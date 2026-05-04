காங்கேயத்தை வெல்லப் போவது யார்?- இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை
தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தல் 2026: காங்கேயம் தொகுதியில் திமுக-அமைச்சர் மு.பெ.சாமிநாதன், அதிமுக-நடராஜ், நாம் தமிழர் கட்சி- கார்மேகம், தமிழக வெற்றிக் கழகம்- மணி உள்ளிட்டோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 2:31 AM IST
காங்கேயம் (திருப்பூர்): திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள காங்கேயம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் இன்னும் சற்று நேரத்தில் வாக்கு எண்ணிக்கை தொடங்கவுள்ளது.
உலகப்புகழ் பெற்ற காங்கேயம் காளை, இந்த மண்ணின் அடையாளம். விவசாயம் மற்றும் கால்நடை வளர்ப்பு இந்த தொகுதியில் பிரதான தொழிலாக உள்ளது. இந்த தொகுதி நட்சத்திர தொகுதியாகும். திருப்பூர் மாவட்டத்தில் உள்ள முக்கிய தொகுதிகளில் இதுவும் ஒன்றும்.
வாக்குப்பதிவு விவரங்கள்
கடந்த ஏப்ரல் 23- ஆம் தேதி நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவில் காங்கேயம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் அமைக்கப்பட்டிருந்த 318 வாக்குச்சாவடிகளில் சுமார் 91.58% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
கடந்த 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் காங்கேயம் தொகுதியில் 77.32% வாக்குகள் பதிவாகியிருந்த நிலையில் தற்போது கூடுதலாக 14.26% வாக்குகள் பதிவாகியுள்ளது.
வேட்பாளர்கள் விவரங்கள்
காங்கேயம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் திமுக சார்பில் அமைச்சர் மு.பெ.சாமிநாதன், அதிமுக சார்பில் நடராஜ், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் கார்மேகம், தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் மணி உள்பட மொத்தம் 15 பேர் போட்டியிடுகின்றனர்.
கடந்த தேர்தல்களின் விவரங்கள்
கடந்த 1971- ஆம் ஆண்டு முதல் 2021- ஆம் ஆண்டு வரை நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தல்களில் அதிமுக 9 முறையும், திமுக 3 முறையும், காங்கிரஸ் ஒரு முறையும் வெற்றி பெற்றுள்ளன.
கடந்த 2016- ஆம் ஆண்டு நடந்த சட்டமன்றத் தேர்தலில் அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட தனியரசு, தன்னை எதிர்த்துப் போட்டியிட்ட காங்கிரஸ் வேட்பாளர் கோபியை சுமார் 13,135 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார். அதேபோல், 2021- ஆம் ஆண்டு நடந்த தேர்தலில் திமுக சார்பில் போட்டியிட்ட அமைச்சர் மு.பெ.சாமிநாதன், தன்னை எதிர்த்து அதிமுக சார்பில் போட்டியிட்ட ராமலிங்கத்தை 7,331 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் வீழ்த்தினார்.
வாக்காளர்கள் விவரங்கள்
காங்கேயம் சட்டமன்றத் தொகுதியில் மொத்தம் 2,19,553 வாக்காளர்கள் உள்ளனர். இதில் 1,05,073 ஆண் வாக்காளர்களும், 1,14,467 பெண் வாக்காளர்களும், 13 மூன்றாம் பாலினத்தவர்களும் அடங்குவர்.
காங்கேயம் சட்டமன்றத் தொகுதி- ஒரு பார்வை
|தேர்தல்
|வெற்றி பெற்றவர்
|கட்சி
|2016
|தனியரசு
|அதிமுக
|2021
|மு.பெ.சாமிநாதன்
|திமுக