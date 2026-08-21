காஞ்சிபுரம்: 2 நாட்களாக திறக்கப்படாத மாணவியின் விடுதி அறை - விபரீத முடிவு குறித்து போலீசார் விசாரணை
இதற்காக போராட்டத்தில் ஈடுபட்ட மாணவிகளில் 10க்கும் மேற்பட்டோர் மயக்கமடைந்த நிலையில் அவர்கள் மருத்துவமனையில் சிகிச்சைக்காக சேர்க்கப்பட்டுள்ளனர்.
Published : August 21, 2026 at 8:21 AM IST
காஞ்சிபுரம்: தனியார் பல்கலைக்கழக கல்லூரியில் மூன்றாம் ஆண்டு பொறியியல் பட்டப்படிப்பு மாணவி தான் தங்கியிருந்த விடுதி அறையில் உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியிருக்கிறது.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் அருகே ஏனத்தூர் கிராமத்தில் பிரபல பல்கலைக்கழகம் ஒன்று செயல்பட்டு வருகிறது. இதில் 10-க்கும் மேற்பட்ட பிரிவுகள் உள்ளன. இந்த பல்கலைக்கழகத்தில் ஆந்திரா, கர்நாடகா, தெலங்கானா மற்றும் கேரளா என பல்வேறு மாவட்டங்களைச் சேர்ந்த 5 ஆயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மாணவ மாணவிகள் பயின்று வருகின்றனர்.
இவர்களில் பெரும்பாலானோர் கல்லூரி வளாகத்தின் உள்ளே அமைக்கப்பட்டுள்ள விடுதியிலேயே தங்கி உயர்கல்வி பயின்று வருகின்றனர். அந்த வகையில் ஆந்திர மாநிலம் திருப்பதி மாவட்டத்தைச் சேர்ந்த நிகிதா என்ற மாணவி கல்லூரி விடுதியில் தங்கி, பல்கலைக்கழக பொறியியல் இசிஇ பிரிவில் மூன்றாம் ஆண்டு பயின்று வந்துள்ளார்.
இரண்டு நாள்களாக திறக்காத கதவு
இந்நிலையில், விடுதியில் தங்கியிருந்த மாணவி நிகிதா, இரண்டு நாட்களாக வெளியே வரவில்லை என்று கூறப்படுகிறது. இரண்டு நாட்களுக்கு பிறகு அறைக்கு உள்ளே இருந்து துர்நாற்றம் வீசவே, சந்தேகமடைந்த சக மாணவிகள் உள்ளே சென்று பார்க்க முற்பட்டுள்ளனர்.
ஆனால், உள்ளே தாழ்ப்பாள் போடப்பட்டிருந்ததால், விடுதி பணியாளர்களுக்கு இதுகுறித்து தகவல் தெரிவித்துள்ளனர். அவர்கள் கதவை உடைத்து உள்ளே சென்று பார்த்தபோது, நிகிதா மின்விசிறியில் தன் உயிரை மாய்த்துக்கொண்டு பிணமாக இருந்துள்ளார். இதனை கண்டு மாணவிகள் அதிர்ச்சியடைந்து கதறி அழுதுள்ளனர்.
எனினும், நிகிதாவின் உடலை மீட்டு மருத்துவமனைக்கு கொண்டு சென்ற நிலையில், அவரை பரிசோதித்த மருத்துவர்கள் நிகிதா இறந்து 24 மணிநேரத்திற்கு மேல் ஆகிவிட்டதாக தெரிவித்துள்ளனர். மேலும், மாணவி விடுதி மாணவி உயிரை மாய்த்துக்கொண்ட சம்பவம் குறித்து காவல்துறைக்கு தகவல் தெரிவிக்கப்பட்டது. தாலுகா காவல் நிலையத்தில் இச்சம்பவம் குறித்து வழக்குப்பதிவு செய்து உயிரிழப்புக்கான காரணம் குறித்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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கல்லூரி மாணவி தூக்கிட்டு உயிரை மாய்த்துக்கொண்டதையடுத்து, சக மாணவர்கள் கல்லூரி முன்பு ஆர்ப்பாட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். மேலும் கல்லூரியில் உள்ள பெண்கள் விடுதியிலும் மாணவிகள் உள்ளிருப்பு போராட்டத்தில் ஈடுபட்டு வருகின்றனர். இதில் 10க்கும் மேற்பட்ட மாணவிகள் மயக்கமடைந்ததால் அவர்கள் அருகே உள்ள மருத்துவமனையில் சிகிச்சைகாக அனுமதிக்கப்பட்டனர்.
இச்சம்பவத்தால் கல்லூரியில் பரபரப்பு நிலவி வருவதையொட்டி, அங்கு மாவட்ட காவல் கண்காணிப்பாளர் அரவிந்தன் தலைமையில் அசம்பாவிதம் நடைபெறாமல் இருக்க பலத்த போலீசார் பாதுகாப்பு போடப்பட்டுள்ளது.
‘தற்கொலை எதற்கும் தீர்வு அல்ல’
வாழ்வதற்கு புது நம்பிக்கையைப் பெற தமிழ்நாடு அரசின் ஹெல்ப்லைன் நம்பர் 104-ஐ தொடர்பு கொண்டு பேசலாம். இதேபோல், சிநேகா தொண்டு நிறுவனத்தை +91 44 2464 0050, +91 44 2464 0060 ஆகிய தொலைபேசி எண்கள் மூலமாகவோ, அல்லது help@snehaindia.org என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாகவோ தொடர்பு கொண்டு உதவிகளை பெறலாம். டாடா நிறுவனத்தின் 91529 87821 என்ற எண்ணிலும் தொடர்பு கொண்டு தேவையான உதவிகளைப் பெறலாம்.