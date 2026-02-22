தேர்தல் வந்தாலே பாஜக ‘ICE’ ஐ பயன்படுத்த தொடங்கிவிடுவார்கள் - கனிமொழி எம்.பி கிண்டல்
கூட்டணி கட்சிகளுடனான பேச்சுவார்த்தை சுமூகமாக போய்க்கொண்டிருப்பதாக கனிமொழி எம்.பி தெரிவித்தார்.
Published : February 22, 2026 at 8:10 PM IST
தூத்துக்குடி: தேர்தல் வந்துவிட்டதால் வருமான வரித்துறை, சிபிஐ, அமலாக்கத்துறை ஆகியவற்றை பாஜக அரசு பயன்படுத்திவிடும் என கனிமொழி எம்.பி கிண்டலமாக கூறினார்.
இன்னும் ஓரிரு மாதங்களில் தமிழ்நாட்டில் சட்டமன்ற தேர்தல் நடைபெறவிருக்கிறது. தேர்தல் நெருங்கி வரும் நிலையில் ஆளும்கட்சியான திமுக பல்வேறு நலத்திட்டங்களை விறுவிறுப்பாக செயல்படுத்தி வருகிறது. அதன் ஒரு பகுதியாக, தூத்துக்குடியில் மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான நலத்திட்ட உதவி வழங்கும் நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.
தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் மாவட்ட மாற்றுத்திறனாளிகள் நலத்துறை சார்பில் 76 பயனாளிகளுக்கு ரூ. 77.36 லட்சம் மதிப்பீட்டில் இணைப்பு சக்கரம் பொருத்தப்பட்ட பெட்ரோல் ஸ்கூட்டர் வாகனங்களை திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும் நாடாளுமன்ற திமுக குழுத் தலைவருமான கனிமொழி கருணாநிதி வழங்கினார்.
இந்த நிகழ்வில், தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளரும், சமூக நலன் மற்றும் மகளிர் உரிமைத்துறை அமைச்சருமான பி.கீதா ஜீவன், தூத்துக்குடி மாவட்ட ஆட்சியர் க. இளம்பகவத், ஓட்டப்பிடாரம் சட்டமன்ற உறுப்பினர் எம்.சி. சண்முகையா, தூத்துக்குடி மாநகராட்சி மேயர் ஜெகன் பெரியசாமி உள்ளிட்ட பலர் கலந்து கொண்டனர்.
பின்னர் செய்தியாளர்களை சந்தித்த கனிமொழி எம்.பி, “தேர்தல் அறிக்கை தயாரிக்கும் பணியானது நடைபெற்று வருகிறது. வேலூர் மக்களை இன்னும் சந்திக்க வேண்டி உள்ளது. இதனைத் தொடர்ந்து விரைவில் தேர்தல் அறிக்கை வெளியிடப்படும். ஓபிஎஸ் தொடர்பான அறிவிப்பு ஏதும் இருந்தால் அதை முதலமைச்சர் வெளியிடுவார்” என்றார்.
தொடர்ந்து கூட்டணி கட்சிகளுடனான பேச்சுவார்த்தை குறித்து செய்தியாளர்கள் எழுப்பிய கேள்விக்கு, “கூட்டணி கட்சிகளுடனான பேச்சுவார்த்தை எப்பொழுதுமே சுமூகமாகத்தான் இருக்கிறது. ஏனென்றால் எங்களுக்குள் இருப்பது நீண்ட நாட்களாக இருக்கக்கூடிய உறவு. அதோடு கொள்கைக்காக உருவாகி இருக்கக்கூடிய கூட்டணி இந்த கூட்டணி. அதனால் நிச்சயமாக எந்த பிரச்சினையும் இல்லாமல் தேர்தலில் இணைந்து பணியாற்றுவோம்” என்றார்.
அவரிடம் அமைச்சர் கே.என்.நேரு குறித்து கேட்டதற்கு, தேர்தல் வந்துவிட்டால் பாஜக ‘ICE’ ஐ பயன்படுத்த ஆரம்பித்து விடுவார்கள். அது வேறு ஒன்றுமில்லை, வருமான வரித்துறை, சிபிஐ, அமலாக்கத்துறை ஆகியவற்றை பயன்படுத்துவார்கள். அதே வேலையை இப்போது தமிழ்நாட்டிலும் தொடங்கியுள்ளனர்” என்று பதிலளித்தார்.
முன்னதாக, நகராட்சி நிர்வாகத் துறையில் காலியிடங்களை நிரப்புவதில் பல கோடி ரூபாய் லஞ்சம் வாங்கியதாக அமலாக்கத்துறை ஆதாரங்களை சமர்பித்திருந்தது. அதனையடுத்து அமைச்சர் கே.என் நேரு உள்ளிட்டோர் மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய சென்னை உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவிட்டுள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.