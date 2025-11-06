ETV Bharat / state

நூலகம் அமைக்க ரூ.1 கோடி மதிப்புள்ள நிலத்தை அரசுக்கு கொடுத்த கரந்தைத் தமிழ் சங்கம்!

அரசு அமைக்க போகும் நூலகத்திற்கு த.வே.உமாமகேசுவரம் பிள்ளை என்று பெயர் சூட்ட வேண்டும் என கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்தினர் கோரிக்கை வைத்துள்ளனர்.

கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்க செயலாளர் சுந்தரவதனம்
கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்க செயலாளர் சுந்தரவதனம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
தஞ்சாவூர்: நூலகம் கட்டுவதற்காக சுமார் ஒரு கோடி ரூபாய் மதிப்பிலான நிலத்தை, கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம் தானமாக வழங்கிய சம்பவம் பெரும் நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

தஞ்சாவூர் மாவட்டம் கரந்தை பகுதியில் கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம் செயல்பட்டு வருகிறது. இது தமிழ் அறிஞர் தமிழவேள் இராதா கிருட்டிணப்பிள்ளை என்பவரால், 1911-ல் நிறுவப்பட்டு அவரது சகோதரர் தமிழவேள் உமாமகேஸ்வரம் பிள்ளை என்பவரை தலைவராக கொண்டு வழி நடத்தப்பட்டு வந்தது.

நூற்றாண்டு பெருமை கொண்ட சங்கம்

தமிழ் மொழி மற்றும் இலக்கிய வளர்ச்சிக்காக நிறுவப்பட்ட சங்கங்களில் கரந்தைச் தமிழ்ச் சங்கம் ஐந்தாவது இடத்தில் உள்ளது. குறிப்பாக, இந்த சங்கத்தின் சார்பில் தமிழ் மொழியை செம்மொழியாக அறிவிக்க வேண்டும் என 1919-லேயே தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது.

அதேபோல, தமிழ் மொழிக்கு என்று தனிப் பல்கலைக்கழகம் வேண்டும் என்று 1921-ல் தீர்மானம் நிறைவேற்றியது. அதன் அடிப்படையில் தஞ்சாவூர் தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம் 1981-ல் தோற்றுவிக்கப்பட்டது. மேலும் நூலகத்தின் தந்தை எனப் போற்றப்படும் அரங்கநாதன் இங்கு வந்த போது நூலகத்தின் செயல்பாடு விதியை வகுத்துள்ளார். நூற்றாண்டைக் கடந்தும் இச்சங்க வளாகத்தில் பள்ளி, கல்லூரி ஆகியவை செயல்பட்டு வருகின்றன.

ரூ.1 கோடி மதிப்புள்ள நிலத்தை அரசுக்கு கொடுத்த கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம்
ரூ.1 கோடி மதிப்புள்ள நிலத்தை அரசுக்கு கொடுத்த கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)

ரூ.1 கோடி மதிப்புள்ள நிலம் தானம்

இவ்வளவு சிறப்பு வாய்ந்த கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கம், அதற்கு சொந்தமான ரூ.1 கோடி மதிப்பிலான 2,019 சதுர அடி நிலத்தை, நூலகம் அமைப்பதற்காக தமிழ்நாடு அரசுக்கு தானமாக வழங்கியுள்ளது. இந்நிலையில், இன்று (நவ.6) அதற்கான பத்திரத்தை கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்கத்தின் செயலாளர் சுந்தரவதனம் தஞ்சை மாவட்ட நூலக அலுவலர் அபூர்வத்திடம் வழங்கினார்.

ஏனென்றால், சுமார் 50 ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட நூல்களுடன் கரந்தை பகுதியில் உள்ள நூலகம் வாடகைக் கட்டடத்தில் தான் இயங்கி வருகிறது. இதனால் நிரந்தரமாக ஒரு நூலக கட்டடம் அமைக்க வேண்டும் என்ற நோக்கத்தில் இந்த நிலத்தை தானமாக அரசுக்கு வழங்கியுள்ளனர். இச்சம்பவம் அப்பகுதி மக்களிடையே நெகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

நூலகம் அமைக்க ரூ.1 கோடி மதிப்புள்ள நிலத்தை அரசுக்கு கொடுத்த வீடியோ (ETV Bharat Tamil Nadu)

மாணவர்களின் நலனுக்காக!

இது குறித்து கரந்தைத் தமிழ்ச் சங்க செயலாளர் சுந்தரவதனம் கூறுகையில், “தமிழ் மொழிக்கு என்று தனிப் பல்கலைக்கழகம் வேண்டும் என்று 1921-ல் தீர்மானம் நிறைவேற்றி, அது நடைமுறைக்கு வந்துள்ளது. கரந்தை தமிழ் சங்கத்தின் நோக்கமான தொண்டு, தமிழ் முன்னேற்றம் என்ற நோக்கத்தினை நிறைவேற்றும் வகையில், தற்போது அரசு நூலகத்திற்கு ரூபாய் ஒரு கோடி மதிப்பிலான நிலத்தை தானமாக வழங்கியுள்ளோம்.

1963-ல் கரந்தையில் தொடங்கப்பட்ட கிளை நூலகம் வாடகை கட்டடத்தில் இயங்கி வருகிறது. கரந்தை மற்றும் அதன் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளை சேர்ந்த மாணவர்கள், இளைஞர்கள் பயன் பெறும் வகையில் இங்கு நிரந்தர நூலகம் அமைக்கப்பட்டால் அனைவரும் பயன்பெறுவார்கள். ஆகையால் ஒரு நல்ல விசயத்திற்காக நிலத்தை தானமாக அரசிடம் கொடுத்துள்ளோம். அதே சமயம் இந்த நூலகத்திற்கு த.வே.உமாமகேசுவரம் பிள்ளை என்று பெயர் சூட்ட வேண்டும்” என்று அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தார்.

இந்த நிகழ்வில், ஓய்வு பெற்ற ஆசிரியர் பத்மநாபன், தலைமையாசிரியர் சரவணன் மற்றும் மாநகராட்சி வார்டு கவுன்சிலர் செந்தமிழ்ச்செல்வன் உள்ளிட்ட பலர் இருந்தனர்.

