திமுகவின் முதுகில் குத்திய சந்தர்ப்பவாத காங்கிரஸிலிருந்து விலகுகிறேன்; காங்கேயம் நிர்வாகி அறிக்கை
இருண்ட காலகட்டத்தில் உறுதுணையாக நின்ற திமுகவின் முதுகில் காங்கிரஸ் குத்தியிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார் காங்கேயம் காங்கிரஸ் நிர்வாகி.
Published : May 6, 2026 at 5:34 PM IST
சென்னை: தவெகவுடன் காங்கிரஸ் கைகோர்த்திருப்பதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்து கட்சியிலிருந்து விலகுவதாக அறிவித்துள்ளார் காங்கேயம் தொகுதியைச் சேர்ந்த காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரனேஷ் பாலாஜி.
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில் விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களை கைப்பற்றி தனிப்பெரும் கட்சியாக உருவெடுத்திருக்கிறது. இருப்பினும், 118 இடங்களை பிடித்தால் மட்டுமே தமிழகத்தில் ஆட்சியமைக்க முடியும் என்பதால், தவெகவுக்கு இன்னும் 11 எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவு தேவைப்படுகிறது.
11 மாற்றுக் கட்சி எம்.எல்.ஏக்களின் ஆதரவுடன் நிரூபித்தால் மட்டுமே தவெகவால் ஆட்சியை தக்கவைக்க முடியும். எனவே பெரும்பான்மையை நிரூபிக்க ஆளுநரிடம் 2 வாரம் கால அவகாசம் கேட்டுள்ளார் தவெக தலைவர் விஜய். மேலும் ஆதரவு கோரி ஒருசில கட்சிகளுக்கு தவெக சார்பில் கடிதம் எழுதப்பட்டுள்ளது.
இந்நிலையில், திமுக கூட்டணியில் போட்டியிட்டு 5 இடங்களில் வெற்றிபெற்றுள்ள காங்கிரஸ், தவெகவுக்கு ஆதரவு அளிப்பதாக உறுதியளித்திருக்கிறது. இந்த விவகாரம் தொடர்பாக நேற்று நள்ளிரவில் இருந்து பலகட்ட அவசர ஆலோசனை நடத்தப்பட்ட நிலையில், பிரிவினைவாத சக்திகளை விலக்கி வைத்தால் ஆதரவு வழங்குவோம் என்ற நிபந்தனையுடன் காங்கிரஸ் ஆதரவுக்கரம் நீட்டியிருக்கிறது.
Today I resign from AIPC. DMK stood by Congress during its darkest times. Seeing Rahul Gandhi betray the brotherly bond with M.K. Stalin is the purest form of backstabbing. I cannot associate with opportunism that punishes unwavering loyalty. My official resignation 👇📄 https://t.co/1E8V9qr8mD pic.twitter.com/BqnO9opN4N— Dr. Pranesh Balaaji (@Pranesh_Balaaji) May 6, 2026
இதுதொடர்பாக, தமிழ்நாடு காங்கிரஸ் பொறுப்பாளர் கிரிஷ் சோடங்கர் வெளியிட்ட அறிக்கையில், “தமிழக மக்களும், இளைஞர்களும் மதசார்பற்ற மற்றும் மக்கள் நலனுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுக்கும் அரசாங்கம் அமைவதற்கே தெளிவாக வாக்களித்துள்ளனர். அதற்காகத்தான் தவெகவிற்கு வாக்களித்துள்ளனர்.
எனவே மக்களின் தீர்ப்புக்கு மதிப்பளித்து அதனை செயல்படுத்துவது காங்கிரஸின் கடமை. அதன்படி, தமிழகத்தில் ஆட்சியமைக்க தவெகவுக்கு ஆதரவு கொடுப்பது என காங்கிரஸ் முடிவு செய்திருக்கிறது” என அறிக்கை வெளியிட்டிருந்தார்.
இந்நிலையில், காங்கிரஸின் இந்த முடிவு குறித்து அதிருப்தி தெரிவித்துள்ள காங்கேயம் காங்கிரஸ் நிர்வாகி பிரனேஷ் பாலாஜி, இருண்ட காலகட்டத்தில் உறுதுணையாக நின்ற திமுகவின் முதுகில் காங்கிரஸ் குத்தியிருப்பதாக தெரிவித்துள்ளார். இதனால் அக்கட்சியிலிருந்து விலகுவதாகவும் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளார்.
பிரனேஷ் பாலாஜியின் எக்ஸ் தள பதிவில், “இன்று நான் அகில இந்திய காங்கிரஸிலிருந்து விலகுகிறேன். காங்கிரஸின் இருண்ட காலகட்டங்களில் திமுக அதற்கு உறுதுணையாக நின்றது. மு.க ஸ்டாலினுடனான சகோதர பிணைப்புக்கு ராகுல் காந்தி துரோகம் செய்வது, முதுகில் குத்துவதன் உண்மையான வடிவத்தை காட்டுகிறது. நேர்மையை புறம் தள்ளுகிற சந்தர்ப்பவாதத்துடன் என்னால் இருக்க முடியாது. நான் அதிகாரப்பூர்வமாக கட்சியிலிருந்து விலகுகிறேன்” என்று குறிப்பிட்டுள்ளார்.