காஞ்சிபுரத்தில் கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டவர் தண்டவாளம் அருகே சடலமாக மீட்பு
பார்த்திபனுடன் மது அருந்தியவர்கள் யார்? முன்விரோதம் காரணமாக இந்த கொலை நடைபெற்றதா? என பல்வேறு கோணங்களில் போலீசார் விசாரித்து வருகின்றனர்.
Published : November 9, 2026 at 6:17 PM IST
காஞ்சிபுரம்: கொலை வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறை சென்றவர், காஞ்சிபுரம் அருகே தண்டவாளம் அருகே ரத்த வெள்ளத்தில் சடலமாக மீட்கப்பட்ட சம்பவம், பெரும் பதற்றத்தை ஏற்படுத்தி உள்ளது.
காஞ்சிபுரம் மாநகராட்சி 21-வது வார்டு அரவிந்தன் நகர் அருகே உள்ள ரயில்வே தண்டவாளத்தில் தலை மற்றும் கண் பகுதிகளில் பலத்த காயங்களுடன் ரத்த வெள்ளத்தில் ஒருவர் சடலமாக கிடப்பதாக, அந்த பகுதியில் ஆடு மேய்த்துக் கொண்டிருந்தவர்கள் போலீசாருக்கு தகவல் தெரிவித்தனர்.
இதையடுத்து, சம்பவ இடத்திற்கு விரைந்து சென்ற காஞ்சிபுரம் தாலுகா போலீசார் மற்றும் ரயில்வே போலீசார், சடலத்தை கைப்பற்றி விசாரணை மேற்கொண்டனர். முதற்கட்ட விசாரணையில், உயிரிழந்தவர் திருக்காலிமேடு பகுதியைச் சேர்ந்த பார்த்திபன் என்பது தெரிய வந்தது.
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இவர் கடந்த 2022-ஆம் ஆண்டு பிரியாணி கடையில் தன்னுடன் பணிபுரிந்த ஏழுமலை என்பவரை கல்லால் தாக்கிக் கொலை செய்த வழக்கில் கைது செய்யப்பட்டு சிறைக்குச் சென்று, பின்னர் வெளியே வந்தவர் எனக் கூறப்படுகிறது.
தீபாவளி தினத்தன்று ரயில்வே தண்டவாளம் அருகே நண்பர்களுடன் அமர்ந்து மது அருந்திய போது ஏற்பட்ட தகராறில் அவர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்று போலீசார் சந்தேகிக்கிறார்கள். கற்கள் மற்றும் மதுபான பாட்டில்களால் தாக்கப்பட்டு அவர் கொலை செய்யப்பட்டிருக்கலாம் என்றும் போலீசார் சந்தேகிக்கின்றனர்.
பார்த்திபனுடன் மது அருந்தியவர்கள் யார்? முன் விரோதம் காரணமாக இந்த கொலை நடைபெற்றதா? அல்லது மது அருந்தும் போது ஏற்பட்ட தகராறு கொலையில் முடிந்ததா? என பல்வேறு கோணங்களில், ரயில்வே போலீசாரும், காஞ்சிபுரம் தாலுகா போலீசாரும் வழக்குப்பதிவு செய்து விசாரணை மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.
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தீபாவளி கொண்டாட்டத்திற்கு மத்தியில், ரயில்வே தண்டவாளம் அருகே நிகழ்ந்த இந்தப் படுகொலை சம்பவம் காஞ்சிபுரம் பகுதியில் பரபரப்பை ஏற்படுத்தியுள்ளது.