காணி பழங்குடியின மக்களின் 50 ஆண்டு கால 'பாலம்' கனவு - நனவாவதில் நீடிக்கும் சிக்கலும், வனத் துறையின் விளக்கமும்
சிறு தெளிவிற்காக குறிப்பிட்ட ஆவணங்கள், தேசிய புலிகள் ஆணையத்திற்கு அனுப்பி வைக்கப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள 10 சதவீத பாலப் பணிகளும் விரைவில் முடிக்கப்படும் என்று களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநர் உறுதியளித்துள்ளார்.
Published : November 19, 2026 at 6:59 AM IST
-By இரா.மணிகண்டன்
கிட்டத்தட்ட பல தசாப்த காலமாக காத்திருந்த காணி பழங்குடி மக்களின் பாலம் வேண்டும் என்ற கனவு பாதியில் நிறுத்தப்பட்டுள்ளது. 90% முடிஞ்ச பாலம் வேலையை, ஆத்துல தண்ணி வர்றதுக்குள்ள முடிக்கனும்ன்னு கோரிக்கை வைக்கிறார்கள் அப்பகுதி மக்கள்.
திருநெல்வேலி மாவட்டம் அம்பாசமுத்திரம் அருகே மேற்குத் தொடர்ச்சி மலையில் அமைந்துள்ளது 143 அடி கொள்ளளவு கொண்ட காரையாறு அணை. இதற்கு அருகே சுமார் 100 காணி பழங்குடியின குடும்பங்கள் வசித்து வருகிறார்கள். அகஸ்தியர் காணி குடியிருப்பு, சேர்வலாறு காணி குடியிருப்பு, சின்ன மைலார், பெரிய மைலார், இஞ்சிக்குழி ஆகிய 5 பகுதிகளில் இவர்கள் வாழ்கிறார்கள். வாழை, பலா, மிளகு, கிராம்பு போன்ற விவசாயமே இவர்களது பிரதான தொழிலாகும்.
காணி பழங்குடி மக்களுக்காக மத்திய, மாநில அரசுகள் பல திட்டங்களை செயல்படுத்தி வருகிறது. குறிப்பாக, வனப்பகுதியில் பட்டா வசதி, சோலார், சாலை, குடிநீர் போன்ற வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொடுத்துள்ளது. அரசின் சலுகைகளோடும், இயற்கையோடும் இயைந்த வாழ்க்கையை இவர்கள் வாழ்ந்து வருகின்றனர்.
அடிப்படை தேவைக்காக...
இருந்தாலும், குழந்தைகளின் கல்வி, எதிர்காலம், வேலைவாய்ப்பு போன்றவற்றிற்காக சமீபகாலமாக காணி பழங்குடி மக்கள் காட்டைவிட்டு நகர்ப் பகுதியோடு தங்களை தொடர்புப்படுத்தியுள்ளனர். குறிப்பாக, வங்கி சேவைக்காகவும், குழந்தைகளின் படிப்புக்காகவும் அடிக்கடி காட்டைவிட்டு வெளியேறும் சூழல் ஏற்பட்டுள்ளது எனலாம்.
அப்படி இங்குள்ள மைலார் காணி குடியிருப்பில் வசிக்கும் மக்கள் அவசர தேவைக்காக காட்டை விட்டு வெளியேறுகிறார்கள். ஆனால், அனைவரும் நினைப்பது போல அவர்கள் கிராமத்தை விட்டு வெளியேறுவது அவ்வளவு எளிதல்ல. அதற்காக, அவர்கள் பெரும் ரிஸ்க் எடுக்க வேண்டியுள்ளது.
மரப்பாலத்தில் ஆற்றை கடக்கும் மக்கள்
ஏனென்றால், காரையாறு அணையிலிருந்து திறக்கப்படும் தண்ணீர் மைலார் வழியாக தான் செல்கிறது. அக்டோபர், நவம்பர், டிசம்பர் ஆகிய மாதங்களில் வடகிழக்கு பருவமழை பெய்யும் போது, அணையில் ஒரு லட்சம் கனஅடிக்கு மேல் தண்ணீர் திறக்கப்படுகிறது. அந்த நேரத்தில் ஆற்றிலும் வெள்ளம் ஏற்படும். எனவே, ஆற்றை கடக்க பழங்குடியின மக்கள் ஒன்று சேர்ந்து, மரத்தால் செய்யப்பட்ட பாலத்தை அமைத்துள்ளனர்.
தண்ணீர் குறைவாக செல்லும்போது, பாலம் வழியாக ஆற்றை கடந்துவிடலாம். அதே அணையில் அதிக தண்ணீர் திறந்தால், மரப்பாலத்தில் ஆற்றைக் கடப்பது சிரமம். ஒவ்வொரு ஆண்டும் தண்ணீர் செல்லும் 3 மாதங்கள் ஆற்றைக் கடக்க முடியாமல், தனிமைப்படுத்தப்படும் சூழல் நிலவுவதாக காணி மக்கள் வேதனை தெரிவிக்கின்றனர்.
இதனால், அவசர மருத்துவத் தேவைகளுக்குக்கூட வெளியே செல்ல முடியாத சூழல் நிலவுகிறது. பள்ளி, கல்லூரி மாணவர்கள் கல்வியைத் தொடர முடியாமல் தவிப்பதுடன், அத்தியாவசியப் பொருட்களை வாங்குவதற்கும் பெரும் சிரமத்தை எதிர்கொள்கிறார்கள்.
கடந்த காலங்களில் ஆற்றை கடக்க கம்புகள் மற்றும் மாவட்ட நிர்வாகம் வழங்கிய கயிறுகளை கொண்டு தற்காலிகப் பாலம் அமைத்து, உயிரை பணயம் வைத்து மக்கள் ஆற்றைக் கடந்து வந்துள்ளனர். சிலசமயம் அணையில் இருந்து 10,000 கன அடிக்கு மேல் தண்ணீர் திறக்கப்படும்போது, தற்காலிக பாலமும் வெள்ளத்தில் அடித்து செல்லப்படுவது வாடிக்கையாக இருந்துள்ளது. இதற்கு மாற்றுப்பாதையும் இல்லாததால், மழைக்காலம் முழுவதும் இவர்கள் கடும் பாதிப்பை சந்தித்து வந்துள்ளனர்.
திமுக ஆட்சியில் கிடைத்த தீர்வு
சுமார் 50 ஆண்டுகளாக நிலவி வந்த இப்பிரச்சனைக்கு தீர்வு காணும் வகையில், கடந்த திமுக ஆட்சியில் சின்ன மைலார் – காரையார் இடையே இரும்புப் பாலம் அமைக்க தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுத்தது. 2.5 மீட்டர் அகலமும், 120 மீட்டர் நீளமும் கொண்ட இப்பாலம் அமைக்க சுமார் ரூ.99 லட்சம் நிதியும் ஒதுக்கப்பட்டது.
அதையடுத்து, 2025 டிசம்பர் 27ஆம் தேதி களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக வனத்துறை அதிகாரிகள் முன்னிலையில் பாலம் அமைப்பதற்கான அடிக்கல் நாட்டு விழா மற்றும் பூமி பூஜை நடைபெற்றது. அமோகமாகத் தொடங்கி, விறுவிறுப்பாக நடந்து வந்த பாலத்தின் பணிகள் சுமார் 90 சதவீதம் நிறைவடைந்துள்ளன. இதனால், அப்பகுதி மக்களும் "நமக்கு பாலம் வரப்போகுது" என்ற உற்சாகத்தில் இருந்தனர்.
பாதியில் நிறுத்தப்பட்ட பணி
இப்படிப்பட்ட சூழலில், எஞ்சிய 10 சதவீத பணிகள் திடீரென நிறுத்தி வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதற்கு, மாவட்ட நிர்வாகம் - வனத்துறைக்கு இடையே ஏற்பட்டுள்ள கருத்து வேறுபாடுகளே காரணம் என்று காணி பழங்குடியின மக்கள் குற்றம் சாட்டுகின்றனர். பல தலைமுறைகளாக தாங்கள் எதிர்கொண்டு வரும் போக்குவரத்து பிரச்சினைக்குத் தீர்வு கிடைக்கப் போகிறது என்ற நம்பிக்கையில் இருந்த மக்களுக்கு, பாலப் பணிகள் பாதியில் நிறுத்தப்பட்டிருப்பது பெரும் ஏமாற்றத்தை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
இதுகுறித்து சின்ன மைலாரை சேர்ந்த சங்கரவேல் நம்மிடம் கூறுகையில், "நாங்கள் காலம் காலமாக இங்கு தான் இருக்கிறோம். எங்கள் பூர்வீகமே இதுதான். மழை நேரத்தில் ஆற்றில் தண்ணீர் திறந்து விடுவார்கள். அப்போது ஆற்றை கடக்கவே சிரமமாக இருக்கிறது. குறிப்பாக, பள்ளிக்கு செல்லும் மாணவர்கள் அவதிப்படுகிறார்கள். அவசரத்திற்கு மருத்துவமனைக்கு செல்ல முடியாமலும் அவதிப்படுகிறோம்.
நான் சின்ன வயதாக இருக்கும்போதே இங்கு பாலம் கட்ட வேண்டுமென அரசுக்கு கோரிக்கை வைத்தோம். பல வருடங்களுக்குப் பிறகு, அரசு எங்கள் கோரிக்கையை ஏற்று தற்போது பாலம் கட்டி வந்தார்கள். அப்போது, பாலம் வரப்போகிறது என்ற சந்தோஷத்தில் இருந்தோம். ரொம்ப வருடக் கோரிக்கை நிறைவேறப் போகுது என நினைத்தோம். ஆனால், திடீரென வேலையை கிடப்பில் போட்டு விட்டனர். அரசு உடனடியாக பாலத்தை முடித்துக் கொடுத்தால் பயனுள்ளதாக இருக்கும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.
உயிரை காப்பாற்றிவிடலாம்
தொடர்ந்து பேசிய அவர், “பாலம் இல்லாததால், இரவு நேரத்தில் அவசரத்திற்கு வெளியே வர முடியவில்லை. குறிப்பாக, கர்ப்பிணிப் பெண்களை அழைத்துச் செல்ல வேண்டுமென்றால், சிரமமாக இருக்கும். தொட்டில் கட்டிதான் அவர்களை அழைத்துச் செல்வோம். ஒருவேளை பாலம் இருந்தால், ஆட்டோவை வைத்து கூட பெண்களை மருத்துவமனைக்கு அழைத்து செல்வோம். உயிரையும் காப்பாற்றி விடலாம்.
மழை நேரத்தில், மரப்பாலத்தில் கயிறு கட்டி உயிரை பணயம் வைத்து தான் கடந்து செல்வோம். அதுவும் இளைஞர்கள் மட்டும்தான் போவார்கள். 30, 40 வயதைக் கடந்தவர்களால், அதில் செல்ல முடியாது” என வேதனைப்பட்டார்.
தண்ணீர் திறக்கும் முன் பாலம் வேண்டும்
அவரைத் தொடர்ந்து பேசிய கல்பனா என்ற பெண், “நான் கடந்த 30 ஆண்டுகளாக இந்த மயிலார் காரணி குடியிருப்பில் வாழ்ந்து வருகிறேன். பல ஆண்டுகளாக பாலம் அமைத்துத் தரவில்லை. அதனால், மழை நேரங்களில் கஷ்டமாக இருக்கிறது. குழந்தைகளை வைத்திருப்பவர்கள், வயதானவர்கள் மிகவும் சிரமப்படுகிறார்கள். ஆகையால், தயவு செய்து எங்களுக்கு பாலத்தை கட்டித் தாருங்கள். தற்போது, மரப்பாலத்தில் தான் ஆற்றை கடக்கிறோம். கார்த்திகை மார்கழி மாதம் அணையில் தண்ணீர் திறப்பார்கள். அப்போது, ஆற்றை கடக்க முடியாது. அதற்கு பாலத்தை கட்டித்தர வேண்டும்” என்றார்.
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பாலம் வேலை பாதியில் நின்றது குறித்து பேசிய போட்டித்தேர்வுக்கு தயாராகி வரும் மாணவி செளபரணிகா, “என்னோட சின்ன வயசுல இங்க பாலம் இல்ல. எங்க தாத்தா பாட்டி காலத்திலையும் இல்ல. இப்போ யாரோ எடுத்த முயற்சியில பாலம் காட்டுனாங்க. ஆனா, அதையும் பாதியிலேயே நிறுத்திட்டாங்க. மரப்பாலம் உள்ளது. ஆனால், ஆற்றில் தண்ணி வரும்போது, வயதானவர்கள் பெண்கள் செல்ல முடியாது.
பாலம் கட்ட ஆரம்பிக்கும்போது சந்தோஷமா இருந்தது. தற்போது பணியை நிறுத்திட்டாங்க. வேகமாக பாலம் கட்டிக்கொடுத்தால் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு உதவியாக இருக்கும். மழைக்காலம் என்பதால் அணையில் தண்ணி திறப்பதற்குள் பாலத்தைக் கட்டி முடித்துத்தர வேண்டும்” என கோரிக்கை வைத்தார்.
விரைவில் முடிக்கப்படும்
இந்த பிரச்சனை குறித்து களக்காடு முண்டந்துறை புலிகள் காப்பக துணை இயக்குநர் ஸ்ரீ காந்த்தை ஈடிவி பாரத் சார்பில் பிரத்தியேகமாக தொலைப்பேசியில் தொடர்பு கொண்டபோது, “பாலம் கட்டும் பணி 90% முடிவடைந்துவிட்டது. பாலம் கட்ட தேசிய புலிகள் ஆணையத்திடம் ஏற்கனவே அனுமதி கிடைத்துவிட்டது. ஆனாலும், ஒரு சின்ன தெளிவுக்காக மீண்டும் ஆவணங்களை அனுப்பிவைத்துள்ளோம். பிரச்சனை தீர்ந்து, விரைவில் மீதமுள்ள 10 சதவீத பணிகளும் முடிக்கப்படும்” என உறுதியளித்தார்.