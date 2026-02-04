திமுக தேர்தல் அறிக்கை எப்போது? கனிமொழி கொடுத்த 'அப்டேட்'
காங்கிரஸிடம் கூட்டணி தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை நடந்து வருவதாக கனிமொழி தெரிவித்தார்.
Published : February 4, 2026 at 5:49 PM IST
சென்னை: மக்களிடம் பெறப்பட்ட கருத்துக்கள் பரிசீலனை செய்யப்பட்டு விரைவில் தேர்தல் அறிக்கையாக வெளியிடப்படும் என திமுக துணை பொதுச்செயலாளர் கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
சென்னை அண்ணா அறிவாலயம் கலைஞர் அரங்கில் திமுக தேர்தல் அறிக்கை தயாரிப்பு குழுவின் கருத்து கேட்புக் கூட்டம் இன்று (பிப்.4) நடைபெற்றது. குழுவின் தலைவர் கனிமொழி தலைமையில் நடந்த இக்கூட்டத்தில், திமுக செய்தி தொடர்பு குழு தலைவர் டி.கே.எஸ் இளங்கோவன், அமைச்சர்கள் கோவி.செழியன், டி.ஆர்.பி.ராஜா, பி.டி.ஆர்.பழனிவேல் தியாகராஜன் உள்ளிட்டோர் பங்கேற்றனர்.
இக்கூட்டத்திற்கு, தமிழ்நாடு அருந்ததியர் முன்னேற்ற பேரவை, ஆதிதிராவிடர் மகாஜனசபை, அனைத்து முதலியார் வேளார் சங்கங்களின் பேரவை, இளைஞர் படுகர் சங்கம், மக்கள் மறுமலர்ச்சி கழகம், தமிழ்நாடு வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் பண்பாட்டு கழகம் உள்ளிட்ட சமுதாய பிரதிநிதிகள், வணிகர்கள், மீனவர்கள், பொதுமக்கள் என பலரும் தங்களது கோரிக்கைகளை தெரிவித்து மனுக்களை அளித்தனர்.
தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கனிமொழி, “தமிழ்நாடு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினின் அறிவுரைப்படி, பல்வேறு பகுதிகளுக்கு சென்று, பல்வேறு அமைப்புகளின் கருத்துகளை கேட்டறிந்து தேர்தல் அறிக்கை உருவாக்கப்பட உள்ளது. அந்த வகையில், இன்று சென்னை மட்டுமின்றி, தமிழ்நாட்டின் பல்வேறு பகுதிகளிலிருந்தும் சமூக அமைப்புகள் வந்திருந்தனர். அப்போது, எங்களை சந்தித்த அவர்கள் தங்களுடைய கருத்துக்களை பகிர்ந்து கொண்டனர்.
குறிப்பாக, ஒரு தரப்பினர் என்று அல்லாமல் பல்வேறு அமைப்புகள், கல்வியாளர்கள், தொழில் முனைவோர், விவசாயிகள், பெண்கள் தொடர்புடைய அமைப்புகள் மற்றும் அமைப்புசாரா தொழிலாளர்கள் என பலதரப்பட்ட மக்கள் அவர்களுடைய கருத்துக்களை எங்களிடம் பகிர்ந்து கொண்டனர். அந்த கருத்துக்களை எல்லாம் ஒருங்கிணைத்து, அதில் எதையெல்லாம் தேர்தல் அறிக்கையில் இணைத்துக் கொள்ளலாம் என்று பரிசீலனை செய்யப்படும். பின்னர், முதலமைச்சரிடம் அனுமதி பெற்று விரைவில் தேர்தல் அறிக்கையாக வெளியிடப்படும்” என்றார்.
மேலும் பேசிய அவர், “கூட்டணி தொடர்பான பேச்சுவார்த்தை காங்கிரஸிடம் நடந்து வருகிறது. தொகுதி எண்ணிக்கை குறித்து இதுவரை எதுவும் பேசவில்லை. எனவே அதுகுறித்து என்னால் கருத்து சொல்ல முடியாது. தொகுதி எண்ணிக்கை குறித்து பேச்சுவார்த்தை குழு தான் முடிவு செய்யும்.
அதேபோல, நேற்று நாடாளுமன்றத்தில் தமிழகத்தை சேர்ந்த சு.வெங்கடேசன், மாணிக்கம் தாகூர் உள்ளிட்ட 8 எம்.பிக்கள் சஸ்பெண்ட் செய்யப்பட்டது ஏற்க முடியது. லேக்சபா உறுப்பினர்கள் பேசும்போது அது தடுக்கப்பட்டு, அவர்கள் உரையைப் பதிவு செய்ய முடியாத நிலை நிலவியதால்தான் அமளியில் ஈடுபட வேண்டிய சூழல் உருவானது. திமுக கூட்டணியில் எதாவது புதிய கட்சி வந்தால் அதனை முதலமைச்சர் அறிவிப்பார்” என கனிமொழி தெரிவித்தார்.