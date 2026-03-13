ETV Bharat / state

கொலையான மாணவியின் வீட்டுக்கு வந்த கனிமொழியை முற்றுகையிட்ட கிராம மக்கள்

3 நாட்களாகியும் குற்றவாளியை ஏன் கண்டுபிடிக்கவில்லை? சம்பவம் நடைபெற்ற 3 நாட்களாகியும் தாமதமாக வந்தது ஏன்? என்று கனிமொழியிடம் கிராம மக்கள் கேள்வி எழுப்பினர்.

கனிமொழியை முற்றுகையிட்டு மக்கள் வாக்குவாதம்
கனிமொழியை முற்றுகையிட்டு மக்கள் வாக்குவாதம் (ETV Bharat Tamilnadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 13, 2026 at 5:49 PM IST

Updated : March 13, 2026 at 6:03 PM IST

தூத்துக்குடி: பள்ளி மாணவி மர்மமான முறையில் படுகொலை செய்யப்பட்ட நிலையில், தொகுதி எம்பி என்ற முறையில் அவரது குடும்பத்தினரைச் சந்தித்து ஆறுதல் தெரிவிக்க வந்த கனிமொழி எம்.பி.யை கிராம மக்கள் முற்றுகையிட்டு சரமாரியாகக் கேள்வி எழுப்பியதால் பரபரப்பு ஏற்பட்டது.

தூத்துக்குடி மாவட்டம், ஓட்டப்பிடாரம் அருகே உள்ள வேடநத்தம் பள்ளியில் 12 -ம் வகுப்பு பயின்ற மாணவி மர்மமான முறையில் உயிரிழந்தார். மாணவியின் குடும்பத்தினர் மற்றும் கிராம மக்கள், உயிரிழந்த மாணவிக்கு நீதிக்கேட்டு சாலை மறியல் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டனர். தகவலறிந்து விரைந்து வந்த அமைச்சர் கீதாஜீவன் மற்றும் காவல்துறை அதிகாரிகள் போராட்டத்தில் ஈடுபட்டிருந்தவர்களிடம் பேச்சுவார்த்தை நடத்தியதைத் தொடர்ந்து அவர்கள் போராட்டத்தை கைவிட்டு கலைந்துச் சென்றனர்.

இந்த நிலையில், உயிரிழந்த பள்ளி மாணவியின் வீட்டிற்கு தூத்துக்குடி எம்.பி.யும், திமுகவின் நாடாளுமன்றக் குழுத் தலைவரும், திமுகவின் துணைப் பொதுச்செயலாளருமான கனிமொழி வருகை தந்தார். அதைத் தொடர்ந்து, மாணவியின் குடும்பத்தினரை நேரில் சந்தித்து ஆறுதல் கூறினார். மிக விரைவில் குற்றவாளிகள் கைது செய்யப்பட்டு சட்டத்தின் முன்பு நிறுத்தப்படுவார்கள் என்று உறுதியளித்தார்.

அப்போது மாணவியின் பெற்றோர், குற்றவாளியை கைது செய்து உரிய தண்டனை பெற்றுதர வழங்க வேண்டும்; உயிரிழந்த சிறுமியின் சகோதரிக்கு அரசு வேலை வழங்க வேண்டும் என்று கனிமொழியிடம் கோரிக்கை வைத்தனர். இதுகுறித்து நிச்சயம் நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்று அவர்களிடம் கனிமொழி எம்.பி. உறுதி அளித்தார். இந்நிகழ்வின்போது அமைச்சர் கீதாஜீவன், சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்கண்டேயன் ஆகியோர் உடனிருந்தனர்.

பின்னர் வீட்டைவிட்டு வெளியே வந்த கனிமொழி எம்.பி.யை அந்த கிராம மக்கள் முற்றுகையிட்டு கடும் வாக்குவாதத்தில் ஈடுபட்டனர். மூன்று நாட்களாகியும் குற்றவாளியை ஏன் கண்டுபிடிக்கவில்லை? சம்பவம் நடைபெற்று மூன்று நாட்களாகியும் தாமதமாக வந்தது ஏன்? என்று சரமாரியாகக் கேள்விகளை எழுப்பினர். கிராம மக்களின் கேள்விகளை எதிர்கொள்ள முடியாமல் கூட்டத்தில் சிக்கி தவித்த கனிமொழி, "நிச்சயமாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்" என்று கூறினார். அதன் பிறகும் அவர் செல்வதற்கு மக்கள் வழிவிடாததால் காவல்துறையினர், அவரை பாதுகாப்பாக அழைத்துச் சென்றனர்.

அமைச்சர் கீதாஜீவன், சட்டமன்ற உறுப்பினர் மார்கண்டேயன் ஆகியோரையும் காரில் போலீசார் பாதுகாப்பாக அனுப்பி வைத்தனர். இந்த சம்பவத்தால் அப்பகுதியில் சிறிது நேரம் பரபரப்பு நிலவியது.

இதனிடையே, மாணவி மர்மமான முறையில் கொலை செய்யப்பட்ட வழக்கில் காவல்துறையினர் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

