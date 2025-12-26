ETV Bharat / state

கன்னியாகுமரியில் சுனாமி நினைவு தினம் அனுசரிப்பு - மாவட்ட ஆட்சியர் மலர்தூவி அஞ்சலி

சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை. உயிரிழந்தவர்களை அடக்கம் செய்த பகுதியில் மீனவ மக்கள் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தியதோடு பிரார்த்தனையும் செய்தனர்.

சுனாமி நினைவு ஸ்தூபியில் மலர்தூவி மரியாதை
சுனாமி நினைவு ஸ்தூபியில் மலர் தூவி அஞ்சலி (ETV Bharat Tamil Nadu)
author img

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : December 26, 2025 at 7:38 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

கன்னியாகுமரி: சுனாமி நினைவு தினத்தையொட்டி கன்னியாகுமரி மாவட்டம் மணக்குடி பகுதியை சேர்ந்த மீனவர்கள் தேவாலயத்தில் சிறப்பு திருப்பலி நிறைவேற்றி சுனாமி நினைவு ஸ்தூபியில் மலர் அஞ்சலி செலுத்தினர். தமிழ்நாடு அரசு சார்பில் கன்னியாகுமரி மாவட்ட ஆட்சியர் அழகுமீனா சுனாமி நினைவு ஸ்தூபிக்கு மலர் தூவி மரியாதை செலுத்தினார்.

இந்தோனேசியாவின் சுமத்ரா தீவில் ஏற்பட்ட நிலநடுக்கத்தினால் கடந்த 2004 ஆம் ஆண்டு டிசம்பர் 26 ம் தேதி, இந்திய கடலோரப் பகுதிகளை சுனாமி பேரலை தாக்கியது. தமிழகத்தின் குமரி மாவட்டம் பெரும் உயிர்சேதம் மற்றும் பொருள் சேதத்தை சந்தித்தது. சுனாமி பேரலையில் சிக்கி கடற்கரை கிராமங்கள் அழிந்தன. மணக்குடி, அழிக்கால், கன்னியாகுமரி சொத்தவிளை, குளச்சல், கொட்டில் பாடு, பிள்ளை தோப்பு உள்ளிட்ட கடற்கரை கிராமங்களில் ஏராளமானோர் சுனாமியின் கோரப்பிடியில் சிக்கி உயிரிழந்தனர். அவர்களது உடல்கள் ஒரே இடத்தில் அடக்கம் செய்யப்பட்டன.

சுனாமி பேரலை தாக்கியதன் நினைவாக கடற்கரை கிராமங்களில் நினைவு ஸ்தூபிகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இங்கு ஆண்டுதோறும் மீனவர்கள் அஞ்சலி செலுத்தி வருகின்றனர். சுனாமியின் கோர தாண்டவத்தால் கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தில் ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்ட உயிர்பலி ஏற்பட்டது. பலர் தங்களது உறவுகளை இழந்து மாறாத சோகத்துடன் இன்றும் கண்ணீருடன் வாழ்கிறார்கள்.

இந்நிலையில் சுனாமி தாக்குதலின் 21 ஆவது ஆண்டு நினைவு தினம் இன்று அனுசரிக்கப்பட்டது. கன்னியாகுமரி மாவட்டத்தின் மணக்குடி கிராமத்தில் சுனாமியில் சிக்கி உயிரிழந்த உறவினர்களின் நினைவிடங்களில் மீனவர்கள் கண்ணீர் அஞ்சலி செலுத்தினர். 117 உயிர்கள் பலியான மணக்குடி மீனவ கிராமத்தில் மீனவ மக்கள் அவர்களது முன்னோர்கள் நினைவாக தேவாலயத்தில் நினைவு திருப்பலி நிறைவேற்றினர். பின்னர் ஆலயத்தின் முன்பு இருந்து ஊர்வலமாக புறப்பட்டு 117 பேரை அடக்கம் செய்த சுனாமி நினைவு ஸ்தூபியில் மலர் அஞ்சலி செலுத்தி கண்ணீரை காணிக்கையாக்கினர்.

இதற்காக சுற்று வட்டாரப் பகுதிகளில் உள்ள ஆயிரக்கணக்கான மீனவர்கள் கடலுக்கு செல்லவில்லை. உயிரிழந்தவர்களை அடக்கம் செய்த பகுதியில் மீனவ மக்கள் மலர் தூவி அஞ்சலி செலுத்தியதோடு பிரார்த்தனையும் செய்தனர். மேலும் இதைப் போலவே குமரி மாவட்டத்தில் அழிக்கால், கன்னியாகுமரி, சொத்தவிளை, குளச்சல், கொட்டில்பாடு, பிள்ளைத்தோப்பு, ராஜாக்கமங்கலம் உள்ளிட்ட பல கடற்கரை பகுதிகளிலும் பேரழிவுகளை சுனாமி ஏற்படுத்தியது.

இதையும் படிங்க: திருப்பரங்குன்றம் மலையில் கந்தூரி விழாவுக்கு தடை விதிக்க மனு; நீதிமன்றம் முக்கிய உத்தரவு

தமிழக அரசு சார்பில் கன்னியாகுமரியில் அமைக்கப்பட்டு உள்ள சுனாமி நினைவு பூங்காவில் சுனாமியின் 21 ஆம் ஆண்டு நினைவு தினம் அனுசரிக்கப்பட்டது. மாவட்ட ஆட்சியர் அழகு மீனா மற்றும் அரசு அதிகாரிகள், பொதுமக்கள் மலர்வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர்.

மேலும், அதிமுக கட்சி சார்பில் கன்னியாகுமரி சட்டமன்ற உறுப்பினர் தளவாய் சுந்தரம் மற்றும் முக்கிய நிர்வாகிகள் கன்னியாகுமரியில் அமைந்துள்ள சுனாமி நினைவு ஸ்தூபியில் மலர் வளையம் வைத்து அஞ்சலி செலுத்தினர்.

TAGGED:

COLLECTOR PAID FLORAL TRIBUTES
KANYAKUMARI DISTRICT COLLECTOR
சுனாமி நினைவு தினம் அனுசரிப்பு
மீனவர்கள் மலர்தூவி மரியாதை
TSUNAMI MEMORIAL DAY KANYAKUMARI

Quick Links / Policies

எடிட்டர்ஸ் சாய்ஸ்

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.