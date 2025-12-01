ETV Bharat / state

பளபளக்கும் காரைக்குடி ரயில் நிலையம்: ரூ.20 கோடி செலவில் மறுசீரமைப்பு

பளபளக்கும் காரைக்குடி ரயில் நிலையம்
பளபளக்கும் காரைக்குடி ரயில் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
December 1, 2025

சிவகங்கை: அம்ரித் பாரத் திட்டத்தின் கீழ் காரைக்குடி ரயில் நிலையம் நவீன மயமாக்கப்பட்டு, மறுசீரமைப்பு செய்யப்பட்டுள்ளதாக தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

காரைக்குடி, செட்டிநாடு கட்டிடக்கலை மற்றும் பர்மா தேக்கு மரத்தால் கட்டப்பட்ட மாளிகைகள், தனித்துவமான சமையல் பதார்த்தங்கள், ஆத்தங்குடி தரைதள ஓடுகள் ஆகியவற்றிற்கு புகழ் பெற்ற நகரமாகும். இங்கு உள்ள ரயில் நிலையத்தை தினந்தோறும் 6000 பயணிகள் பயன்படுத்தி வருகின்றனர். இது திருச்சி, மானாமதுரை, திருவாரூர் போன்ற ரயில் நிலையங்களில் இருந்து வரும் ரயில்களை கையாளும் முக்கிய சந்திப்பு ரயில் நிலையம் ஆகும். இங்கு தினந்தோறும் இயக்கப்படும் 22 ரயில்கள் மூலம் சராசரியாக ரூ.1.8 லட்சம் வருமானம் ஈட்டப்படுகிறது.

காரைக்குடி ரயில் நிலையம்
காரைக்குடி ரயில் நிலையம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
மறுசீரமைப்பு பணிகளில் புதிய தோரண நுழைவு வாயில்கள், ரயில் நிலைய கட்டடத்தின் முன்பு விசாலமான மேற்கூரை, பாதசாரிகள் சென்று வர செட்டிநாடு பாணியில் முழுவதும் மூடப்பட்ட நடைபாதை, பயணிகள் மற்றும் வாகனங்கள் எளிதாக சென்று வரும் வகையில் வெளி வளாக மேம்பாடு, ரயில் நிலைய கட்டிட முகப்பு நவீனம், பயன்பாட்டில் உள்ள நடை மேம்பால மேம்பாடு, 6 மீட்டர் அகலத்தில் புதிய நடை மேம்பாலம், ஆண்கள், பெண்கள், மாற்று திறனாளிகள் ஆகியோருக்கு தனித்தனியாக ஒப்பனை அறைகளுடன் கூடிய புதிய விசாலமான குளிரூட்டப்பட்ட காத்திருப்பு அறை கட்டப்பட்டுள்ளது.
வண்ண ஓவியங்கள்
வண்ண ஓவியங்கள் (ETV Bharat Tamil Nadu)

மேலும், 5 நடை மேடைகளையும் இணைக்கும் வகையில் 3 மின் தூக்கிகள், நடைமேடையில் கூடுதல் இருக்கைகள், உள்ளூர் கலாச்சாரத்தை விளக்கும் வண்ண ஓவியங்கள், காத்திருப்பு பகுதி மேம்பாடு, மாற்றுத் திறனாளிகளுக்கு என கைப்பிடி வசதியுடன் கூடிய சாய்வு தளப்பாதைகள், சிறப்பு கழிப்பறைகள், சிறப்பு பயண சீட்டு பதிவு சாளரங்கள், வாகன நிறுத்துமிடம், ஒவ்வொரு நடைமேடையிலும் சிறப்பு குடிநீர் குழாய்கள் ஆகிய பணிகள் மேற்கொள்ளப்பட்டுள்ளன.

காத்திருப்பு அறை
காத்திருப்பு அறை (ETV Bharat Tamil Nadu)
கண் கவர் 'கால்வேல்யூம்' தகடுகளால் ஆன நடைமேடை மேற்கூரைகள், முதல் நடைமேடை தரைதள மேம்பாடு, மின்னணு தகவல் பலகைகள் ஆகியவையும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. மேலும் பயன்பாட்டில் உள்ள ரயில் நிலைய கட்டத்தில் பயணச்சீட்டு பதிவு சாளரம், முகப்பு, கழிப்பறைகள் போன்றவை புனரமைக்கப்பட்டுள்ளன. 200 இருசக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தும் வகையில் 440 சதுர மீட்டரில் மேற்கூரையுடன் கூடிய வாகன காப்பகம் மற்றும் 26 நான்கு சக்கர வாகனங்கள் நிறுத்தும் வகையில் 276 சதுர மீட்டரில் மேற்கூரையுடன் கூடிய வாகன காப்பகம் ஆகியவை புதியதாக உருவாக்கப்பட்டுள்ளன.
சீரமைக்கப்பட்ட நடைமேடை
சீரமைக்கப்பட்ட நடைமேடை (ETV Bharat Tamil Nadu)

நவீன தகவல் பலகைகள் மேற்கூரைடன் கூடிய வாகன காப்பகங்கள் போன்றவை பயணிகளின் மகிழ்ச்சியான பயணத்தை உறுதி செய்கிறது என தெற்கு ரயில்வே தெரிவித்துள்ளது.

KARAIKUDI JUNCTION
RENOVATION
KARAIKUDI RAILWAY JUNCTION
காரைக்குடி
KARAIKUDI RAILWAY JUNCTION

