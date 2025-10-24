காப்பீடு திட்டம் குறித்து தெளிவாக கூறுவதில்லை... அதிகாரிகள் குறித்து ஆட்சியரிடம் முறையிட்ட விவசாயிகள்!
உத்தரமேரூர் பகுதியில் விளை நிலங்களை காட்டு பன்றிகள் நாசப்படுத்துவது குறித்து வனத்துறையினர் உடனடி நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என ஆட்சியர் உத்தரவிட்டுள்ளார்.
Published : October 24, 2025 at 4:59 PM IST
காஞ்சிபுரம்: ’காப்பீடு திட்டம்’ குறித்து அதிகாரிகள் சரியான விளக்கங்கள் அளிப்பதில்லை என விவசாயிகள் இன்று நடைபெற்ற ‘விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டத்தில்’ மாவட்ட ஆட்சியரிடம் குற்றம்சாட்டினர்.
உழவர் நலத்துறை சார்பில் ஒவ்வொரு மாதமும் விவசாயிகள் நலன் காக்கும் கூட்டம் மாவட்ட ஆட்சியர் கலைச்செல்வி தலைமையில் நடைபெற்றது. இந்த கூட்டத்தில் விவசாயிகள் எதிர்கொள்ளும் பிரச்சனைகள், தேவைகள் மற்றும் நலன் சார்ந்த பிற விஷயங்களைப் பற்றி விவாதிக்கப்பட்டது.
இந்த கூட்டத்தில் விவசாயி பெருமாள், “விவசாய நிலத்திற்கு உரம் தட்டுப்பாடு ஏற்பட்டுள்ளது. ரூ.270 கொண்டு யூரியா வாங்கினால் 1,300 ரூபாய் கொடுத்து டிஎபி அல்லது காம்ப்ளக்ஸ் வாங்க வேண்டும் என தனியார் மருந்து விற்பனையாளர்கள் நிர்ப்பந்தம் விதிக்கிறார்கள்” என்றார்.
அதை கேட்ட மாவட்ட ஆட்சியர் கலைச்செல்வி, விவசாயிகளின் நலன் கருதி இதுகுறித்து உடனடி நடவடிக்கை மேற்கொள்ள சம்பந்தப்பட்ட அதிகாரியை எச்சரித்தார்.
தொடர்ந்து மற்றொரு விவசாயி, “உத்தரமேரூர் பகுதியில் கரும்பு விளைச்சல் சாகுபடி செய்யும் வேளையில் காட்டு பன்றிகளால் தொடர்ந்து விளைநிலைகளை நாசப்படுத்தி வருவது குறித்து வனத்துறையினரிடம் பேசினோம். ஒரு கூட்டம் வைத்தனர். அனைவரும் கலந்து பேசிய போது நிபந்தனைகளுடன் காட்டுப் பன்றிகளை சுடும் முடிவு எடுக்கப்பட்டது. அதையடுத்து ஒரு குழு அமைக்கப்பட்டு நடவடிக்கை மேற்கொள்ளப்படும் என கூறினர். ஆனால், இதுநாள் வரை அதற்கான எந்த நடவடிக்கையும் இல்லை” என்றார்.
இது குறித்து ஆட்சியர், வனத்துறை அதிகாரிகளிடம் கேட்ட போது அவர்கள் சரியாக பதிலளிக்காததால் விவசாயிகளின் கோரிக்கைகளை ஏற்று காட்டு பன்றிகளிடம் இருந்து பயிர்களை காப்பதற்கான அனைத்து நடவடிக்கையும் எடுக்குமாறு உத்தரவிட்டார்.
இதனைத் தொடர்ந்து மற்றொரு விவசாயி, “விவசாயிகள் பயிர்கள் சேதம் அடைவது கருத்தில் கொண்டு மத்திய அரசின் ’விவசாய காப்பீட்டு திட்டத்தை’ எடுக்கிறோம். ’காப்பீடு திட்டம்’ குறித்து அதிகாரிகள் சரியான விளக்கங்கள் அளிப்பதில்லை. அவர்கள் கூறுவது எதுவும் விவசாயிகளுக்கு புரியவில்லை” என கூறினார்.
அதற்கு ஆட்சியர் சம்பந்தப்பட்ட இன்சூரன்ஸ் அதிகாரிகளை வரவழைத்து, “565 ரூபாய் கட்டினால் ஏக்கருக்கு 31,000 இழுப்பீடு வழங்குவதாக தெரிவிக்கிறீர்களா? இது சட்டத்துக்கு புறம்பானது. இது போன்ற தவறான செயல்களில் ஈடுபடக் கூடாது. அப்படி ஈடுபடுபவர்கள் கண்டறியப்பட்டால் அவர்கள் மீது சட்ட ரீதியாக நடவடிக்கை எடுக்கப்படும்” என்று எச்சரித்தார்.