நாங்குநேரி கொடூரம்: காரணமின்றி கொல்லப்பட்ட ஜான்; தோல்வியில் முடிந்த மனைவி கண்ணகியின் நீதி போராட்டம்
நாங்குநேரி கொடூர தாக்குதலில் பலியான மாற்றுத்திறனாளி ஜான் உடல் இன்று அடக்கம் செய்யப்பட்டது.
Published : March 10, 2026 at 12:34 PM IST
- By இரா. மணிகண்டன்
"வாய் பேச முடியாமல் கதறி அழுத கண்ணகியின் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்று கூட எங்களால் தெரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. அவளுக்கு ஏதாவது ஆகிவிடுமோ என்று அச்சத்தில் தான் ஜானின் உடலை வாங்கினோம். காரணமே இன்றி கொடூரமாகக் கொல்லப்பட்ட மாற்றுத்திறனாளி ஜான் மனைவியின் நீதி போராட்டம் தோல்வியில் முடிந்துவிட்டது"
மார்ச் 2 ஆம் தேதி திருநெல்வேலி மாவட்டம் பெரும்பத்து பகுதியில் போதையில் வலம்வந்த 9 பேர் கொண்ட கும்பல், கண்ணில் பட்டவர்களை எல்லாம் அரிவாளால் கண்மூடித்தனமாக வெட்டி சாய்த்தது. இந்த கொடூரத் தாக்குதலில் கொல்லப்பட்டவர்களில் பெரும்பத்து இந்திரா காலனியை சேர்ந்த மாற்றுத்திறனாளி ஜான் (47), அருகில் உள்ள செங்கல் சூளையில் பணிபுரிந்து வந்த ஒடிசா மாநிலத்தைச் சேர்ந்த டிரானத் கட்டா ஆகியோரும் அடக்கம்.
நாங்குநேரி கொடூரம்
இந்த சம்பவத்தில் தொடர்புடைய நாங்குநேரி பகுதியை சேர்ந்த கண்ணன்(21), அந்தோணி மைக்கேல்(18), ராஜா(19), வசந்தகுமார்(21), உச்சிமாகாளி(20) கல்யாணி(19) சுப்பையா (எ) சுபாஷ்(19) உள்ளிட்ட 9 பேரையும் நாங்குநேரி போலீசார் கைது செய்துள்ளனர். இருந்தாலும், உயிரிழந்த நபர்களின் குடும்பத்தார் உடலை வாங்காமல் போராடி வந்தனர். ஒருகட்டத்திற்கு மேல், வடமாநில தொழிலாளி டிரானத் கட்டாவின் உடலை அவரது குடும்பத்தினர் பெற்றுக் கொண்டனர்.
ஜானின் உடல் அடக்கம்
ஆனால், மாற்றுத்திறனாளி ஜானின் குடும்பத்தினர் பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி, அவரது உடலை பெற்றுக் கொள்ளாமல் கடந்த 7 நாட்களாக போராடி வந்தனர். ஜான் உடல் பாளையங்கோட்டை அரசு மருத்துவக் கல்லூரி மருத்துவமனையின் பிணவறையில், உடற்கூறாய்வு செய்யப்பட்டு பாதுகாக்கப்பட்டு வந்தது. அரசு அதிகாரிகள் மற்றும் போலீசாரின் தொடர் பேச்சுவார்த்தைக்குப் பிறகு, இன்று (மார்ச் 9) ஜான் உடலை பெற்றுக் கொள்ள அவரது குடும்பத்தினர் சம்மதித்தனர்.
இந்த கொலையின் பின்னணியில் சாதி ரீதியான பிரச்சனை இருக்கும் என கருதப்படுவதால், பிணவறை முன்பு பாதுகாப்பிற்காக போலீசார் குவிக்கப்பட்டனர். மொத்தம் 2 வேன்களில் வந்த உறவினர்கள், ஜான் உடலை அடக்கம் செய்வதற்காக பெரும்பத்து கிராமத்திற்கு எடுத்து சென்றனர். பின்னர், ஊர் மக்கள் ஒன்று கூடி இறுதி மரியாதை செலுத்தி அவரது உடலை அடக்கம் செய்தனர். அப்போது, அவரது குழந்தைகள் "அப்பா வாங்க.. அப்பா வாங்கன்னு" கதறி அழுத காட்சி காண்போரின் நெஞ்சை உலுக்கியது.
சாதியின் கோர பிடியில் நெல்லை?
'சாதி ரீதியான மோதல்கள்' அதிகம் அரங்கேறும் மாவட்டமாக நெல்லை அறியப்படுகிறது. நாங்குநேரி பெரும்பத்து சம்பவத்திற்கும் சாதிரீதியான பகை தான் பின்னணி என்று கூறப்படுகிறது. பெரும்பத்து என்பது பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பைச் சேர்ந்த சமூகத்தினர் அதிகம் வசிக்கும் பகுதியாகும். இங்கு தாழ்த்தப்பட்ட சமூகத்தை சேர்ந்த சிலர் வசிக்கின்றனர். இங்கு வசிக்கும் மிகவும் பிற்படுத்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்தவர்களிடமும் தாழ்த்தப்பட்ட வகுப்பை சேர்ந்த மக்களிடமும் ஆதிக்க சமூகத்தினர் மோதல் போக்கை கடைபிடித்து வருகின்றனர்.
சாதி வெறிக்கு அப்பாவிகள் பலிகடா?
குறிப்பாக, பட்டியலின சமூகத்தை சேர்ந்த ஒரு தலைவரின் போஸ்டரை ஒட்டியதால், ஆதிக்க சமூகத்தினர் கோபமடைந்து பகையை வளர்த்துக் கொண்டதாகவும், அதன் பின்னணியில் தான் இந்த இரட்டைக் கொலை சம்பவம் நடைபெற்றதாகும் கூறப்படுகிறது.
அதேபோல, ஆதிக்க ஜாதியை சேர்ந்த இருவர் அந்த சமூகத்தில் பெரும் தலைவர்களாக உருவெடுத்து வந்ததாகவும், அதில் நவீன் என்ற நபர் தனி ஆளாக வளர்ச்சியடைவதை பிடிக்காமல், அதே சமூகத்தை சேர்ந்த கும்பல் நவீனை சிக்க வைப்பதற்காக இந்த தாக்குதல் நடத்தப்பட்டுள்ளதாகவும் ஒரு தரப்பினர் கூறுகின்றனர்.
மதுரை சிறையிலிருந்து இத்திட்டம் வகுக்கப்பட்டதாகவும், சம்பவத்திற்கு காரணம் நவீன் தான் என கருதி போலீசார் அவரை தங்கள் பிடியில் கொண்டு வந்துவிடுவார்கள் என்பதும் இத்திட்டத்தின் முக்கிய அம்சமாக கூறப்பட்டது. அதற்கேற்றாற்போல், சம்பவம் நடைபெற்ற மறுநாளே சம்பந்தப்பட்ட நவீன் வீடியோ ஒன்றை வெளியிட்டு, "தனக்கும் இந்த இரட்டை கொலை சம்பவத்துக்கும் தொடர்பில்லை. நான் வெளியூரில் இருக்கிறேன்" என்று தன்னிலை விளக்கம் அளித்திருந்தார். இதையெல்லாம் பார்க்கும்போது, பிரச்னையை ஏற்படுத்த வேண்டும் என்ற நோக்கில், அந்தக் கும்பல் எந்த வம்புக்கும் செல்லாத அப்பாவி மக்களை வெட்டியுள்ளது. அதில் ஜான் மற்றும் டிரானத் கட்டா பலிகடா ஆகி உள்ளனர்.
ஜானுக்கு விடியாத இரவு
அக்கும்பலின் வெறிக்கு பலியான ஜான் சரிவர நடக்க முடியாத மாற்றுத்திறனாளி ஆவார். இவருக்கு கண்ணகி (37) என்ற பெண்ணுடன் திருமணமாகி, கன்னிமரியாள்(13), நவீனா(10) என இரு பெண் குழந்தைகள் உள்ளனர். கண்ணகி பிறவிலேயே வாய் பேச முடியாதவர். ஒரு மகள் எட்டாவதும், ஒரு மகள் ஐந்தாம் வகுப்பு படித்து வருகின்றனர். இக்குடும்பத்தை கூலி வேலை செய்து சொற்ப வருமானத்தில்தான் ஜான் கவனித்து வந்துள்ளார். ஆனால், மார்ச் 2ஆம் தேதி தான் தன்னுடைய கடைசி இரவு என்று ஜான் ஒருபோதும் நினைத்திருக்கமாட்டார்.
ஏனென்றால், இரவு உணவுக்காக கடைக்கு மாவு வாங்க சென்ற ஜான் கொடூர கும்பலின் வெறிக்கு பலியாகிவிட்டார். சம்பவ இடத்திலேயே துடிதுடித்து இறந்த அவருக்கு ஏன் வெட்டினார்கள்? எதற்காக கொல்லப்பட்டோம்? என்ற காரணமே தெரியாமல் ஜான் உயிர் பிரிந்தது. மாவு வாங்க சென்ற கணவனை காணவில்லையே என்று தேடிய கண்ணகிக்கு, மரண செய்தி மட்டுமே வந்தது. அதைக் கேட்டு அதிர்ச்சியடைந்த கண்ணகி, தனது மனதில் இருந்த வலியை வாயால் சொல்ல முடியாமல் கண்ணீர் கடலில் நனைந்தார்.
நிர்க்கதியான கண்ணகி
உயிரிழந்த ஜானுக்கு உடன்பிறந்தவர்கள் என யாரும் இல்லை. 70 வயதான அவரது தாய் நம்பித்தாய் மட்டுமே உள்ளார். அதேபோல், கண்ணகிக்கும் உடன்பிறந்தவர்கள், அம்மா, அப்பா என யாரும் இல்லை. வெளியுலகமே அறியாத கண்ணகி, தனக்கு ஒரே ஆறுதலாக இருந்த கணவரையும் இழந்து தற்போது நிர்க்கதியாகியுள்ளார். எனவே, கண்ணகிக்கு நீதி வாங்கி கொடுக்க ஊர் மக்கள் ஒருவாரமாக போராடினர்.
ஜானின் மனைவிக்கு அரசு வேலை, அவரது குழந்தைகளின் படிப்பு செலவை அரசு ஏற்க வேண்டும், வசிப்பதற்கு ஒரு வீடு என்பதுதான் கண்ணகி தரப்பினரின் கோரிக்கையாக இருந்தது. இதில், வீடு கட்டும் கோரிக்கையை மட்டும் அரசு நிறைவேற்றி உள்ளது. மற்ற கோரிக்கைகள் குறித்த எந்த தகவலையும் அரசு இதுவரை வெளியிடவில்லை.
ஏதாவது ஆகிவிடுமோ என பயந்துவிட்டோம்
இதுகுறித்து ஜானின் உறவினர் சகுந்தலாவிடம் கேட்டபோது, "ஜானின் குடும்பத்திற்கு தற்போது வரை அரசு சார்பில் இழப்பீடு எதுவும் கொடுக்கவில்லை. சபாநாயகர் அப்பாவு தனது சொந்த செலவில் ரூ.40 ஆயிரம் பணம் கொடுத்தார். அரசு சார்பில் மானிய வீடு கட்டுவதற்கான ஆணை மட்டும் வழங்கப்பட்டுள்ளது. அதற்கு கையிலிருந்து பணம் போட வேண்டும், அந்த பணத்தை பஞ்சாயத்து சார்பில் கொடுக்க ஏற்பாடு செய்துள்ளோம்.
ஜானின் மனைவி கண்ணகி ஏழாம் வகுப்பு வரை படித்துள்ளார். வீட்டில் எந்த வசதியும் இல்லாததால், சான்றிதழ்களை அவரால் பராமரிக்க முடியவில்லை. அவரிடம் சான்றிதழ்கள் எதுவும் இல்லை என்ற காரணத்தைக்காட்டி, அவருக்கு அரசு வேலை வழங்க அதிகாரிகள் மறுக்கிறார்கள். கேட்டால் அதிகம் படிக்கவில்லை என்பதால், வேலை கொடுக்கவில்லை என்கிறார்கள். அரசியல் கட்சிகள் மட்டுமே, தற்போது வரை கண்ணகிக்கு நிதி வழங்கி வருகின்றன.
கண்ணகி ஒரு வாரமாக கதறிக் கதறி அழுதார். அவர் மனதில் என்ன இருக்கிறது என்பதை கூட எங்களால் புரிந்து கொள்ள முடியவில்லை. கண்ணகிக்கு ஏதாவது ஆகிவிடுமோ என்ற அச்சத்தில்தான் ஜானின் உடலை பெற்றுக்கொள்ள தற்போது சம்மதித்தோம். எனவே, ஜான் குடும்பத்திற்கு அரசு கண்டிப்பாக உதவ வேண்டும்" என்று வேதனையோடு கூறினார்.
அரசு செவி சாய்க்கவில்லை
தொடர்ந்து சேர்மதுரை என்ற இளைஞர் கூறுகையில், "அரசு உதவி செய்யும் என்று ஒரு வாரமாக நாங்களும் போராடினோம். குறைந்தபட்சம் கண்ணகிக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும். எந்த காரணமும் இல்லாமல் ஜான் பரிதாபமாக உயிரிழந்துள்ளார். அவரது குடும்பமும் பரிதாபத்தில் உள்ளது. வாய் பேச முடியாமல் இரண்டு குழந்தைகளை வைத்துக்கொண்டு, கண்ணகி எப்படி குடும்பத்தை நடத்த போகிறார் என்பதை நினைத்தாலே பயமாக உள்ளது" என்றார்.
கண்ணகியின் கோபம்
அப்பாவியான ஜான் காரணமில்லாமல் கொலை செய்யப்பட்டதால், அவரின் குடும்பம் அனுபவிக்கும் வேதனையை அரசு உணர வேண்டும்; மனிதாபிமானத்தோடு இந்த விஷயத்தை அணுகி, பாதிக்கப்பட்ட கண்ணகியின் கோரிக்கைகளை விரைந்து நிறைவேற்ற வேண்டும் என்பதே ஒட்டுமொத்த மக்களின் எதிர்பார்ப்பாக உள்ளது.
செய்யாத தவறுக்கு கோவலன் மீது பழி சுமத்தி, அவர் கொல்லப்பட்டதை தாங்க முடியாத கண்ணகி மதுரையை எரித்தார் என சிலப்பதிகாரத்தில் உள்ளது. நிஜத்தில் பாதிக்கப்பட்ட பெரும்பத்து கண்ணகியின் நிலைமையும் அதேபோல தான். செய்யாத குற்றத்திற்காக தனது கணவர் ஜானை இழந்து நிராகதியாக நிற்கும் கண்ணகியின் கோபம், சாதி வெறியர்களை எரிக்குமா? என்பதை பொறுத்திருந்து பார்ப்போம்.
இதுகுறித்து நாங்குநேரி வட்டாட்சியர் பாலகிருஷ்ணன் ஈடிவி பாரத் தளத்திற்கு தொலைபேசியில் அளித்த பிரத்யேக தகவலில், "ஜான் மனைவி கண்ணகிக்கு தற்சமயம் மறுகால்குறிச்சி பகுதி உள்ள சிப்காட் தொழிற்சாலையில் மாதம் 15 ஆயிரம் ரூபாய் சம்பளத்தில் தனியார் வேலை வழங்கியுள்ளோம். அதற்கான உத்தரவை நேற்று கொடுத்து விட்டோம். இதுதவிர, வீடு கட்டும் ஆணை கொடுக்கப்பட்டுள்ளது. அரசு வேலையை பொறுத்தவரை அவர் போதிய அளவு படிக்கவில்லை. எனவே, அதுபற்றி அரசுதான் அதை முடிவு செய்ய வேண்டும். இதுதவிர, குழந்தைகள் கல்வி செலவு மற்றும் அரசு வேலை தொடர்பாக அரசுக்கு இன்று பரிந்துரை கடிதம் எழுத இருக்கிறோம்" என்று கூறினார்.