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காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற கராத்தே பட்டமளிப்பு விழாவில் ஜப்பான் கிராண்ட் மாஸ்டர் பங்கேற்பு

விழாவில் 100-க்கும் மேற்பட்ட கராத்தே வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு ஜப்பான் கிராண்ட் மாஸ்டர் சோகே ஜெரார்டோ கான்டோரே கருப்பு பெல்ட் பட்டங்கள், சான்றிதழ்களை வழங்கி பாராட்டினார்.

காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற கராத்தே பட்டமளிப்பு விழா ஜப்பான் மாஸ்டர் பங்கேற்பு
காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற கராத்தே பட்டமளிப்பு விழா ஜப்பான் மாஸ்டர் பங்கேற்பு (ETV Bharat Tamilnadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 21, 2026 at 11:01 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற இந்திய இஷின்ரியு கராத்தே டோ கருப்பு பெல்ட் பட்டமளிப்பு விழாவில், ஜப்பானை சேர்ந்த கராத்தே மாஸ்டர் சோகே ஜெரார்டோ கான்டோரே சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.

காஞ்சிபுரம் செவிலிமேடு பகுதியில் உள்ள தனியார் திருமண மண்டபத்தில் இந்திய இஷின்ரியு கராத்தே டோ சார்பில் கருப்பு பெல்ட் பட்டமளிப்பு விழா நடைபெற்றது.

இந்த நிகழ்ச்சியில், ஜப்பானின் ஒகினாவாவைச் சேர்ந்த ஷின்ஷின்கான் உலக கராத்தே அமைப்பின் 10-வது டான் ரெட் பெல்ட், ஜூடான், ஹன்ஷி, சோகே ஜெரார்டோ கான்டோரே சிறப்பு விருந்தினராக கலந்து கொண்டார்.

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தமிழகத்திற்கு வருகை தந்த அவர், தமிழ் பாரம்பரிய முறைப்படி பட்டு வேஷ்டி சட்டையுடன் வந்திருந்தார். அவருக்கு கரகாட்டம் ஆடி, ஆரத்தி எடுத்து, மலர் தூவி, மேளதாளங்கள் முழங்க உற்சாக வரவேற்பு அளிக்கப்பட்டது. இந்த பாரம்பரிய வரவேற்பால் நெகிழ்ச்சியடைந்த அவர், வரவேற்பு அளித்த கராத்தே குழுவினருக்கு நன்றி தெரிவித்தார்.

காஞ்சிபுரத்தில் பிறந்து சீனாவுக்குச் சென்று 'சென்' பௌத்தத்தை பரப்பிய போதி தர்மர், அங்குள்ள ஷாலின் துறவிகளுக்கு உடலையும் மனதையும் கட்டுப்படுத்தவும், தங்களைத் தற்காத்துக் கொள்ளவும் யோகக் கலைகளின் அடிப்படையில் சில அசைவுகளைக் கற்றுக்கொடுத்தார். இதுவே பின்னாளில் உலகப் புகழ்பெற்ற ஷாலின் குங்ஃபூ மற்றும் கராத்தே உள்ளிட்ட தற்காப்புக் கலைகளின் தோற்றத்திற்குக் காரணமாகக் கருதப்படும் போதி தர்மரின் சிலையை ஜப்பான் கராத்தே கிராண்ட் மாஸ்டர் சோகே ஜெரார்டோ கான்டோரே திறந்து வைத்தார்.

காஞ்சிபுரத்தில் நடைபெற்ற கராத்தே பட்டமளிப்பு விழாவில் ஜப்பான் மாஸ்டர் பங்கேற்பு (ETV Bharat Tamilnadu)
இதனைத் தொடர்ந்து, இந்திய இஷின்ரியு கராத்தே டோ மற்றும் கோபுடோ சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளரும், தலைமைப் பயிற்சியாளருமான சென்செய் ஏ. நூர் முகமது முன்னிலையில் நடைபெற்ற விழாவில், நூற்றுக்கும் மேற்பட்ட கராத்தே வீரர், வீராங்கனைகளுக்கு சோகே ஜெரார்டோ கான்டோரே கருப்பு பெல்ட் பட்டங்கள் மற்றும் சான்றிதழ்களை வழங்கி பாராட்டினார்.
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இந்தியாவிலேயே முதல்முறையாக சர்வதேச கராத்தே கிராண்ட் மாஸ்டரை அழைத்து வந்து கருப்பு பெல்ட் பட்டமளிப்பு விழா நடத்தப்பட்டுள்ளது. இது இந்திய கராத்தே வரலாற்றில் ஒரு முக்கிய மைல்கல்லாகும் என்று இந்திய இஷின்ரியு கராத்தே டோ மற்றும் கோபுடோ சங்கத்தின் பொதுச் செயலாளரும், தலைமைப் பயிற்சியாளருமான சென்செய் ஏ. நூர் முகமது தெரிவித்தார்.

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JAPANESE MASTER PARTICIPATES
KARATE GRADUATION CEREMONY
KARATE MASTER SOKE GERARDO CANTORE
KANCHIPURAM BODHIDHARMA
JAPANESE MASTER KARATE CEREMONY

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