மைக்குப் புறம்பான தகவல்களைப் பரப்பி, அரசியல் ஆதாயம் தேடும் முயற்சிகளை தாண்டி, சட்டம் மற்றும் நீதிமன்ற உத்தரவுகளுக்குக் கட்டுப்பட்டுச் செயல்படுவதே நீடித்த அமைதிக்கு வழிவகுக்கும்” இவ்வாறு நாராயணன் திருப்பதி கூறினார்.
‘மும்மொழி கொள்கை’ மாணவர்களின் எதிர்காலம்
தொடர்ந்து, தமிழ்நாடு அரசு மும்மொழி கல்விக் கொள்கையை ஏற்க முடியாது என்று தெரிவித்துள்ளது தொடர்பாக செய்தியாளர்கள் கேட்டதற்கு, “தமிழகத்தில் உள்ள அனைத்து தனியார் பள்ளிகளிலும் மும்மொழித் திட்டம் நடைமுறையில் உள்ள நிலையில், அரசுப் பள்ளிகளில் பயிலும் ஏழை மற்றும் எளிய மாணவர்களுக்கு மட்டும் இந்த வாய்ப்பு மறுக்கப்படுவது ஏன்?
அனைத்துப் பள்ளி மாணவர்களுக்கும் சமமான கல்வியும், மொழியையும் கற்கும் வாய்ப்பு கிடைக்க வேண்டும் என்பதுதான் கல்வி உரிமைச் சட்டத்தின் நோக்கம். அப்படி இருக்கையில், அரசுப் பள்ளிகளில் மும்மொழிக் கல்வியைத் தடுப்பது மாணவர்களின் எதிர்காலத்தைப் பாதிக்கும்.
சில அரசியல் கட்சிகள், குறிப்பிட்ட ஒரு மொழி அல்லது திட்டத்திற்கு எதிராக பேசுவதையும், நடைமுறைப்படுத்துவதைத் தடுப்பதையும் அரசியல் ஆதாயமாகவே பார்க்கிறது” என அவர் பதிலளித்தார்.