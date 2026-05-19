கீதா ஜீவன் தோல்வியை ஏற்க முடியவில்லை; திமுக நிர்வாகிகள் கூட்டத்தில் கனிமொழி வேதனை
Published : May 19, 2026 at 3:45 PM IST
தூத்துக்குடி: மக்களோடு மக்களாக பணி செய்த அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தோல்வியை ஏற்றுக் கொள்ள முடியவில்லை என திமுக துணைப் பொதுச் செயலார் கனிமொழி எம்பி வேதனை தெரிவித்துள்ளார்.
தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுக நிர்வாகிகள் ஆலோசனைக் கூட்டம் தூத்துக்குடியில் உள்ள கலைஞர் அரங்கில் இன்று நடைபெற்றது. தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்ட திமுக செயலாளரும், முன்னாள் அமைச்சர்ருமான கீதா ஜீவன் தலைமையில் நடைபெற்ற இந்த கூட்டத்தில் திமுக துணைப் பொது செயலாளரும், தூத்துக்குடி பாராளுமன்ற உறுப்பினருமான கனிமொழி கருணாநிதி கலந்து கொண்டு நிர்வாகிகளுக்கு ஆலோசனைகளை வழங்கி பேசினார்.
அப்போது அவர், "சட்டமன்ற தேர்தலில் நாம் அடைந்த தோல்வி குறித்து ஆராய வேண்டும். தூத்துக்குடி வடக்கு மாவட்டத்தில் மூன்று தொகுதிகளில் விளாத்திகுளம், கோவில்பட்டி ஆகிய இரண்டு தொகுதிகளில் வெற்றி பெற்றுள்ளோம். இதுவரை வெற்றி பெறாத கோவில்பட்டியில் ஒரு மகத்தான வெற்றியை பெற்றுள்ளோம். ஆனால் தூத்துக்குடி சட்டமன்ற தொகுதியின் தோல்வி என்பது ஏற்றுக் கொள்ள முடியாத ஒன்றாகும்.
கீதா ஜீவன் மக்களோடு மக்களாக பணி செய்தவர். ஆனாலும் தோல்வி ஏற்பட்டுள்ளது. இனிமேல் தான் நாம் சிறப்பான பணியை செய்ய வேண்டும். யாரும் எதிர்பார்க்காத இந்த தோல்வி, கள நிலவரம் எது என்பதை புரியாமல் செய்து விட்டது. அதனால் தான் திமுக தலைவர் மு.க.ஸ்டாலின் மாவட்டத்திற்கு இரண்டு பேர் கொண்ட சிறப்பு குழுக்களை அமைத்து ஆராய உள்ளனர். இந்தக் குழுவிடம் உண்மை நிலவரங்களை எடுத்துச் சொல்ல வேண்டும். சரியான கருத்துக்களை சொல்லும் போது தான் தலைமை முடிவெடுத்து கட்டமைப்பை மாற்ற முடியும" என்றார்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர், "கூட்டணி குறித்து சிந்திக்க வேண்டிய நேரம் இது. நம்மை நாம் பலப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும். இதன் மூலம் யாரும் இல்லாமல் திமுக அனைத்து தொகுதிகளில் வெற்றி பெற முடியும். திமுக யார் என்பதை அனைவருக்கும் காட்ட முடியும்" எனத் தெரிவித்தார்.
முன்னதாக தூத்துக்குடி தொகுதியில் போட்டியிட்ட அமைச்சர் கீதா ஜீவன் தவெக வேட்பாளரும், முதல்வர் விஜய்யின் நண்பருமான நடிகர் ஸ்ரீநாத்திடம் 38 ஆயிரம் வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோல்வி அடைந்தார். கடந்த 2006, 2016, 2021-ல் நடைபெற்ற தேர்தல்களில் இந்த தொகுதியில் வெற்றி பெற்றிருந்தது குறிப்பிடத்தக்கது.