சோனியா காந்தி புத்தக வெளியீட்டு விழா: மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதா? ஆ.எஸ். பாரதி விளக்கம்
மேகதாது அணை விவகாரத்தில் தமிழ்நாட்டில் ஒரு அரசாங்கமே இல்லை என்ற தையரித்தில் தான் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவக்குமார் பேசி வருகிறார் என திமுக அமைப்புச்செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி விமர்சித்துள்ளார்.
Published : November 18, 2026 at 1:31 PM IST
சென்னை: சோனியா காந்தி புத்தக வெளியிட்டு விழாவுக்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அழைப்பு வந்து இருக்கலாம் என்றும், அழைப்பை ஏற்பதும் ஏற்காதததும் அவரின் விருப்பம் என்றும் திமுக அமைப்புச் செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி தெரிவித்தார்.
கப்பலோட்டியத் தமிழன் வ.உ.சிதம்பரனார் அவர்களின் நினைவு நாளையொட்டி, சென்னை கிண்டி காந்தி மண்டபத்தில் உள்ள அவரது திருவுருச்சிலைக்கு கீழே அலங்கரித்து வைக்கப்பட்டுள்ள அவரது திருவுருப்படத்திற்கு திமுக அமைப்புச்செயலாளர் ஆர்.எஸ். பாரதி மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.
அதனைத் தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், “திமுக ஆட்சி இருந்தபோது வ.உ.சி-க்கு பெருமை சேர்க்கும் விதமாக பல நிகழ்ச்சிகள் நடந்துள்ளது. திமுக சார்பாக இன்றயை தினம் மரியாதை செலுத்தி உள்ளோம்” என்றார்.
விலைவாசி உயர்வு பற்றி தவெகவுக்கு என்ன கவலை?
தொடர்ந்து தவெக அரசை விமர்சித்த அவர், “விலைவாசி உயர்வு பற்றி தவெகவுக்கு என்ன கவலை? அவர்கள் தான் அரண்மனை வாழ்க்கை நடந்துகிறார்களே. பாமர மக்கள் பற்றி அவர்களுக்கு கவலை இல்லை. வாக்களித்த மக்கள்தான் பரதேசியாக நிற்கும் நிலை உள்ளது.
தமிழ்நாடே திவாலாகும் ஆகும் நிலை வந்து கொண்டு உள்ளது. எல்லா தொழிலும் ஆந்திராவிற்கு சென்று கொண்டு இருக்கிறது. உணவு பொருட்களின் விலைகள் விண்ணை முட்டுகிறது. சாம்பார் வெங்காயம் கிலோ 200 ரூபாய்க்கு அதிகமாக விலையில் விற்பனை செய்யப்படுகிறது. அரிசி விலை மூட்டைக்கு ஆயிரம் ரூபாய் அதிகரித்துள்ளது. அரசின் அஜாகாரதையால் இது போன்ற விலை உயர்வு ஏற்படுகிறது.
இதுபோன்ற நிலையில், ரசிகர் ஒருவர் பெற்ற மகன் மருத்துவமனையில் உள்ளபோது முதல்வரை பார்க்க வந்துள்ளேன் என சொல்ல கூடிய அளவிற்கு பாமர மக்கள் இருக்கும் காரணத்தால்தான் இது போல் நடக்கிறது. இப்படிபட்ட மக்கள் இருக்கும் வரை தைரியமாக இருக்கலாம் என தவெகவினர் நினைக்கிறார்கள்” எனக் கூறினார்.
அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதா?
சோனியா காந்தி புத்தக வெளியீட்டு விழாவிற்கு திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினுக்கு அழைப்பு விடுக்கப்பட்டதா என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், “அழைப்பு வந்து இருக்கலாம். அழைப்பை ஏற்பதும் ஏற்காதததும் எங்கள் விரும்பம். அதை யாரும் கட்டாயப்படுத்த முடியாது.
சோனியா காந்தியை பொருத்தவரை மு.க.ஸ்டாலின் மீது மரியாதை உள்ளவர். அவரை நாங்கள் மதிக்கிறோம். எங்கள் மரியாதை என்பது வேறு, நிகழ்ச்சியில் கலந்து கொள்வது என்பது வேறு. சூழல் மற்றும் வசதிகளுக்கேற்ப கலந்து கொள்வது எங்கள் விருப்பம். இது ஒரு பிரச்சனை அல்ல” என்றார்.
மேகதாது விவகாரம் குறித்து பேசிய அவர், “டெல்லிக்கு சென்ற முதலமைச்சர் விஜய் மேகதாது விவகாரம் குறித்து ஒரு வார்த்தை கூட வாய் திறக்கவில்லை. இங்கு ஒரு அரசாங்கமே இல்லை என்ற தையரித்தில்தான் கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார் பேசுகிறார். தமிழக முதலவருக்கு ஒன்றும் தெரியாது என நினைத்து விட்டார்கள்” எனத் தெரிவித்தார். மேலும், மாணிக்கம் தாகூர் தவெகவில் கொள்கை பரப்பு செயலாளர் ஆகி விட்டார் என விமர்சித்தார்.