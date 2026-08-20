ETV Bharat / state

மேகதாது அணையால் தமிழ்நாட்டுக்கே பலன்; கர்நாடக முதல்வர் டி.கே.சிவகுமார் பேட்டி

மேகதாது அணையை பொறுத்தவரை, பெங்களூரு குடிநீர் தேவைக்காக 5 டி.எம்.சி. தண்ணீரைத் தவிர, எஞ்சிய தண்ணீர் அனைத்தும் தமிழ்நாடு பயன்படுத்தும் வகையில் உரிய நீர் பங்கு வழங்கப்படும் என்ற உறுதியை தமிழ்நாடு அரசுக்கு அளித்துள்ளேன்.

கர்நாடக முதல்வர் டிகே சிவகுமார்
கர்நாடக முதல்வர் டிகே சிவகுமார் (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 20, 2026 at 8:18 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

சென்னை: மேகதாது அணை குறித்து தமிழ்நாடும், புதுச்சேரியும் அச்சப்படத் தேவையில்லை என கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார் கூறியுள்ளார்.

சென்னை மாமல்லபுரத்தை அடுத்த கோவளத்தில், 31வது தென்மாநில முதலமைச்சர்கள் மாநாடு இன்று நடைபெற்றது. மத்திய உள்துறை அமைச்சர் அமித்ஷா தலைமையில் நடைபெற்ற இந்தக் கூட்டத்தில் தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் விஜய், ஆந்திர மாநில முதலமைச்சர் சந்திரபாபு நாயுடு, கர்நாடக முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார், கேரளம் மாநில முதலமைச்சர் சதீசன், தெலங்கானா மாநில துணை முதலமைச்சர் மல்லுபாட்டி விக்ரமார்கா உள்ளிட்ட தென் மாநிலங்கள் மற்றும் யூனியன் பிரதேசங்களின் முதலமைச்சர்கள், துணை முதலமைச்சர்கள், அமைச்சர்கள் மற்றும் உயர் அதிகாரிகள் பங்கேற்றனர்.

தென் மாநிலங்களுக்கு இடையேயான நல்லுறவை வலுப்படுத்துதல், மாநிலங்களுக்கு இடையே நிலுவையில் உள்ள பிரச்சினைகளுக்கு சுமுகமான தீர்வு காணுதல், மத்திய மாநில அரசுகளின் பல்வேறு திட்டங்களை ஒருங்கிணைந்து செயல்படுத்துதல் உள்ளிட்டவைக்காக கூட்டம் நடத்தப்பட்டது.

இதையும் படிங்க: மேகதாது அணை விவகாரம்; அதிமுக, பாமகவுக்கு மாணிக்கம் தாகூர் சவால்

இந்தக் கூட்டம் முடிந்து வெளியே வந்த கர்நாடகா முதலமைச்சர் டி.கே. சிவகுமார் செய்தியாளர்களை சந்தித்து பேசினார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "நாடாளுமன்ற தொகுதிகள் மறுசீரமைப்பின்போது, 1971 ஆம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பை அடிப்படையாகக் கொள்ள வேண்டும். தொகுதிகளின் எண்ணிக்கையை அதிகரிக்கக் கூடாது என்பது தென்மாநிலங்களின் முக்கியக் கோரிக்கையாக உள்ளது. இந்த விவகாரத்தில் தமிழ்நாடு, கேரளம், தெலங்கானா, கர்நாடகம் உள்ளிட்ட பெரும்பாலான தென் மாநிலங்கள் ஒரே நிலைப்பாட்டில் உள்ளன. நீர் பங்கீடு உள்ளிட்ட பிரச்சினைகள் தொடர்பாக தனியாகப் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி சுமுகமான தீர்வு காண்பதற்கு நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்.

மேகதாது அணையால் தமிழ்நாட்டுக்கே பலன்

மேகதாது அணையைப் பொறுத்தவரை, பெங்களூரு குடிநீர்த் தேவைக்காக 5 டி.எம்.சி. தண்ணீரை தவிர, எஞ்சிய தண்ணீர் அனைத்தும் தமிழ்நாடு பயன்படுத்தும் வகையில் உரிய நீர் பங்கு வழங்கப்படும் என்ற உறுதியை தமிழ்நாடு அரசுக்கு அளித்துள்ளேன். மேகதாது அணையால் தமிழ்நாட்டுக்குத்தான் அதிக பலனே தவிர கர்நாடகாவுக்கு அல்ல.

எனவே மேகதாது அணை குறித்து தமிழ்நாடும், புதுச்சேரி மாநிலமும் எந்தவித அச்சமும் கொள்ளத் தேவையில்லை. இந்த அணை தமிழ்நாட்டின் நீர் தேவைகளை கருத்தில் கொண்டே அமையப்போகிறது" இவ்வாறு கர்நாடக முதலமைச்சர் டிகே சிவகுமார் கூறினார்.

இந்தநிலையில், கர்நாட முதலமைச்சர் டி.கே.சிவகுமார் கருத்து குறித்து தனது எக்ஸ் தளத்தில் பதிவிட்டுள்ள கரூர் காங்கிரஸ் எம்பி ஜோதிமணி, "அண்ணா உங்கள் அன்பிற்கு நன்றி, எங்களுக்கு மேகதாது அணை வேண்டாம். சட்டப்படி நீங்கள் கொடுக்க வேண்டிய தண்ணீரைக் கொடுத்தால் போதும். இதில் எவ்வித சமரசத்திற்கும் இடமில்லை" என குறிப்பிட்டுள்ளார்.

TAGGED:

மேகதாது அணை
KARNATAKA CM DK SHIVAKUMAR
MEKEDATU DAM
கர்நாடக முதல்வர் டிகே சிவகுமார்
KARNATAKA CM SPEECH ABOUT MEKEDATU

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.