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பரந்தூரில் விமான நிலையம் அமைக்காவிட்டால் மிகப் பெரிய போராட்டம் வெடிக்கும் - காஞ்சிபுரம் வர்த்தக சங்கம் எச்சரிக்கை

விமான நிலையம் அமைந்தால் பட்டு மற்றும் கைத்தறி தொழில், சிறு, குறு தொழில்கள், சுற்றுலா உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளின் வளர்ச்சிக்கு பயனளிக்கும். புதிய தொழில் முதலீடுகள், வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என்றும் அவர்கள் கூறியுள்ளனர்.

காஞ்சிபுரம் வர்த்தக சங்கம்
காஞ்சிபுரம் வர்த்தக சங்கம் (ETV Bharat Tamil Nadu)
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By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : August 25, 2026 at 10:52 PM IST

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காஞ்சிபுரம்: பரந்தூர் விமான நிலைய திட்டத்தை மீண்டும் செயல்படுத்தாவிட்டால் மாபெரும் போராட்டத்தை முன்னெடுப்போம் என காஞ்சிபுரம் வர்த்தக சங்கம் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளது.

தமிழக சட்டப்பேரவை கூட்டத்தில் முதலமைச்சர் சி.ஜோசப் விஜய், 110 விதியின் கீழ் பரந்தூர் பசுமைவெளி விமான நிலையம் அமைக்கும் திட்டம் கைவிடப்படுகிறது என அறிவிப்பு வெளியிட்டார். முதலமைச்சரின் அறிவிப்பினை அறிந்த ஏகனாபுரம் மற்றும் சுற்றுவட்டார கிராம மக்கள் மகிழ்ச்சி அடைந்தனர்.

ஆனால் தமிழக எதிர்கட்சிகளான திமுக, அதிமுக உள்ளிட்ட கட்சிகள் கலந்து ஆலோசிக்க வேண்டும் எனவும், சட்ட பேரவையில் இதுகுறித்து விவாதம் கொண்டுவராமலேயே இவ்வாறு அறிவிப்பது ஏற்புடையது அல்ல என்று விமர்சித்திருந்தன.

இந்த நிலையில், பரந்தூரில் சர்வதேச விமான நிலையத் திட்டத்தை விரைந்து மீண்டும் செயல்படுத்த தமிழக அரசு நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று காஞ்சிபுரம் வர்த்தக சங்கம் வலியுறுத்தியுள்ளது. இதுதொடர்பாக காஞ்சிபுரம் மாமல்லன் நகரில் உள்ள காஞ்சிபுரம் வர்த்தக சங்க அலுவலகத்தில் பத்திரிகையாளர் சந்திப்பு நடைபெற்றது.

இதில், காஞ்சிபுரம் வர்த்தக சங்கத் தலைவர் தங்கமணி, செயலாளர் சிங்காரவேலன், பொருளாளர் அமீர் பாஷா, முன்னாள் தலைவர்கள், செயற்குழு உறுப்பினர்கள் மற்றும் பொதுக்குழு உறுப்பினர்கள் என பலர் கலந்து கொண்டனர்.

பத்திரிகையாளர் சந்திப்பில் பேசிய வர்த்தக சங்க நிர்வாகிகள், பரந்தூரில் சர்வதேச விமான நிலையம் அமைக்கப்படுவதன் மூலம் காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தின் தொழில், வர்த்தகம், சுற்றுலா மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சி பல மடங்கு அதிகரிக்கும் என தெரிவித்தனர்.

காஞ்சிபுரத்தின் பாரம்பரிய பட்டு மற்றும் கைத்தறி தொழில், சிறு மற்றும் குறுந்தொழில்கள், சுற்றுலா உள்ளிட்ட பல்வேறு துறைகளின் வளர்ச்சிக்கு விமான நிலையத் திட்டம் பெரும் பயனளிக்கும் என்றும், புதிய தொழில் முதலீடுகள் மற்றும் வேலைவாய்ப்புகள் உருவாகும் என்றும் கூறினர்.

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மேலும், கடந்த ஜூன் 27-ந் தேதி நடைபெற்ற காஞ்சிபுரம் வர்த்தக சங்க பொதுக்குழுக் கூட்டத்தில் பரந்தூரில் சர்வதேச விமான நிலையம் அமைக்க வேண்டும் என ஒருமனதாக தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டதாகவும் தெரிவித்தனர்.

எனவே, காஞ்சிபுரம் மாவட்ட மக்களின் நீண்டகால வளர்ச்சி மற்றும் நலனை கருத்தில் கொண்டு, தமிழக முதலமைச்சர் எவ்வித கர்வமும் பார்க்காமலும், அரசியலை பார்க்காமலும், பரந்தூர் சர்வதேச விமான நிலையத் திட்டத்தை விரைந்து மீண்டும் செயல்படுத்த தமிழக அரசு உரிய நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என வர்த்தக சங்க நிர்வாகிகள் வலியுறுத்தினர்.

இதுதொடர்பாக மாவட்ட ஆட்சியர், மாவட்ட பொறுப்பு அமைச்சர் ஆகியோருக்கும் கோரிக்கை மனு அளிக்க உள்ளதாகவும், நடவடிக்கை எடுக்காவிட்டால் விரைவில் காஞ்சிபுரம் பொதுமக்களோடு இணைந்து வர்த்தக சங்க நிர்வாகிகள் மாபெரும் போராட்டத்தை முன்னெடுக்க உள்ளதாகவும் அவர்கள் எச்சரிக்கை விடுத்துள்ளனர்.

TAGGED:

வர்த்தக சங்கம் எச்சரிக்கை
பரந்தூர் விமான நிலையம்
PARANDUR AIRPORT
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