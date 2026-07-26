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மேகதாதுவில் அணை கட்டக் கோரி தமிழக-கர்நாடக எல்லையில் சாலை மறியல்

மேகதாது அணை திட்டத்திற்குத் தொடர்ந்து எதிர்ப்புத் தெரிவித்து வரும் தமிழ்நாடு அரசை வன்மையாகக் கண்டிப்பதாகக் கூறி அவர்கள் தொடர் முழக்கங்களை எழுப்பினர்.

காலி குடங்களுடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கன்னட ரக்ஷன வேதிகே அமைப்பினர்
காலி குடங்களுடன் போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட கன்னட ரக்ஷன வேதிகே அமைப்பினர் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : July 26, 2026 at 8:48 PM IST

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கிருஷ்ணகிரி: காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே மேகதாதுவில் உடனடியாக அணை கட்டக் கோரியும், இத்திட்டத்தை எதிர்க்கும் தமிழக அரசைக் கண்டித்தும், கர்நாடக-தமிழக எல்லையான அத்திப்பள்ளியில் கன்னட ரக்ஷன வேதிகே அமைப்பினர் திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர்.

காவிரி ஆற்றின் குறுக்கே கர்நாடக மாநிலம், மேகதாது பகுதியில் புதிய அணை ஒன்றைக் கட்ட கர்நாடக அரசு உடனடியாக நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வலியுறுத்தி, 'கன்னட ரக்ஷன வேதிகே' அமைப்பினர் இன்று (ஜூலை 26) போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். அந்த அமைப்பின் தலைவர் மஞ்சுநாத் தேவா தலைமையில் பெண்கள் மற்றும் ஆண்கள் என சுமார் 100-க்கும் மேற்பட்டோர் கைகளில் காலி குடங்களை ஏந்தியவாறு தமிழ்நாடு எல்லையை நோக்கிப் பேரணியாக முன்னேறி வந்தனர்.

பேரணியின் போது, மேகதாது அணை திட்டத்திற்குத் தொடர்ந்து எதிர்ப்புத் தெரிவித்து வரும் தமிழ்நாடு அரசை வன்மையாகக் கண்டிப்பதாகக் கூறி அவர்கள் தொடர் முழக்கங்களை எழுப்பினர்.

பின்னர் எதிர்பாராத விதமாக, அத்திப்பள்ளி அருகே சென்னை - பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் அமர்ந்து அவர்கள் திடீர் சாலை மறியலில் ஈடுபட்டனர். இதனால் அப்பகுதியில் பெரும் பரபரப்பும் போக்குவரத்து நெரிசலும் ஏற்பட்டது.

தேசிய நெடுஞ்சாலையில் மறியல் போராட்டம் தீவிரமடைந்ததை அடுத்து, அங்குப் பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டிருந்த போலீசார், போராட்டக்காரர்களைத் தடுத்து நிறுத்தினர். தொடர்ந்து கோஷங்களை எழுப்பியவர்களைப் போலீசார் குண்டுகட்டாகத் தூக்கிச் சென்று அதிரடியாகக் கைது செய்து வேன்களில் ஏற்றி அப்புறப்படுத்தினர்.

எல்லையில் இந்தப் போராட்டம் குறித்து முன்னதாகவே தகவல் வெளியானதால், முன்னெச்சரிக்கை நடவடிக்கையாகத் தமிழ்நாட்டிலிருந்து, கர்நாடகாவிற்கு இயக்கப்படும் அரசுப் பேருந்துகளின் போக்குவரத்து முற்றிலுமாக நிறுத்தப்பட்டது.

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போராட்டம் காரணமாக எல்லையில் எவ்வித அசம்பாவிதங்களும் நிகழ்ந்துவிடாமல் தடுக்கும் பொருட்டு, தமிழ்நாடு மற்றும் கர்நாடகா ஆகிய இரு மாநில போலீசாரும் எல்லையில் பெருமளவில் குவிக்கப்பட்டுத் தீவிர பாதுகாப்புப் பணியில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர்.

மேகதாது விவகாரத்தில் கர்நாடக அமைப்பினரின் இந்தத் திடீர் போராட்டத்தால் இரு மாநில எல்லையான அத்திப்பள்ளி பகுதியில் இன்று காலை முதலே பெரும் பதற்றமான சூழல் நிலவி வருகிறது. மேலும், இந்த போராட்டத்தால் சென்னை - பெங்களூர் தேசிய நெடுஞ்சாலையில் சில மணி நேரம் போக்குவரத்து பாதிக்கப்பட்டது.

TAGGED:

மேகதாது அணை போராட்டம்
MEKEDATU DAM
HOSUR PROTEST
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