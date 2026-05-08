திமுக-அதிமுக இணைந்து ஆட்சி அமைக்குமா? கனிமொழி பதில்
திமுக-அதிமுக இணைந்து ஆட்சி அமைக்கலாம் என்ற என்ற தகவல் கடந்த இரண்டு நாட்களாக பரவி வந்த நிலையில், கனிமொழியின் பதில் அதற்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் விதமாக அமைந்துள்ளது.
Published : May 8, 2026 at 4:43 PM IST
சென்னை: தமிழக அரசியலில் குழப்பமான சூழ்நிலை நிலவி வரும் நிலையில், ஊகங்களுக்கு பதில் சொல்ல முடியாது என திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி தெரிவித்துள்ளார்.
தமிழக சட்டமன்ற தேர்தல் முடிவுகள் வெளியான நிலையில் 108 தொகுதிகளில் வென்று விஜய்யின் தவெக தனிப்பெரும் கட்சியாக உள்ளது. ஆட்சி அமைக்க மேலும் 11 எம்எல்ஏக்களின் ஆதரவு தேவை என்ற நிலை உருவாகியுள்ளது. இதனிடையே அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுக ஆதரவு அளிக்க வாய்ப்புள்ளது என்ற தகவலும் கடந்த இரண்டு நாள்களாக வெளியாகி வந்தது.
இதனிடையே திமுக தரப்பு இன்று அதை மறுத்துள்ள நிலையில், தவெகவுக்கு ஆளுநர் 10-ந் தேதி வரை அவகாசம் வழங்கியுள்ளதால், அதன் பிறகே தங்களின் அடுத்தக்கட்ட நடவடிக்கை இருக்கும் என திமுக முன்னாள் எம்பி டிகேஎஸ். இளங்கோவன் தெரிவித்தார்.
இதனிடையே தவெகவிற்கு காங்கிரஸ் ஆதரவு அளித்துள்ள நிலையில் இடதுசாரி மற்றும் விசிக கட்சிகள் எடுக்கும் முடிவு தமிழகத்தின் அரசியலில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தும் சூழல் உருவாகி உள்ளது.
VIDEO | Chennai: On Tamil Nadu government formation, DMK MP Kanimozhi (@KanimozhiDMK) says, “It is people’s mandate, and in democracy it is the most important thing.”— Press Trust of India (@PTI_News) May 8, 2026
On reports of AIADMK and DMK alliance, she says, “I cannot react to speculations. What AIADMK says, I cannot… pic.twitter.com/QOFZoo0UNr
இந்த பரபரப்பான சூழ்நிலையில் திமுக துணைப் பொதுச் செயலாளர் கனிமொழி இன்று தனியார் செய்தி நிறுவனத்துக்கு அளித்த பேட்டியில், "மக்கள் தீர்ப்பை நாம் மதிக்க வேண்டும். ஜனநாயகத்தில் அதுவே மிக முக்கியம். தேர்தல் முடிவுகள் யாருக்கும் தெளிவான தீர்க்கமான பெரும்பான்மையை வழங்காத சூழலில் நிறைய குழப்பங்கள் ஏற்படக்கூடிய ஒரு நிலை தமிழகத்தில் உருவாகியுள்ளது. இதுதான் அனைத்து குழப்பங்களுக்கும் முக்கிய காரணமாக அமைந்துள்ளது" என்றார்.
திமுக ஆளுநருக்கு எதிராக நிறைய கேள்விகளை எழுப்பியிருந்த நிலையில், தற்போதைய ஆளுநரின் செயல்பாடு சட்டப்படி உள்ளதா? என்ற கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "தற்போது உள்ள சூழலே நிறைய குழப்பங்கள் நிறைந்துள்ளதாக அமைந்துள்ளது. ஒவ்வொருவரும் ஒவ்வொரு விளங்கங்களையும், எதிர்மறை கருத்துக்களையும், ஏற்றுக் கொள்ளக் கூடிய கருத்துக்களையும் சொல்லிக்கொண்டிருக்கும் நிலையில், எங்களது நிலைபாடு 'ஆளுநர் வேண்டாம்' என்பது தான்" என்றார்.
அதிமுக ஆட்சி அமைக்க திமுக வெளியே இருந்து ஆதரவு தரவுள்ளதாக வெளியான தகவல் குறித்த கேள்விக்கு பதிலளித்த அவர், "நிறைய ஊகங்கள் வெளியாகி கொண்டு இருக்கின்றன. அதற்கெல்லாம் பதில் கூறிக் கொண்டு இருக்க முடியாது" என்றார்.
முன்னதாக, அதிமுக-திமுக இணைந்து ஆட்சி அமைக்கலாம் என்ற செய்தி பரவி வந்த நிலையில், கனிமொழியின் கருத்து அதற்கு நேர் எதிராக உள்ளது குறிப்பிடத்தக்கது.