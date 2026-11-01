காஞ்சிபுரம் அரசு மருத்துவமனையில் குத்தாட்டம் போட்ட செவிலியர்கள்: நோயாளிகள் தவிப்பு; தீயாக பரவும் வீடியோ
செவிலியர்கள் பணி நேரத்தில் குத்தாட்டம் போட்ட இந்த வீடியோ காட்சிகள், தற்போது சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி கடுமையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகின்றன.
Published : November 1, 2026 at 10:11 PM IST
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்ட தலைமை அரசு மருத்துவமனையில் பணிநேரத்தில் செவிலியர்கள் குத்தாட்டம் போட்டதால் நோயாளிகள் கடும் அவதியுற்றனர்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனைக்கு நாள்தோறும் உள் நோயாளிகள் மற்றும் புறநோயாளிகள் என ஆயிரத்திற்கும் மேற்பட்டோர் சிகிச்சைக்காக வந்து செல்கின்றனர்.
தற்போது நிலவி வரும் பருவகால மாற்றங்கள் காரணமாக பல்வேறு வைரஸ் காய்ச்சல்கள் தீவிரமடைந்து வரும் நிலையில், மருத்துவமனைக்கு வரும் நோயாளிகளின் எண்ணிக்கை அதிகரித்துள்ளது.
இந்த மருத்துவமனையில் மொத்தம் 165 செவிலியர்கள் பணியில் இருக்க வேண்டிய சூழலில், சுமார் 20-க்கும் மேற்பட்ட செவிலியர்கள் தாம்பரம், வாலாஜாபாத், ஸ்ரீபெரும்புதூர், உத்திரமேரூர் உள்ளிட்ட பிற அரசு மருத்துவமனைகளுக்கு மாற்றுப் பணியில் அனுப்பப்பட்டுள்ளனர்.
இதனால் காஞ்சிபுரம் தலைமை மருத்துவமனையில் செவிலியர்கள் மற்றும் ஊழியர்கள் பற்றாக்குறை நிலவி வருகிறது.
இந்நிலையில், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட அரசு தலைமை மருத்துவமனையில் இந்த மாதம் பணிநிறைவு பெறவுள்ள தலைமை செவிலியர் ஒருவரின் பணிநிறைவு பாராட்டு விழா அண்மையில் நடைபெற்றது.
அப்போது, பணி நேரத்தில் நோயாளிகளுக்கு சிகிச்சை அளிப்பதைப் புறந்தள்ளிவிட்டு, சீருடையிலேயே தலைமை செவிலியர் மற்றும் 15-க்கும் மேற்பட்ட செவிலியர்கள் சினிமா பாடல்களுக்கு குத்தாட்டம் போட்டுள்ளனர்.
சிகிச்சைக்காக காத்திருந்த நோயாளிகளையும் அவர்களின் உறவினர்களையும் அதிர்ச்சிக்குள்ளாக்கிய இந்நிகழ்வு, பொதுமக்கள் மத்தியில் கடும் அதிருப்தியை ஏற்படுத்தியுள்ளது.
மேலும், செவிலியர்கள் பணி நேரத்தில் குத்தாட்டம் போட்ட இந்த வீடியோ காட்சிகள், தற்போது சமூக வலைதளங்களில் தீயாக பரவி கடுமையான விமர்சனங்களை பெற்று வருகின்றன.
"மருத்துவமனையில் ஏற்கனவே ஊழியர்கள் பற்றாக்குறையால் நோயாளிகள் சிகிச்சையின்றி தவித்து வரும் நிலையில், மக்களின் உயிரைக் காப்பாற்ற வேண்டிய செவிலியர்களே பணி நேரத்தில் பொறுப்பின்றி இப்படி நடனமாடி பொழுதைப் போக்குவது எந்த விதத்தில் நியாயம்?" என சமூக ஆர்வலர்களும், பொதுமக்களும் கொந்தளிப்புடன் கேள்வி எழுப்புகின்றனர்.
பணி நேரத்தில் அலட்சியமாக செயல்பட்ட சம்பந்தப்பட்ட செவிலியர்கள் மீது சுகாதாரத்துறை உடனடியாக கடுமையான நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என சமூக ஆர்வலர்கள் வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.