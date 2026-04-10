'Nonsense Delhi Alliance' NDA -வுக்கு புது விளக்கம் கொடுத்த திமுக முன்னாள், இன்னாள் எம்பிக்கள்
Published : April 10, 2026 at 8:07 PM IST
சென்னை: எடப்பாடி பழனிசாமி நல்ல மனநல மருத்துவரை பார்ப்பது நல்லது என்று திமுக முன்னாள் எம்.பி.யான கனிமொழி என்விஎன் சோமு கடுமையாக விமர்சித்துள்ளார்.
சென்னை தேனாம்பேட்டையில் உள்ள அண்ணா அறிவாலயத்தில் திமுக நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் தமிழச்சி தங்கபாண்டியன், முன்னாள் மாநிலங்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி என்.வி.என். சோமு ஆகியோர் இன்று கூட்டாக செய்தியாளர்களை சந்தித்தனர்.
அப்போது பேசிய அவர்கள், "திமுக-வின் துணைப் பொதுச் செயலாளரும், நாடாளுமன்ற உறுப்பினருமான கனிமொழியை, எடப்பாடி பழனிசாமி தேர்தல் பிரச்சாரத்தின்போது தரக்குறைவாக பேசி உள்ளார். இது வன்மையாக கண்டிக்கத்தக்கது. நடைபெற உள்ள தேர்தலில் இரண்டாம் இடம் கூட கிடைக்காது, மூன்றாம் இடத்திற்கு தள்ளப்பட்டு விடுவோம் என்ற பயத்தின் காரணமாக தரம்கெட்ட வார்த்தைகளை எடப்பாடி பழனிசாமி பேசி வருகிறார். இது அவருக்கு மட்டும் பழக்கப்பட்ட ஒன்றல்ல, அவர் கட்சியை சார்ந்த முன்னாள் அமைச்சர்கள் சி.வி. சண்முகம், திண்டுக்கல் சீனிவாசன், எம்.ஆர். விஜயபாஸ்கர் ஆகியோரும் பெண்கள் குறித்து இழிவாக பேசியுள்ளனர்.
பெண்களை உருவ கேலி செய்வது தரம் தாழ்ந்த செயல். தேர்தல் களத்தில் என்ன பேச வேண்டும் என்பதற்கு ஒரு வரைமுறை உள்ளது. மக்களால் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட முதலமைச்சராக பழனிசாமி இருந்திருந்தால், இவ்வாறு பேசியிருக்கமாட்டார். காலில் தவழ்ந்து முதல்வர் பதவியை பெற்றதன் காரணமாகவே இவ்வாறு அவர் பேசுகிறார். அவருக்கு உண்மையான அரசியல் தெரியாது." என்றனர்.
தொடர்ந்து பேசிய அவர்கள், "எடப்பாடியின் பேச்சை திமுக-வின் மகளிர்களாக கண்டிக்கிறோம். எடப்பாடி தன் பேச்சால் தனது சுயமரியாதையை குறைத்துக் கொள்கிறார். எடப்பாடி தோல்வி பயத்தின் உச்சத்தில் இருக்கிறார். 'என்டிஏ' என்பது 'Nonsense Delhi Alliance'. எடப்பாடி நல்ல மனநல மருத்துவரைப் பார்த்து தன்னை பரிசோதித்துக் கொள்வது நல்லது. பொதுவெளியில் அரசியலில் ஈடுபடும் பெண்களை தரக்குறைவாக பேசுவதையே செயல் திட்டமாக அதிமுக கொண்டுள்ளது.
எங்கேயோ அமர்ந்திருக்கும் பாஜக, தமிழ்நாட்டை ஆள நினைக்கக்கூடாது. அதிமுக-வினரின் இழிவான பேச்சுக்கு தேர்தலில் தமிழ்நாட்டுப் பெண்கள் தகுந்த பதிலடி கொடுப்பார்கள். தொடர்ச்சியாக பெண்களை இழிவுபடுத்தும், பெண்களை பின்னோக்கி கொண்டு செல்லும் பாஜக-வுடன் கூட்டணி வைத்திருக்கும் அதிமுக, அதையே தமிழ்நாட்டில் திணிக்க நினைக்கிறது. எடப்பாடியின் அரசியல் தரம் தாழ்ந்த மூன்றாம் தர அரசியல்" என்றும் அவர்கள் விமர்சித்தனர்.
தேசிய மகளிர் ஆணையத்தில் உறுப்பினராக உள்ள குஷ்பூ மணிப்பூர் சம்பவத்திற்கு ஏன் எதுவும் பேசவில்லை? என்று கேள்வி எழுப்பிய திமுகவின் முன்னாள் மற்றும் இன்னாள் எம்பிக்கள், பெண்களுக்கான பாதுகாப்பை திமுக அரசு உறுதி செய்துள்ளது போக்சோ சட்டத்தின் மூலம் தவறு செய்தவர்கள் தண்டிக்கப்பட்டு வருகின்றனர். போக்சோ குறித்த விழிப்புணர்வை தமிழ்நாடு அரசு அதிகமாக ஏற்படுத்தி உள்ளது என்றனர்.