​கன்னியாகுமரி தொகுதி: தளவாய் சுந்தரம் கோட்டையைத் தக்கவைப்பாரா?

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : May 4, 2026 at 9:17 AM IST

கன்னியாகுமரி: தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் இன்று வெளியாகவுள்ள நிலையில், மாவட்டத்தின் பெயரையே கொண்ட மிக முக்கியத் தொகுதியான கன்னியாகுமரி சட்டப்பேரவைத் தொகுதி நிலவரம் குறித்து இங்கு பார்க்கலாம்.

2026 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலைப் பொறுத்தவரை, குமரி மாவட்டத்தில் உள்ள நட்சத்திரத் தொகுதிகளில் இதுவும் ஒன்றாகும். இங்கு அ.தி.மு.க-வின் பலமான வேட்பாளர் தளவாய்சுந்தரம் மீண்டும் களம் இறங்கியுள்ளதால், தொகுதி முழுவதும் பெரும் எதிர்பார்ப்பு நிலவுகிறது.

அரசியல் முக்கியத்துவம் வாய்ந்த இத்தொகுதியில் 1,41,230 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,45,643 பெண் வாக்காளர்களும், மூன்றாம் பாலினத்தவர்கள் 95 என மொத்தம் 2 லட்சத்து 86 ஆயிரத்து 968 (2,86,968) வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இந்த முறை இங்கு சுமார் 81.34 விழுக்காடு வாக்குப்பதிவு நடைபெற்றுள்ளதாகத் தேர்தல் ஆணையம் அறிவித்துள்ளது.

கள நிலவரத்தை வைத்துப் பார்க்கும் போது, அ.தி.மு.க வேட்பாளர் தளவாய் சுந்தரத்திற்கும், தி.மு.க வேட்பாளர் ஆர். மகேஷுக்கும் இடையேதான் நேரடி மல்லுக்கட்டு காணப்படுகிறது. மகேஷ் நாகர்கோவில் மாநகராட்சி மேயராக இருந்தவர் என்பது இப்போட்டியை இன்னும் சுவாரஸ்யமாக்குகிறது.

அ.தி.மு.க வேட்பாளர் தளவாய் சுந்தரம், கடந்த 2021 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட தி.மு.க வேட்பாளர் ஆஸ்டினை விட 16,213 வாக்குகள் (மொத்தம் 1,09,745 வாக்குகள்) கூடுதலாகப் பெற்று வெற்றி பெற்றார். தொகுதி மக்களிடையே அவருக்கு இருக்கும் தனிப்பட்ட செல்வாக்கு இந்த முறையும் அவருக்குக் கைகொடுக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

அதே சமயம், தி.மு.க வேட்பாளர் ஆர். மகேஷ் குமரி மாவட்டத்தின் உட்கட்டமைப்புப் பணிகள் மற்றும் அரசு திட்டங்களை முன்னிறுத்தி இந்த தேர்தலில் பரப்புரை செய்தார். ஆளுங்கட்சியின் பலம் மற்றும் கூட்டணி கட்சிகளின் ஆதரவு அவருக்குப் பெரும் நம்பிக்கையை அளித்துள்ளது.

​கன்னியாகுமரி தொகுதியில் இம்முறை புதிய வரவாக களம் இறங்கியுள்ள விஜய்யின் த.வெ.க வேட்பாளர், இளைஞர்களின் வாக்குகளைக் கணிசமாகப் பிரிப்பார் எனக் கூறப்படுகிறது. இது அ.தி.மு.க மற்றும் தி.மு.க ஆகிய இரு பெரிய கட்சிகளுக்குமே கடும் தலைவலியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.

​கடந்த 2016 சட்டப்பேரவைத் தேர்தலில் இத்தொகுதியை தி.மு.க கைப்பற்றியது. அதற்கு முன் 2011-இல் அ.தி.மு.க வெற்றி பெற்றது. இவ்வாறு இரு கட்சிகளுக்கும் சமமான வாய்ப்புகளை வழங்கி வரும் கன்னியாகுமரி தொகுதி, இந்த முறை யாருக்குப் பட்டம் சூட்டும் என்பது இன்று மாலைக்குள் உறுதியாகிவிடும்.

​மேலும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் களம் கண்டிருக்கும் மரியா ஜெனிபருக்கு கடற்கரை மக்கள் மத்தியிலும், பெண்களின் மத்தியிலும் நன்மதிப்பு இருப்பதால் கணிசமான வாக்குகளை பெறுவார் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. இவர்களைத் தவிர இத்தொகுதியில் பல சுயேச்சை வேட்பாளர்களும் போட்டியிட்டுள்ளனர்.

​சுற்றுலாத் தலமான கன்னியாகுமரியில் நிலவும் உள்ளூர் பிரச்சனைகள் மற்றும் மீனவர் நலன் சார்ந்த கோரிக்கைகள் இந்தத் தேர்தலில் பிரதிபலித்திருந்தால், அது முடிவுகளில் பெரிய மாற்றத்தை ஏற்படுத்த வாய்ப்புள்ளது.

