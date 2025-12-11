டிஎஸ்பியை சிறையில் அடைக்க உத்தரவிட்ட நீதிபதி பணியிடை நீக்கம் - உயர் நீதிமன்ற பதிவாளர் அதிரடி
நீதிபதி செம்மலின் மேல்முறையீட்டு மனுவை விசாரித்த உச்ச நீதிமன்றம், ஏன் அவர் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என்று உயர் நீதிமன்ற பதிவாளருக்கு கேள்வி எழுப்பியிருந்தது.
Published : December 11, 2025 at 4:01 PM IST
சென்னை: அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்ததாக காஞ்சிபுரம் மாவட்ட முன்னாள் நீதிபதி செம்மல் பணியிடை நீக்கம் செய்யப்பட்டுள்ளார்.
காஞ்சிபுரம் மாவட்டம் பூசிவாக்கத்தில் பேக்கரி நடத்தி வந்த நபர் ஒருவரின் கடைக்கு அதே பகுதியைச் சேர்ந்த மற்றொரு நபர் பொருள்கள் வாங்க வந்த போது இருவருக்கும் இடையே தகராறு ஏற்பட்டுள்ளது. இந்த தகராறில் கடை உரிமையாளரின் மருமகன் மற்றும கடை ஊழியர்களை வாடிக்கையாளராக வந்த நபர் தாக்கியதாக குற்றச்சாட்டு எழுந்தது.
இந்தச் சம்பவம் குறித்து இரு தரப்பினரும் வாலாஜாபாத் காவல் நிலையத்தில் புகார் அளித்தனர். முருகன் அளித்த புகாரின் அடிப்படையில் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தில் வழக்குப் பதிவு செய்யப்பட்டது. பேக்கரி உரிமையாளர் அளித்த புகாரில் பேரில் சம்பந்தப்பட்ட வாடிக்கையாளர் மீதும் தனித்தனியாக வழக்குகள் பதிவு செய்யப்பட்டன.
இந்நிலையில் வன்கொடுமை தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் வழக்குப்பதிவு செய்தும் பேக்கரி உரிமையாளர் மற்றும் ஊழியர்கள் உள்ளிட்ட 5 பேர் மீது காவல் துறை எந்த நடவடிக்கையும் எடுக்கவில்லை என்று வாடிக்கையாளர் தரப்பில் காஞ்சிபுரம் மாவட்ட முதன்மை அமா்வு நீதிமன்றத்தில் முறையீடு செய்யப்பட்டது.
முறையீட்டை ஏற்ற முதன்மை அமர்வு நீதிமன்ற நீதிபதி செம்மல், காஞ்சிபுரம் டிஎஸ்பி சங்கர் கணேஷுக்கு கண்டனம் தெரிவித்ததுடன், குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்களை நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தாவிட்டால், டிஎஸ்பி சங்கர் கணேஷை சிறையில் அடைப்பேன் என எச்சரிக்கை விடுத்திருந்தார்.
இந்நிலையில் குற்றம்சாட்டப்பட்டவர்கள் நீதிமன்றத்தில் ஆஜர்படுத்தப்படாததால் டிஎஸ்பி சங்கர் கணேஷை காஞ்சிபுரம் கிளைச் சிறையில் அடைக்க உத்தரவு பிறப்பிக்கப்பட்டது. இதையடுத்து அவர் சிறையில் அடைக்கப்பட்டார்.
இதையும் படிங்க: கனிமவளக் கொள்ளையில் ஈடுபடுவோருக்கு ரூ.1 கோடி அபராதம்: உயர் நீதிமன்ற நீதிபதிகள் கருத்து
இந்த உத்தரவை எதிர்த்து காஞ்சிபுரம் எஸ்.பி, டி.எஸ்.பி மற்றும் வாலாஜாபாத் காவல் துறை ஆய்வாளர் தரப்பில் சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தில் மனுத் தாக்கல் செய்யப்பட்டது.
இந்த வழக்கை விசாரித்த உயர் நீதிமன்ற நீதிபதி சதீஷ்குமார், காஞ்சிபுரம் மாவட்ட டிஎஸ்பியை கைது செய்ய நீதிபதி செம்மல் பிறப்பித்த உத்தரவுக்கு தடை விதித்து, கடந்த செப்டம்பர் 23-ம் தேதி உத்தரவிட்டார். மேலும் இந்த விவகாரம் குறித்து உயர் நீதிமன்ற விஜிலென்ஸ் பதிவாளர் விசாரணைக்கும் உத்தரவிட்டார். விஜிலென்ஸ் பதிவாளரின் அறிக்கை அடிப்படையில் நடவடிக்கை எடுக்க ஏதுவாக உயர் நீதிமன்ற நிர்வாக குழு மற்றும் நீதிபதிகள் பணியிட மாற்ற குழுவுக்கு விசாரணை அறிக்கையை அனுப்பி வைத்தார்.
அதனடிப்படையில், நீதிபதி செம்மல் காஞ்சிபுரத்தில் இருந்து அரியலூர் மாவட்ட லோக் ஆயுக்தா தலைவராக பணியிடமாற்றம் செய்யப்படுவதாக உயர் நீதிமன்ற பதிவாளர் அறிவித்தார்.
இதனிடையே, சென்னை உயர் நீதிமன்றத்தின் உத்தரவை எதிர்த்து, நீதிபதி செம்மல் உச்ச நீதிமன்றத்தில் வழக்கு தொடர்ந்தார். வழக்கை விசாரிக்க மறுத்த உச்ச நீதிமன்றம், ஏன் நீதிபதி செம்மல் மீது நடவடிக்கை எடுக்கவில்லை என கடந்த நவம்பர் 24-ம் தேதி பிறப்பித்த உத்தரவின் போது உயர் நீதிமன்ற பதிவாளருக்கு கேள்வி எழுப்பியிருந்தது.
இதனையடுத்து, அரியலூர் மாவட்ட லோக் ஆயுக்தா தலைவராக இடமாற்றம் செய்யப்பட்ட நீதிபதி செம்மல், அதிகார துஷ்பிரயோகம் செய்ததற்காக பணியிடை நீக்கம் செய்து உயர் நீதிமன்ற பதிவுத் துறை தற்போது அதிரடியாக உத்தரவிட்டுள்ளது.