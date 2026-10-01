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கன்னியாகுமரிக்குள் மீன் கழிவுகளுடன் நுழைந்த கேரள வாகனம்: 10 கி.மீ. விரட்டிச் சென்று சிறைப்பிடித்த மக்கள்

கேரளாவில் இருந்து இறைச்சிக் கழிவுகளை தமிழகப் பகுதிகளில் கொட்டுவோர் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

கன்னியாகுமரிக்குள் மீன் கழிவுகளுடன் வந்த லாரி
கன்னியாகுமரிக்குள் மீன் கழிவுகளுடன் வந்த லாரி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : October 1, 2026 at 4:02 PM IST

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கன்னியாகுமரி: கேரளாவில் இருந்து மீன் கழிவுகளை கொட்டுவதற்காக வந்த வாகனத்தை கன்னியாகுமரி மக்கள் சிறைப்பிடித்த சம்பவம் அனைவரின் கவனத்தையும் ஈர்த்துள்ளது.

கேரளாவின் பல்வேறு பகுதிகளில் இருந்து இறைச்சிக் கழிவுகளும், மருத்துவக் கழிவுகளும் தமிழக எல்லையோர மாவட்டங்களில் கொட்டப்படும் சம்பவங்கள் தொடர் கதையாக உள்ளது.

கன்னியாகுமரி, திருநெல்வேலி, கோவை, தென்காசி உள்ளிட்ட மாவட்டங்களில் உள்ள நீர்நிலைகள், வனப்பகுதிகள், குடியிருப்புப் பகுதிகளில் இந்தக் கழிவுகள் கொட்டப்படுகின்றன. இதனால் மனிதர்கள், கால்நடைகளுக்கு மட்டுமின்றி சுற்றுச்சூழலுக்கும் அதிக பாதிப்பு ஏற்படுகிறது.

முந்தைய காலங்களில் அதிக அளவில் நடைபெற்று வந்த இச்சம்பவங்கள், தற்போது மக்களின் எழுச்சியால் குறைந்து வருகின்றன.

மேலும், கன்னியாகுமரி மாவட்ட எல்லைப் பகுதிகளில் போலீசார் மற்றும் சுகாதாரத்துறையின் தொடர் கண்காணிப்பில் ஈடுபட்டு, இதுபோன்ற கழிவுகளை கொண்டு வரும் கேரள வாகனங்கள் மீது வழக்குப் பதிவு செய்து நடவடிக்கையும் எடுத்து வருகின்றனர்.

இந்நிலையில், இன்று (அக்.1) கேரள மாநிலம் கோட்டயம் மாவட்டத்தின் தளச்சேரி பகுதியில் இருந்து மீன் கழிவுகளை ஏற்றிக் கொண்டு, ரத்தம் வழிய வழிய ஒரு வாகனம் களியக்காவிளை எல்லைச் சோதனைச் சாவடியை தாண்டி கன்னியாகுமரி மாவட்டத்திற்குள் வந்தது.

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வில்லுக்குறி பகுதி அருகே அந்த வாகனம் வந்த போது, அதனை பார்த்த பொதுமக்கள், அதனை மடக்கி நிறுத்த முயற்சித்தனர். ஆனால், ஓட்டுனரோ வாகனத்தை நிறுத்தாமல் இயக்கினார். இதையடுத்து, அப்பகுதி மக்கள் கார், பைக் உள்ளிட்ட வாகனங்களில் சுமார் 10 கிலோ மீட்டர் தொலைவுக்கு துரத்திச் சென்று, அந்த வாகனத்தை நாகர்கோவில் வெட்டூர்ணிமடம் பகுதி அருகே வைத்து மடக்கினர்.

தொடர்ந்து, அதில் இருந்த வாகன ஓட்டுநரை சிறைப்பிடித்த மக்கள், போலீசாருக்கும் தகவல் அளித்தனர். இதன்பேரில், வடசேரி காவல் நிலைய போலீசார் சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து வந்து, பொதுமக்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தி, வாகனத்தையும், வாகன ஓட்டுரையும் மீட்டு காவல் நிலையத்துக்கு அழைத்துச் சென்றனர். மீன் கழிவுகளை ஏற்றி வந்த வாகனத்தால் அப்பகுதி முழுவதும் துர்நாற்றம் வீசியது.

கேரளாவில் இருந்து இறைச்சிக் கழிவுகளை தமிழகப் பகுதிகளில் கொட்டுவதை முற்றிலுமாக தடுத்து நிறுத்த வேண்டும் என்றும், இந்த செயலில் ஈடுபடுபவர்கள் மீது கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் எனவும் சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தியுள்ளனர்.

TAGGED:

கன்னியாகுமரி
கேரள வாகனம்
மீன் கழிவுகள்
FISH WASTES
KANYAKUMARI KERALA VEHICLE

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