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மிசா கொடுமைகளை கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் முதல்வர் பேசுகிறார் - கனிமொழி எம்.பி பேட்டி

எந்த வரலாறும் தெரியாமல் மற்றவர்கள் மீது சேற்றை அள்ளி வீசுவதற்கு மட்டும்தான் சட்டமன்றம் பயன்படுகிறதா? என்ற கேள்வி எழுகிறது. இதற்கு மக்கள் நிச்சயமாகத் தகுந்த பதிலடி கொடுப்பார்கள் என்று கனிமொழி எம்.பி தெரிவித்துள்ளார்.

கனிமொழி எம்.பி பேட்டி
கனிமொழி எம்.பி பேட்டி (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : September 8, 2026 at 8:12 AM IST

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சென்னை: மிசா மற்றும் அவசரநிலை காலத்தில் நடைபெற்ற கொடுமைகளை கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் முதலமைச்சர் ஜோசப் விஜய் பேசுகிறார் என சென்னை விமான நிலையத்தில் தி.மு.க எம்.பி கனிமொழி பேட்டியளித்துள்ளார்.

சென்னை விமான நிலையத்தில் தூத்துக்குடித் தொகுதி தி.மு.க மக்களவை உறுப்பினர் கனிமொழி செய்தியாளர்களைச் சந்தித்துப் பேசினார். அப்போது சட்டப்பேரவையில் முதலமைச்சர் விஜய் ஆற்றிய காவல்துறை மானியக் கோரிக்கை பதிலுரை குறித்த தனது கருத்துகளை முன்வைத்தார்.

அவர் பேசுகையில், “சட்டப்பேரவையில் காவல்துறை மானியக் கோரிக்கை மீதான விவாதம் நடைபெற்றபோது முதலமைச்சர் என்ன பேசப் போகிறார்? சட்டம் - ஒழுங்கை பாதுகாப்பதற்காக என்னென்ன திட்டங்களை அறிவிக்கப் போகிறார்? என்று அனைவரும் மிகுந்த எதிர்பார்ப்புடன் காத்திருந்தனர்.

மாநிலத்தில் பெண்களுக்கு எதிரான குற்றங்கள், குழந்தைகளுக்கு எதிரான வன்கொடுமைகள், கொலைச் சம்பவங்கள் உள்ளிட்டவை நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வருகின்றன. தமிழ்நாடு மிகவும் மோசமான அச்சமூட்டும் சூழ்நிலையை நோக்கிச் சென்று கொண்டிருப்பதை அன்றாடம் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறோம்.

ஆதாரமற்ற குற்றச்சாட்டுகள்

இத்தகைய சூழ்நிலையில் முதலமைச்சர் உரிய விளக்கம் அளிப்பார் என்றும், சட்டம் - ஒழுங்கு நிலைமையைச் சரிசெய்வதற்கு என்னென்ன தீவிர நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டுள்ளன என்பதை மக்களிடம் தெளிவாகத் தெரிவிப்பார் என்றும் எதிர்பார்த்தோம். ஆனால் அவர் பழைய கதைகளைப் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார்.

50 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு தயாரிக்கப்பட்ட எந்த நீதிமன்றத்திலும் சாட்சியமாக ஏற்றுக்கொள்ள முடியாத சட்டரீதியாகப் பயன்படுத்த முடியாத சில ஆணைய அறிக்கைகளைப் படித்துக் காட்டி அவற்றையே ஏதோ உண்மை என்பது போல நியாயப்படுத்திப் பேசுகிறார்.

மிசா கொடுமை

மிசா மற்றும் அவசரநிலை காலத்தில் நடைபெற்ற கொடுமைகளை, கொச்சைப்படுத்தும் வகையில் பேசுகிறார். அவசரநிலையை எதிர்த்து ஜனநாயகத்தைக் காப்பதற்காக நாடு முழுவதும் எத்தனை பேர் சிறை சென்றார்கள்? எவ்வளவு துன்பங்களை அனுபவித்தார்கள்? என்பதையெல்லாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும். தி.மு.க மற்றும் கம்யூனிஸ்ட் இயக்கத்தைச் சேர்ந்த பல தோழர்கள் இதற்காக சிறைக் கொடுமைகளை அனுபவித்துள்ளனர்.

எந்த வரலாறும் தெரியாமல் மற்றவர்கள் மீது சேற்றை அள்ளி வீசுவதற்கு மட்டும்தான் சட்டமன்றம் பயன்படுகிறதா? என்ற கேள்வி எழுகிறது. இதற்கு மக்கள் நிச்சயமாகத் தகுந்த பதிலடி கொடுப்பார்கள்.

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சட்டமன்றத்தில் கேள்வி எழுப்பப்பட்டால், அதற்கு பொறுப்புடன் பதிலளிக்க வேண்டியது ஆட்சியில் இருப்பவர்களின் கடமை. ஆனால் அதைப் புரிந்து கொள்ளாமல் மற்றவர்கள் மீது குற்றம்சாட்டுவதையே சட்டமன்ற நடவடிக்கையாக மாற்றி சட்டமன்றத்தை ஒரு கேலிக்கூத்தாக்கிக் கொண்டிருக்கிறார்கள்.

கொலைகள், தற்கொலைகள் போன்ற சம்பவங்கள் தனிப்பட்ட பிரச்சினைகள் என்றும், இதனால் சட்டம், ஒழுங்கு பாதிக்கப்படவில்லை என்றும் முதலமைச்சர் கூறுவது பொறுப்பற்ற தனமாகும்.

மக்களாகப் பார்த்துத் திருந்த வேண்டு; மக்களே தங்களைப் பாதுகாத்துக் கொள்ள வேண்டும் என்று கூறுவதற்காக அரசாங்கம் எதற்கு? அரசின் மீது நம்பிக்கை வைத்துதான் பொதுமக்கள் வாழ்கிறார்கள். பொதுமக்கள் மீதே பழியைப் போட்டுவிட்டு அரசு தப்ப முடியாது” என்று பேசினார்.

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கனிமொழி எம் பி
முதலமைச்சர் விஜய்
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