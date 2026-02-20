திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிக்கும்: கனிமொழி எம்பி
மாநிலத்தை கொண்டு போய் அடகு வைத்தவர் தான் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி என கனிமொழி எம்பி விமர்ச்சித்துள்ளார்.
Published : February 20, 2026 at 4:01 PM IST
தூத்துக்குடி: திமுக கூட்டணியில் காங்கிரஸ் நீடிக்கும் என கனிமொழி எம்பி கூறியுள்ளார்.
தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவை தேர்தல் ஆயத்தப் பணிகளை தேர்தல் ஆணையம் தொடங்கியுள்ள நிலையில் அரசியல் கட்சிகளும் தேர்தல் பிரசாரத்தை தொடங்கி களப்பணிகளில் வேகம் காட்டத் தொடங்கியுள்ளன. தற்போது ஆளும் திமுக வரும் தேர்தலில் 200 தொகுதிகளுக்கு மேல் வெற்றி இலக்கு நிர்ணயித்து பணியாற்றி வருகிறது. மறுபக்கம் அதிமுக - பாஜக கூட்டணி எப்படியாவது ஆட்சியை பிடிக்க வேண்டும் என்று காய் நகர்த்தி வருகிறது.
இதனால் அரசியல் கட்சி தலைவர்கள் நாள்தோறும் செய்தியாளர்களை சந்தித்து அரசியல் புயலை கிளப்பி வருகின்றனர். இந்த நிலையில், திருநெல்வேலி, தூத்துக்குடி மாவட்டங்களில் பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் கலந்து கொள்வதற்காக திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளரும், எம்பியுமான கனிமொழி சென்னையில் விமான நிலையம் வந்தார்.
விமான நிலையத்தில் கனிமொழி எம்பி செய்தியாளர்களை சந்தித்தார். அப்போது அவர் கூறுகையில், "பொதுவாகவே இடைக்கால பட்ஜெட்டில் புதிய அறிவிப்புகள் இருக்காது. ஆனால், சட்டப் பேரவையில் அண்மையில் தாக்கல் செய்த இடைக்கால பட்ஜெட்டை படித்துப் பார்த்தால் பல முக்கியமான எதிர்காலத்திற்கு தேவையான, இளைஞர்களுக்கு, விளையாட்டு துறைக்கு, பல்வேறு துறைகளுக்கு தேவையான விஷயங்கள் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது.
ஆனால், அமைச்சரின் பதிலுரையை புறக்கணிக்க வேண்டும் என்பதற்காக அதிமுகவினர் அரசியல் நாடகத்தை அரங்கேற்றி வருகின்றனர். இது சரியாக இருக்காது.
|இதையும் படிங்க: பணி நியமன முறைகேடு புகார்: அமைச்சர் கே.என். நேரு மீது வழக்குப்பதிவு செய்ய உயர் நீதிமன்றம் உத்தரவு
பாஜக தலைவர்கள் தங்கள் கூட்டணியை சரியாக பார்த்துக் கொண்டாலே போதும். அவர்கள் எதற்கு மற்றவர்களுடைய அடுத்த கட்சிகளின் கூட்டணியை பற்றி கவலைப்படுகிறார்? என தெரியவில்லை. திமுக-காங்கிரஸ் கூட்டணி பல ஆண்டுகளாக நிலைத்திருக்க கூடிய கூட்டணி. இந்த கூட்டணியில் எந்த வித மாறுதலும் வர வாய்ப்பு இல்லை. திமுக கூட்டணியில் தான் காங்கிரஸ் நீடிக்கும்.
மாநில சுயாட்சி குறித்து இப்போது பேசுகிறார்கள். இதற்கு முன்னர் மாநிலத்தை கொண்டு போய் மத்திய அரசிடம் அடகு வைத்தவர் தான் எதிர்க்கட்சித் தலைவர் எடப்பாடி பழனிசாமி. திமுக இன்று நேற்று அல்ல, திமுகவின் அடிப்படைக் கொள்கையே மாநிலத்தில் சுயாட்சி மத்தியிலே கூட்டாட்சி என்பது தான்" என்று கனிமொழி எம்பி கூறினார்.