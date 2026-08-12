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ரூ.50 லட்சம் கேட்டு மிரட்டிய கடத்தல் கும்பல்: 3 மணி நேரத்திலேயே கடத்தப்பட்டவரை மீட்ட காஞ்சிபுரம் போலீஸ்

துரதிர்ஷ்வடசமாக இவர் தொடங்கிய தொழில் அனைத்தும் நஷ்டத்தைச் சந்தித்திருக்கிறது. இதனால் சந்தான கிருஷ்ணன் அவ்வப்போது குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வந்திருக்கிறார்.

கடத்தப்பட்டவரின் ரைஸ் மில்
கடத்தப்பட்டவரின் ரைஸ் மில் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 12, 2026 at 5:31 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: ரைஸ் மில் உரிமையாளரின் மகனை கடத்தி பணம் கேட்டு மிரட்டிய கும்பலை வெறும் 3 மணி நேரத்திலேயே செல்ஃபோன் ஜிபிஎஸ் உதவியுடன் போலீசார் கைது செய்துள்ளனர்.

காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சிக்கு உட்பட்ட ஏகாம்பரநாதர் கோவில் அருகே உள்ள பாவா தெருவைச் சேர்ந்தவர் ரவி. இவர் காஞ்சிபுரம் அடுத்த பாக்குப்பேட்டை பகுதியில் ரைஸ் மில் நடத்தி வருகிறார். இவருக்கு சுரேந்தர் என்ற மகன் உள்ளார். இவர் தந்தையின் கணக்கு வழக்குகளை பார்த்துக் கொண்டு, அரிசி ஆலையின் நிர்வாகத்தையும் கவனித்து வருகிறார்.

இந்த நிலையில், நேற்று (ஆகஸ்ட் 11) பிற்பகல் 1 மணி அளவில் ரைஸ் மில்லில் பணியாற்றும் பணியாளர்களுக்காக உணவு வாங்கி வர சுரேந்தர் தன்னுடைய இருசக்கர வாகனத்தில் ஒலிமுகமதுபேட்டைக்கு சென்றிருக்கிறார். அங்கு உணவு வாங்கிவிட்டு பின்னர் மீண்டும் அரிசி ஆலையை நோக்கி வந்துள்ளார்.

அவ்வாறு பச்சையம்மன் கோவில் அருகே சுரேந்தர் வந்தபோது, காரில் அவரை பின்தொடர்ந்து வந்த மர்ம நபர்கள் சிலர், சுரேந்தர் ஓட்டி வந்த இருசக்கர வாகனத்தின் மீது மோதி அவரை கீழே தள்ளிவிட்டு பின்னர் காரில் அவரை கடத்தி சென்றதாக தெரிகிறது.

மேலும், சில நிமிடங்களிலேயே சுரேந்தரை கடத்திய மர்ம நபர்கள், அவரின் அப்பாவை ஃபோனில் தொடர்பு கொண்டு, "சுரேந்தரை விடுவிக்க வேண்டும் என்றால் ரூ.50 லட்சம் தர வேண்டும்" என பணம் கேட்டு மிரட்டியுள்ளனர். இதனால் பதறிபோன ரவி, மகன் கடத்தப்பட்டது குறித்து நேரடியாக சிவகாஞ்சி காவல் நிலைய போலீசாருக்கு தகவல் அளித்து, மகனை கடத்தல்காரர்களிடம் இருந்து மீட்டு தர வேண்டும் என புகார் அளித்தார்.

இந்த புகாரின் அடிப்படையில் தனிப்படை போலீஸ் குழு அமைக்கப்பட்டு சுரேந்தரை தேடும் பணியை தொடங்கியது. முக்கியமாக, சுரேந்தர் இருக்கும் இடத்தை ஜிபிஎஸ் வாயிலாக சைபர் கிரைம் போலீசார் தேடியதில், அவர் காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் உத்திரமேரூர் அருகே பெருநகர் பகுதியில் இருப்பது தெரிய வந்துள்ளது.

இதையடுத்து உடனடியாக அந்த இடத்துக்கு புறப்பட்ட தனிப்படை போலீசார், வெறும் மூன்று மணி நேரங்களிலேயே சுரேந்தரை கடத்தல் கும்பலிடம் இருந்து மீட்டது. அத்துடன், அவரை கடத்தி வைத்திருந்த 5 பேர் கொண்ட கும்பலை சுற்றி வளைத்து கைது செய்தது.

தொடர்ந்து அவர்களிடம் இந்த கடத்தலுக்கு பணம் பறித்தல் மட்டும்தான் நோக்கமா? அல்லது தொழில் பகை ஏதேனும் உள்ளதா? என்கிற கோணங்களில் போலீசார் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர்.

இந்த முதல்கட்ட விசாரணையின் வாயிலாக, சுரேந்தர் கடத்தல் சம்பவத்தின் முக்கிய புள்ளி சந்தான கிருஷ்ணன் என்பது தெரிய வந்துள்ளது. இவருடைய குடும்பத்தினர நெல் வியாபாரம் செய்து வந்துள்ளனர். பின்னர் அவரது தந்தையின் மறைவை அடுத்து ரைஸ் மில் ஒன்றையும் தொடங்கியுள்லனர்.

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ஆனால், துரதிர்ஷ்வசமாக இவர் தொடங்கிய தொழில் அனைத்தும் நஷ்டத்தைச் சந்தித்துள்ளது. இதனால், சந்தான கிருஷ்ணன் அவ்வப்போது குற்றச்சம்பவங்களில் ஈடுபட்டு வந்துள்ளார். இந்த சூழலில்தான் சுரேந்தரை திட்டமிட்டு கடத்தி, ரூ.50 லட்சம் கேட்டு மிரட்டி உள்ளார்.

தற்போது சந்தான கிருஷ்ணன் மற்றும் அவருடன் கடத்தலில் ஈடுபட்ட நான்கு பேர் என மொத்தம் ஐந்து பேரை போலீசார் கைது செய்து அவர்களிடம் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

TAGGED:

ரைஸ் மில் உரிமையாளர் மகன் கடத்தல்
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