அன்று கைத்தறி நெசவாளரின் மகன்... இன்று ஐபிஎஸ் அதிகாரி...! விடாமுயற்சியால் சிகரம் தொட்ட காஞ்சிபுரம் மைந்தன் கிருபாகரன்
மிகச் சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து, பட்டயக் கணக்காளராக உயர்ந்து, மின்வாரியப் பணியையும் மேற்கொண்டு, இன்று இந்திய காவல் பணிக்குத் தேர்வாகியுள்ள கிருபாகரனின் பயணம் இளைஞர்களுக்கு ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக அமைந்துள்ளது.
Published : November 29, 2026 at 10:55 PM IST
காஞ்சிபுரம்: கைத்தறி நெசவாளரின் மகனாக பிறந்து தனது விடாமுயற்சியாலும், கடின உழைப்பாலும் அகில இந்திய குடிமைப் பணித் தேர்வில் வெற்றி பெற்று, தற்போது இந்திய காவல் பணிக்கு (IPS) தேர்வாகியுள்ள காஞ்சிபுரத்தைச் சேர்ந்த இளைஞர் ந. கிருபாகரனுக்கு பல்வேறு தரப்பினரும் பாராட்டுகளைத் தெரிவித்து வருகின்றனர்.
காஞ்சிபுரம் நாராயணப்பாளையத் தெருவைச் சேர்ந்தவர் ந.கிருபாகரன். 2025ஆம் ஆண்டு நடைபெற்ற மத்திய அரசுப் பணியாளர் தேர்வாணையத்தின் (UPSC) அகில இந்திய குடிமைப் பணித் தேர்வை இவர் எழுதினார். இதன் தொடர்ச்சியாக, கடந்த மார்ச் மாதம் இந்த யுபிஎஸ்சி தேர்வு முடிவுகள் வெளியாகின. இதில் கிருபாகரன் அகில இந்திய அளவில் 439-வது இடத்தைப் பிடித்து சாதனை படைத்தார்.
அவரது இந்த வெற்றியானது காஞ்சிபுரம் மக்கள் மத்தியில் மிகுந்த மகிழ்ச்சியை ஏற்படுத்தியது.இதனைத் தொடர்ந்து, தேர்வில் வெற்றி பெற்றவர்களுக்கான பணி ஒதுக்கீட்டு ஆணையை மத்திய அரசின் பணியாளர் மற்றும் பயிற்சித் துறை (DoPT – Department of Personnel and Training) தற்போது வெளியிட்டுள்ளது.
அதன்படி, ந. கிருபாகரனுக்கு மதிப்புமிக்க இந்திய காவல் பணி (IPS) ஒதுக்கீடு செய்யப்பட்டுள்ளதாக ஆணையில் தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
கிருபாகரனின் இந்த வெற்றிக்கு பின்னால் அவரது குடும்பப் பின்னணியும், விடாமுயற்சியும் முக்கியப் பங்கு வகிக்கின்றன. கைத்தறி நெசவுத் தொழிலை வாழ்வாதாரமாக கொண்ட மிக எளிமையான குடும்பத்தில் பிறந்தவர் தான் கிருபாகரன். தனது கல்விப் பயணத்தில் பல்வேறு சவால்களைக் கடந்து பட்டயக் கணக்காளர் (Chartered Accountant) படிப்பை இவர் நிறைவு செய்தார்.
|இதையும் படிங்க: தொகுதி மறுவரையறை மசோதா: காங்கிரஸ் கோரிக்கையை நிராகரித்தது திமுக - மு.க.ஸ்டாலின் கூறியது என்ன?
பின்னர் மின்வாரியப் பணியில் அவர் இணைந்தார். ஆனால், அரசுப் பணியில் அவர் சேர்ந்த போதிலும் தனது சிறு வயது கனவான குடிமைப் பணி அதிகாரியாக வர வேண்டும் என்ற ஆசை மட்டும் அவர் மனதை விட்டு அகலவில்லை.
இதனால் பணிக்கு மத்தியிலும் கடும் சவால்களை கடந்து யுபிஎஸ்சி தேர்வுக்காக இரவு பகலாக படித்தார். இவ்வாறு விடாமுயற்சியுடன் உழைத்ததன் பலனாக தேர்வில் வெற்றி பெற்று ஐபிஎஸ் அதிகாரியாக உருவாகியுள்ளார் கிருபாகரன்.
பொதுவாகவே, மிகவும் கடினமான போட்டித் தேர்வுகளில் ஒன்றாகக் கருதப்படும் குடிமைப் பணித் தேர்வில் வெற்றி பெறுவதற்கு ஆழ்ந்த அறிவு, தொடர் பயிற்சி, பொறுமை, மன உறுதி ஆகியவை அவசியம்.
மிகச் சாதாரண குடும்பத்தில் பிறந்து, பட்டயக் கணக்காளராக உயர்ந்து, மின்வாரியப் பணியையும் மேற்கொண்டு, இன்று இந்திய காவல் பணிக்குத் தேர்வாகியுள்ள கிருபாகரனின் பயணம் இளைஞர்களுக்கு ஒரு சிறந்த முன்னுதாரணமாக அமைந்துள்ளது.
குடும்பத்தின் பொருளாதாரப் பின்னணியோ, பணிச்சூழலோ ஒருவரின் லட்சியத்திற்கு தடையாக இருக்க முடியாது என்பதை தனது சாதனையின் மூலம் நிரூபித்துள்ளார் கிருபாகரன்.
இவரது சாதனை மேலும் பல இளைஞர்களுக்கு ஊக்கமளிப்பதுடன், காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்திற்கும் பெருமை சேர்த்துள்ளது. காவல் சேவை பொறுப்பில் சிறப்பாகப் பணியாற்றி, மக்கள் நலனுக்கும், நாட்டின் பாதுகாப்புக்கும் அர்ப்பணிப்புடன் சேவையாற்ற கிருபாகரனுக்கு காஞ்சிபுரம் மக்கள் வாழ்த்து தெரிவித்து வருகின்றனர்.