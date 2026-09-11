பரந்தூர் அருகே சிப்காட் தொழில் பூங்கா- 8.38 ஹெக்டேர் நிலத்தை கையகப்படுத்த அரசாணை
மதுரமங்கலத்தில் அமைக்கப்படவுள்ள சிப்காட் தொழில் பூங்கா மூலம் 5,000 பேருக்கு நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும் என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.
Published : September 11, 2026 at 3:50 PM IST
காஞ்சிபுரம்: பரந்தூர் அருகே மதுரமங்கலத்தில் சிப்காட் தொழில் பூங்கா அமைப்பதற்காக 8.38 ஹெக்டேர் நிலத்தைக் கையகப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு அரசாணையை வெளியிட்டுள்ளது.
ரூ.175 கோடியில் சிப்காட் தொழில் பூங்கா
கடந்த ஆகஸ்ட் 31-ம் தேதி அன்று தமிழ்நாடு சட்டப் பேரவையில் பேசிய முதலமைச்சர் விஜய், "தமிழ்நாட்டில் செமிகண்டெக்டர் துறையில் அதிகளவு முதலீட்டினை ஈர்க்கவும், இத்துறையில் நமது நமது மாநிலத்தின் பங்கினை கணிசமான அளவு உயர்த்திடவும், காஞ்சிபுரம் மாவட்டம், மதுரமங்கலத்தில் செமிகண்டெக்டர் மற்றும் மின்னணுவியல் உற்பத்திப் பூங்கா, சிப்காட் நிறுவனம் மூலம் ரூ.175 கோடி மதிப்பீட்டில் அமைக்கப்படும்" என்று விதி எண் 110-ன் கீழ் அறிவித்திருந்தார்.
5,000 பேருக்கு வேலைவாய்ப்பு
மதுரமங்கலத்தில் அமைக்கப்படவுள்ள சிப்காட் தொழில் பூங்கா மூலம் 5,000 பேருக்கு நேரடி மற்றும் மறைமுக வேலைவாய்ப்புகள் கிடைக்கும். இந்த தொழில் பூங்காவில் செமிகண்டெக்டர் துறையில் புதிய தொழிற்சாலைகள் அமைப்பதற்கு ஏதுவாக உலகத்தரம் வாய்ந்த ஆர் அண்ட் டி (R&D) வசதிகள் ஏற்படுத்தப்படும். இத்துறையில் ரூ.2,000 கோடி வரை முதலீடு ஈர்க்கப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.
நிலத்தை கையகப்படுத்த தமிழ்நாடு அரசு அரசாணை
பரந்தூர் அருகே மதுரமங்கலத்தில் சிப்காட் தொழில் பூங்கா அமைப்பதற்காக 8.38 ஹெக்டேர் நிலத்தைக் கையகப்படுத்துவதற்கான அரசாணையை தமிழ்நாடு அரசு வெளியிட்டுள்ளது. நில உரிமையாளர்களுக்கான இழப்பீட்டுத் தொகை சிப்காட் மேலாண்மை இயக்குநரால் நிர்வகிக்கப்படும் நிதியில் இருந்து வழங்கப்படும் எனத் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தமிழ்நாடு தொழில் நோக்கங்களுக்காக நிலம் கையகப்படுத்துதல் சட்டம், 1997-ன் (சட்டம் 10/1999) பிரிவு 3(1)-ன் கீழ் இந்த அறிவிப்பு வெளியிடப்பட்டுள்ளது. கையகப்படுத்தப்படவுள்ள நிலங்களின் வரைபடங்கள் மற்றும் தொடர்புடைய ஆவணங்கள், காஞ்சிபுரம் சிறப்பு மாவட்ட வருவாய் அலுவலர் (நில எடுப்பு) மற்றும் காஞ்சிபுரம் சிறப்பு வட்டாட்சியர் (நில எடுப்பு) ஆகியோரது அலுவலகங்களில் வைக்கப்பட்டுள்ளன. அதனை பொதுமக்கள் வேலை நாட்களில் நேரில் பார்வையிடலாம் எனக் கூறப்பட்டுள்ளது.
இந்த தொழில் பூங்கா மூலம் காஞ்சிபுரம் மற்றும் ஸ்ரீபெரும்புதூர் சுற்றுவட்டாரப் பகுதிகளில் தொழில் வளர்ச்சி மற்றும் வேலை வாய்ப்புகளை மேலும் அதிகரிக்கும் என எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. செமிகண்டெக்டர் துறையில் உலகளவில் இந்தியா முன்னணியில் உள்ளது என்பது குறிப்பிடத்தக்கது.