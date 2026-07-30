தமிழர் விரோதப் போக்கை கர்நாடக அரசு கைவிட வேண்டும் - விசிக வலியுறுத்தல்
இனியும் கர்நாடகா அரசு நமக்கு நியாயம் செய்யும் என நம்புவதற்கு இடமில்லை. எனவே, தமிழ்நாட்டின் சார்பில் நாம் நமது நியாயமான குரலை உரத்து வெளிப்படுத்த வேண்டும் என அந்த அறிக்கையில் விசிக கூறியுள்ளது.
Published : July 30, 2026 at 3:59 PM IST
சென்னை: காவிரியில் நீர் திறந்துவிட மறுக்கும் தமிழர் விரோதப் போக்கை கர்நாடக மாநில அரசு கைவிட வேண்டும் என விசிக அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
தமிழ்நாட்டுக்கு தண்ணீர் திறந்துவிட முடியாது என கர்நாடகா அரசு திட்டவட்டமாக மறுப்பு தெரிவித்துள்ளது. தென்மேற்கு பருவமழை பொய்த்ததால் மாநிலத்தில் உள்ள முக்கிய அணைகளின் நீர் இருப்பு பெரிய அளவில் குறைந்துவிட்டதாகக் கூறி, அது மறுத்துள்ளது. அத்துடன், தமிழ்நாட்டுக்கு நீர் திறந்துவிடுமாறு கூறிய காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழுவின் உத்தரவை எதிர்த்து மேல்முறையீடு செய்யவும் கர்நாடகா திட்டமிட்டுள்ளது.
கர்நாடகா அரசின் இந்த போக்கைக் கண்டித்து தமிழ்நாட்டைச் சேர்ந்த அரசியல் கட்சிகள் மற்றும் விவசாய அமைப்புகள் தங்களின் கண்டங்களைத் தெரிவித்து வருகின்றன. அந்த வகையில், விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி அறிக்கை ஒன்றை வெளியிட்டுள்ளது.
அதில், "காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக்குழு ஆணையிட்ட பிறகும் கூட காவிரியில் நீர் திறந்துவிடாத கர்நாடக அரசின் தமிழர் விரோதப் போக்கு அதிர்ச்சியளிக்கிறது. ஒழுங்காற்றுக் குழுவையும் அவமதிக்கும் வகையில் நடந்து கொள்ளும் கர்நாடகா அரசின் இப்போக்கை விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சியின் சார்பில் கண்டிக்கிறோம்.
கர்நாடக அரசின் இத்தகைய பிடிவாதப் போக்கினால் தமிழ்நாட்டின் டெல்டா பகுதி முழுவதும் விவசாயம் பாதிக்கப்பட்டுப் பாலைவனமாக மாறிவிடும் ஆபத்தான சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது.
காவிரியில் நீர் திறந்துவிட மறுக்கும் தமிழர் விரோதப் போக்கை கர்நாடக மாநில அரசு கைவிட வேண்டும்!— Thol. Thirumavalavan (@thirumaofficial) July 30, 2026
தமிழ்நாடு அரசு உடனே அனைத்துக்கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்டவேண்டும்!
விடுதலைச் சிறுத்தைகள் கட்சி அறிக்கை!
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காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக்குழு ஆணையிட்ட பிறகும்… pic.twitter.com/xRhYW5kBR1
“தமிழ்நாட்டுக்கு கர்நாடகா திறந்து விட்டுள்ள நீர் இதுவரை ஒட்டுமொத்தமாக ஒரு டிஎம்சி அடி (TMC ft) அளவைக்கூட எட்டவில்லை” என்று காவிரி நீர் ஒழுங்காற்றுக் குழுவின் தலைவர் வினீத் குப்தா கூறியுள்ளார்.
மேலும், "2018 இல் வழங்கப்பட்ட உச்ச நீதிமன்றத் தீர்ப்பின்படி பிலிகுண்டுலுவில் கிடைக்கப்பெற வேண்டிய அளவு 27.2 டிஎம்சி அடியாக இருந்த நிலையில், ஜூலை 27 வரையிலான நிலவரப்படி அங்கு 0.6 டிஎம்சி அடி மட்டுமே வந்து சேர்ந்திருக்கிறது. ஜூன் முதல் நாள் முதல் நீர் வரத்தில் ஏற்பட்ட ஒட்டுமொத்தப் பற்றாக்குறை சுமார் 33 டிஎம்சி அடியாகும். நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவான 36.4 டிஎம்சி அடியுடன் ஒப்பிடுகையில், ஜூன் 1 முதல் ஜூலை 27 வரை பிலிகுண்டுலுவில் பெறப்பட்ட நீரின் அளவு சுமார் 3.6 டிஎம்சி அடி மட்டுமே. அதாவது 10% மட்டுமே" என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
இப்போது காவிரி மேலாண்மை வாரியம் அடுத்து வரும் 15 நாட்களுக்கு 3,500 கியூசெக் நீரைத் திறந்து விடுமாறு கர்நாடகாவுக்கு ஆணையிட்டுள்ளது. ஆனால், அதையும் கொடுக்கக் கூடாது என கர்நாடக மாநில விவசாயிகள் போராடுகின்றனர்.
ஏற்கனவே குறுவை சாகுபடி இல்லாமல் போய்விட்டது. சம்பா சாகுபடியும் செய்ய முடியாத நிலையில் தமிழ்நாட்டின் டெல்டா மாவட்டங்களில் ஒட்டுமொத்த விவசாயமும் கேள்விக்குறியாகி உள்ளது.
இனியும் கர்நாடகா அரசு நமக்கு நியாயம் செய்யும் என நம்புவதற்கு இடமில்லை. எனவே, தமிழ்நாட்டின் சார்பில் நாம் நமது நியாயமான குரலை உரத்து வெளிப்படுத்த வேண்டும். இதற்காக தமிழ்நாடு அரசு உடனே அனைத்துக் கட்சிக் கூட்டத்தைக் கூட்ட வேண்டும் என வலியுறுத்தி கேட்டுக் கொள்கிறோம்" என தெரிவித்துள்ளது.