பளபளக்கும் காரைக்குடி ரயில் நிலையம்: ரூ.20 கோடி செலவில் மறுசீரமைப்பு
மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு என்று கைப்பிடி வசதியுடன் கூடிய சாய்வு தளப்பாதைகள், சிறப்பு கழிப்பறைகள், சிறப்பு பயண சீட்டு பதிவு சாளரங்கள் ஆகியவையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.
Published : December 1, 2025 at 10:53 PM IST
சிவகங்கை: அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் காரைக்குடி ரயில் நிலையம் நவீன மயமாக்கப்பட்டு, மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.
காரைக்குடி, செட்டிநாடு கட்டிடக்கலை மற்றும் பர்மா தேக்கு மரத்தால் கட்டப்பட்ட மாளிகைகள், தனித்துவமான சமையல் பதார்த்தங்கள், ஆத்தங்குடி தரைதள ஓடுகள் ஆகியவற்றிற்கு புகழ் பெற்ற நகரமாகும். இங்கு உள்ள ரயில் நிலையத்தை தினந்தோறும் 6000 பயணிகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இது திருச்சி, மானாமதுரை, திருவாரூர் போன்ற ரயில் நிலையங்களில் இருந்து வரும் ரயில்களை கையாளும் முக்கிய சந்திப்பு ரயில் நிலையம் ஆகும். இங்கு தினந்தோறும் இயக்கப்படும் 22 ரயில்கள் மூலம் சராசரியாக ரூ.1.8 லட்சம் வருமானம் ஈட்டப்படுகிறது.
மேலும், 5 நடை மேடைகளையும் இணைக்கும் வகையில் 3 மின் தூக்கிகள், நடைமேடையில் கூடுதல் இருக்கைகள், உள்ளூர் கலாச்சாரத்தை விளக்கும் வண்ண ஓவியங்கள், காத்திருப்பு பகுதி மேம்பாடு, மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு என கைப்பிடி வசதியுடன் கூடிய சாய்வு தளப்பாதைகள், சிறப்பு கழிப்பறைகள், சிறப்பு பயண சீட்டு பதிவு சாளரங்கள், வாகன நிறுத்துமிடம், ஒவ்வொரு நடைமேடையிலும் சிறப்பு குடிநீர் குழாய்கள் ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.
நவீன தகவல் பலகைகள் மேற்கூரைடன் கூடிய வாகன காப்பகங்கள் போன்றவை பயணிகளின் மகிழ்ச்சியான பயணத்தை உறுதி செய்கிறது என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.