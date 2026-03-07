ETV Bharat / state

'விடாமுயற்சி இருந்தால் இலக்கை அடையலாம்' - யுபிஎஸ்சி தேர்வில் சாதித்த நெசவாளரின் மகன்

மின்வாரிய பணியில் இருந்தபோது கிடைத்த அனுபவங்களே, மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தை தூண்டியதாக யுபிஎஸ்சி தேர்வில் வெற்றி பெற்ற கிருபாகரன் தெரிவித்தார்.

யுபிஎஸ்சி தேர்வில் சாதித்த நெசவாளரின் மகன் கிருபாகரன்
யுபிஎஸ்சி தேர்வில் சாதித்த நெசவாளரின் மகன் கிருபாகரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)
By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : March 7, 2026 at 8:49 PM IST

"மிகப்பெரிய இலக்கை அடைய வேண்டும் என்றால், சில தியாகங்களை செய்தே ஆக வேண்டும். அந்த பாதையில் எனக்கு 'நான் முதல்வன்' திட்டம் உறுதுணையாக இருந்தது" - என்கிறார் யுபிஎஸ்சி தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்ற கிருபாகரன்.

தமிழ்நாட்டு இளைஞர்களை தொழில் சார்ந்த திறன்களில் சிறந்தவர்களாக மாற்றி, போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயார்ப்படுத்தும் நோக்கில் கடந்த 2022ஆம் ஆண்டு முதலமைச்சர் மு.க.ஸ்டாலினால் தொடங்கப்பட்டது 'நான் முதல்வன்' திட்டம். தனியார் பயிற்சி நிறுவனங்களுக்கு இணையான தரமான பயிற்சியை வழங்கும் இத்திட்டம் மூலம், லட்சக்கணக்கான நபர்கள் பலனடைந்துள்ளனர்.

குறிப்பாக, யுபிஎஸ்சி (UPSC) போன்ற போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகும் நபர்கள் பொருளாதார நெருக்கடியின்றி படித்து சாதித்துள்ளனர். அந்த வரிசையில், 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் உதவியோடு விடாமுயற்சியும், அர்ப்பணிப்பும் இருந்தால் எந்த இலக்கையும் அடைய முடியும் என்பதை நிரூபித்துக் காட்டியுள்ளார் நெசவாளர் குடும்பத்தை சேர்ந்த கிருபாகரன்.

விடாமுயற்சிக்கு சான்று

காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் நாராயணபாளையம் தெருவை சேர்ந்தவர் நடராஜன் - ஜெயலட்சுமி தம்பதியினர். கைத்தறி பட்டு நெசவுத் தொழிலை செய்து வரும் இவர்களது மகன் கிருபாகரன், தமிழ்நாடு மின்சார வாரியத்தில் உதவி கணக்கு அலுவலராக பணியாற்றி வருகிறார்.

ஆரம்பக் கல்வியை அரசுப் பள்ளியில் தொடங்கி, அதன்பிறகு தனியார் பள்ளியில் மேல்நிலை கல்வியை பயின்றுள்ளார். தொடர்ந்து பட்டயக் கணக்காளராக பணியை நிறைவு செய்த இவர், அரசு போட்டித் தேர்வில் தேர்ச்சி பெற்று தற்போது மின்சார வாரியத்தில் பணிபுரிந்து வருகிறார். அதன்மூலம் ஏற்பட்ட மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டுமென்ற ஏக்கமும், தணியாத கல்வி தாகமும் தான் அவரை யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்கு படிக்கத் தூண்டியுள்ளது.

யுபிஎஸ்சி தேர்தல் வெற்றியை கேக் வெட்டி கொண்டாடிய கிருபாகரன்
யுபிஎஸ்சி தேர்தல் வெற்றியை கேக் வெட்டி கொண்டாடிய கிருபாகரன் (ETV Bharat Tamil Nadu)

எளிய பின்னணியைக் கொண்ட கிருபாகரன், ஐஏஎஸ் (IAS) அதிகாரி ஆக வேண்டும் என்ற லட்சியத்துடன் கடந்த 5 ஆண்டுகளாக தீவிரமாக முயற்சி செய்து வந்துள்ளார். இதுமட்டுமின்றி, கிருபாகரனுக்கு கல்பனா என்ற நபருடன் திருமணமாகி இரண்டு குழந்தைகளும் உள்ளனர். இப்படி வேலை, குடும்பப் பொறுப்புகளுக்கு இடையே பல்வேறு இன்னல்களை சந்தித்தாலும், தனது கனவை மட்டும் கைவிடாமல் படித்துள்ளார். ஏற்கனவே ஒருமுறை முதன்மைத் தேர்வு (Mains) வரை சென்று வாய்ப்பை இழந்த நிலையிலும், மனம் தளராமல் மீண்டும் முயற்சி செய்துள்ளார்.

யுபிஎஸ்சி தேர்வில் 439-வது இடம்

பல்வேறு கட்ட முயற்சிகளுக்கு பிறகு 2024-ல் நான் முதல்வன் திட்டத்தில் சேர்ந்த இவர், தற்போது வெளியான குடிமைப் பணி தேர்வுப் பட்டியலில் 439-வது இடத்தை பெற்று சாதித்துள்ளார். இந்நிலையில், தேர்வில் வெற்றி பெற்று வீட்டிற்கு வந்த கிருபாகரனுக்கு, அவரது குடும்பத்தினர் மற்றும் அப்பகுதியை சேர்ந்த மக்கள், பட்டாசு வெடித்து, மாலை அணிவித்து உற்சாக வரவேற்பு அளித்தனர். மேலும், அவரது வீட்டில் கேக் வெட்டி உற்சாகமாகக் கொண்டாடி மகிழ்ச்சியை வெளிப்படுத்தினர்.

வெற்றிக்கான திருப்புமுனை

தனது வெற்றி குறித்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கிருபாகரன், “அரசு வேலையிலிருந்து கொண்டு, குடும்பத்தையும் கவனித்துக் கொண்டே படிப்பது என்பது மிகவும் சவாலாக இருந்தது. இதுபோன்ற சூழலில் தான் தமிழக அரசின் 'நான் முதல்வன்' திட்டத்தின் கீழ், சென்னையில் தங்கிப் படிக்கும் வாய்ப்பு கிடைத்தது. எனது பணிக்கான விடுமுறை எடுத்துக் கொண்டு தீவிரமாக படித்தேன். அந்த விடாமுயற்சியே என் வாழ்க்கையின் திருப்புமுனையாக அமைந்தது.

அதுவும் ஒரு பெரிய இலக்கை அடைய வேண்டும் என்றால், சில தியாகங்களை செய்தே ஆக வேண்டும். எனவே, குடும்பத்தை பிரிந்து இருக்கும் சூழலும் வந்தது. கடந்த சில ஆண்டுகளில், இரண்டு மூன்று முறைதான் குடும்பத்துடன் வெளியே சென்றிருப்பேன்” என உருக்கமாகத் தெரிவித்தார்.

நீண்டகால போராட்டத்திற்கு கிடைத்த வெற்றி

மேலும், “மின்வாரிய பணியில் இருந்தபோது கிடைத்த அனுபவங்கள், மக்களுக்கு சேவை செய்ய வேண்டும் என்ற ஆர்வத்தைத் தூண்டியது. அந்த உந்துகையால் தான் யுபிஎஸ்சி படிக்க தொடங்கினேன். நீண்ட கால போராட்டத்திற்கு பிறகு கிடைத்துள்ள இந்த வெற்றி, அளப்பெரிய மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. பல்வேறு இக்கட்டான சூழல்களிலும் எனது அனைத்து முயற்சிகளுக்கும் முழு ஒத்துழைப்பு அளித்த எனது குடும்பத்தினருக்கும் நண்பர்களுக்கும் நன்றி” என்று நெகிழ்ச்சியுடன் பேசினார் கிருபாகரன்.

