ஆண்டிற்கு ஒருமுறை நடைபெறும கண்ணகி கோயில் சித்ரா பௌர்ணமி திருவிழா முன்னேற்பாடுகள் தீவிரம்
Published : April 27, 2026 at 10:23 PM IST
தேனி: தமிழக - கேரள எல்லையில் அமைந்துள்ள கண்ணகி கோயிலில் வரும் மே 1 ஆம் தேதி சித்ரா பௌர்ணமி திருவிழா நடைபெறவுள்ளது. இந்த நிலையில், பக்தர்களுக்கு செய்யப்பட்டுள்ள முன்னேற்பாடுகள் குறித்து மாவட்ட ஆட்சியர் பல்வேறு அமைப்பினருடன் ஆலோசனைக் கூட்டம் நடத்தியுள்ளார்.
தேனி மாவட்டம், தமிழக - கேரளா எல்லைப் பகுதியில் கடல் மட்டத்திலிருந்து 5 ஆயிரம் அடி உயரத்தில் அமைந்துள்ளது மங்கலதேவி கண்ணகி திருக்கோயில். இங்கு ஆண்டிற்கு ஒரு முறை மட்டும் சித்ரா பௌர்ணமி திருவிழா நடைபெறுவது வழக்கம். இந்த விழா வரும் மே மாதம் 1 ஆம் தேதி நடைபெற உள்ளது.
இதற்காக செய்யப்பட்டுள்ள முன்னேற்பாடு நடவடிக்கைகள் குறித்தும், பொதுமக்களின் கோரிக்கைகள் குறித்தும் தேனி மாவட்ட ஆட்சியர் அலுவலகத்தில் இன்று (ஏப்ரல் 27) ஆலோசனைக் கூட்டம் நடைபெற்றது. மாவட்ட ஆட்சியர் ரஞ்சித் சிங் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் பாஜக, இந்து முன்னணி, இந்து எழுச்சி முன்னணி, கண்ணகி அறக்கட்டளை உள்ளிட்ட அமைப்புகளைச் சார்ந்தோர் கலந்துக் கொண்டு ஆலோசனையில் ஈடுபட்டனர்.
அப்போது பேசிய மாவட்ட ஆட்சியர் ரஞ்சித் சிங், "கண்ணகி கோயிலுக்கு செல்லும் பக்தர்களுக்கு கடந்த முறை போலவே, இந்த ஆண்டும் மாவட்ட நிர்வாகம் சார்பில் பல்வேறு முன்னேற்பாடுகள் செய்யப்பட்டுள்ளன. முக்கியமாக கோயிலுக்கு வரும் பக்தர்கள் அனைவரும் சுலபமாக கோயிலுக்கு செல்லும் வகையில் ஏற்பாடுகள் செய்யப்பட்டு உள்ளது.
திருவிழா தினத்தன்று மழை பெய்ய வாய்ப்புகள் உள்ளதாக தகவல்கள் கிடைத்துள்ளன. ஆகையால், பக்தர்களும், பொதுமக்களும் அதிகாரிகளின் வழிநடத்தலுக்கு ஒத்துழைப்பு தந்து பாதுகாப்பாக செல்ல வேண்டும். மேலும், நீதிமன்றத்தின் உத்தரவின் படி, கண்ணகி கோயில் அறக்கட்டளை பெயரில் தனி நபர்களோ, அமைப்பினரோ வசூலில் ஈடுபட்டால் கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என அவர் எச்சரித்தார்.
அப்போது, இந்து அமைப்பினர் சார்பில், "கேரளம் மாநிலம் வழியாக கோயிலுக்கு வருவோருக்கு கடும் கட்டுப்பாடுகள் விதிக்கப்படுகின்றன. ஆகையால், கூடலூர் அருகே பனியங்குடி வழியாக 7 கிமீ தூரம் சாலை வசதி ஏற்படுத்தினால், பக்தர்கள் மற்றும் பொதுமக்கள் சுலபமாக வந்து போக முடியும். மேலும், குறைவான நேரம் மட்டுமே வழிபாட்டிற்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது. இந்த நேர கட்டுப்பாட்டை சற்றே அதிகரித்து தர வேண்டும்" என்ற கோரிக்கை முன் வைக்கப்பட்டது.