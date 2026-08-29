ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்குவதுதான் எங்கள் எண்ணம்; காங்கிரஸ் எம்.பி விஜய் வசந்த் திட்டவட்டம்
தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் அவர்களது கருத்துக்களையும், விருப்பங்களையும் சொல்லி வருகின்றனர். எங்களைப் பொருத்தவரை ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் வேட்பாளர் என கன்னியாகுமரி எம்பி விஜய் வசந்த் தெரிவித்துள்ளார்.
Published : August 29, 2026 at 10:13 PM IST
தூத்துக்குடி: 2029-இல் ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்குவது தான் ஒட்டு மொத்த காங்கிரஸ் கட்சி மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் எண்ணமாக இருக்கும் என எம்.பி., விஜய் வசந்த் கூறியுள்ளார்.
தூத்துக்குடி மாவட்டம், கோவில்பட்டி அருகே உள்ள ஈராச்சி பரிமேலழகர் இந்து நடுநிலைப் பள்ளி நூற்றாண்டு விழாவில், கன்னியாகுமரி நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் விஜய் வசந்த் கலந்து கொண்டு பெருந்தலைவர் காமராஜர் திருவுருவ சிலைக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார். தொடர்ந்து பள்ளியில் புதிதாக அமைக்கப்பட்ட ஸ்மார்ட் கிளாஸ் வகுப்பினை திறந்து வைத்து உரையாற்றினார்.
தொடர்ந்து விஜய் வசந்த் எம்.பி செய்தியாளார்களிடம் பேசுகையில், நேபாளத்தில் நடந்த துயர சம்பவத்தில் பலர் உயிரிழந்துவிட்டனர். பலர் காணாமல் போயுள்ளனர். இந்தியாவின் பல்வேறு மாநிலங்கள் மற்றும் தமிழகத்தை சேர்ந்தவர்களும் அதில் பாதிக்கப்பட்டுள்ளனர். தமிழக முதல்வர் ஜோசப் விஜய் உடனடியாக அமைச்சர்கள் அடங்கிய குழுவினரை டெல்லிக்கு அனுப்பி வைத்து நடவடிக்கை மேற்கொண்டுள்ளார். தேவைப்படும் பட்சத்தில் காங்கிரஸ் கட்சியின் தலைமை என்ன சொல்கிறதோ அதன் அடிப்படையில் காங்கிரஸ் எம். பி.,க்கள் தேவையான பரிந்துரைகளை செய்வோம்.
2021- இல் இருந்து எதிர்க்கட்சித் தலைவர் ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் வேட்பாளர் என்று சொல்லிக் கொண்டு இருக்கிறோம். அதுதான் எங்களின் நிலைப்பாடு. பிரதமர் மோடியை எதிர்க்கும் சக்தியாக ராகுல் காந்தி உள்ளார். மக்களுக்காக இயங்கி கொண்டிருக்கும் ராகுல் காந்தி தான் எங்களது பிரதமர் வேட்பாளர். தற்போது தமிழக வெற்றிக் கழகத்தினர் அவர்களது கருத்துக்களையும், விருப்பங்களையும் சொல்லி வருகின்றனர். எங்களைப் பொருத்தவரை ராகுல் காந்தி தான் பிரதமர் வேட்பாளர். கண்டிப்பாக 2029 இல் ராகுல் காந்தியை பிரதமராக்குவது தான் ஒட்டு மொத்த காங்கிரஸ் கட்சி மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் எண்ணமாக இருக்கும்.
மோடி அரசின் செயல்பாடுகள் என்னவென்று மக்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும். நீட் தேர்வு பிரச்சனையில் என்னென்ன நடந்திருக்கிறது என்பது மக்கள் எல்லோருக்கும் தெரியும். பீகாரில் 6 வயது குழந்தையை கைது செய்துள்ளனர்.
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இந்தளவுக்கு ஆட்சி சூழ்நிலை மாறியுள்ளது. மாற்றம் வேண்டும். இளைஞர்களுக்கான ஆட்சி வேண்டும். மக்களுக்கான ஆட்சி வேண்டும். அதனை ராகுல் காந்தியால் மட்டுமே கொடுக்க முடியும். தற்போது சட்டமன்றத்தில் விவாதங்கள் அதிகமாக இருக்கிறது.
தற்போது சட்டமன்ற நிகழ்வுகளை நேரலையாக பார்க்கக் கூடிய நிலை உள்ளது. இதற்கு முன்பு அப்படி இல்லை என்பதால் சட்டமன்றத்தின் உள்ளே என்ன நடந்தது என்பது தெரியாமல் இருந்தது. தற்போது நேரலையாக ஒளிபரப்பு செய்யப்படுவதால் எல்லோரும் பேசும்படியாக இருக்கிறது. இன்னும் இரண்டு மூன்று கூட்டத்தொடர் நடக்கும்போது எல்லோருக்கும் ஒரு புரிதலை கொடுக்க வாய்ப்புள்ளது" எனத் தெரிவித்தார்.