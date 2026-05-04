காஞ்சிபுரத்தில் வெல்லப்போவது யார்?
தமிழ்நாடு சட்டப்பேரவைத் தேர்தல் முடிவுகள் 2026: காஞ்சிபுரம் தொகுதியில் திமுக சார்பில் நித்யா சுகுமார், அதிமுக தரப்பில் வி.சோமசுந்தரம், நாதக-வின் வெற்றிச்செல்வி, தவெக சார்பில் ஆர்.வி.ரஞ்சித் குமார் ஆகியோர் களத்தில் உள்ளனர்.
Published : May 4, 2026 at 1:15 AM IST
காஞ்சிபுரம்: காஞ்சிபுரம் மாவட்டத்தில் உள்ள காஞ்சிபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் ஏற்கெனவே 2 முறை திமுக வெற்றி பெற்ற நிலையில், ஹாட்ரிக் வெற்றியை பதிவு செய்யுமா? அல்லது அதிமுக வெற்றி பெறுமா என்ற எதிர்பார்ப்பு எழுந்துள்ளது.
காஞ்சிபுரம் சட்டமன்ற தொகுதியில் அதிமுகவும் திமுகவும் மாறி மாறி வெற்றி பெற்றுள்ளன. 2001-இல் அதிமுக வேட்பாளர் எஸ்.எஸ்.திருநாவுக்கரசும், 2005-இல் நடந்த இடைத்தேர்தலில் மைதிலி திருநாவுக்கரசுவும் வெற்றி பெற்றனர்.
2006-இல், திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் கமலாம்பாள், அதிமுக வேட்பாளர் மைதிலியை தோற்கடித்தார்.
2011-இல், திமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் பி.எஸ்.உலகரட்சனை, அதிமுக வேட்பாளர் வி. சோமசுந்தரம் 25,717 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2016-இல் திமுக வேட்பாளர் எழிலரசன், அதிமுக வேட்பாளர் மைதிலி திருநாவுக்கரசை 7,548 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2021இல் மீண்டும் போட்டியிட்ட திமுக எம்எல்ஏ எழிலரசன், அதிமுக கூட்டணி சார்பில் போட்டியிட்ட பாமக வேட்பாளர் பி.மகேஷ்குமாரை 11,595 வாக்குகள் வித்தியாசத்தில் தோற்கடித்தார்.
2026 தேர்தல் நிலவரம்
2026 சட்டமன்ற தேர்தலில், திமுக சார்பில் நித்யா சுகுமார் போட்டியிடுகிறார். அதிமுக சார்பில் முன்னாள் எம்எல்ஏ வி.சோமசுந்தரம் போட்டியிடுகிறார்.
தமிழக வெற்றிக் கழகம் சார்பில் ஆர்.வி.ரஞ்சித் குமார் என்பவரும், நாம் தமிழர் கட்சி சார்பில் வெற்றிச் செல்வி என்பவரும் போட்டியிடுகிறார்கள்.
இந்த தொகுதியில் மொத்தம் 2,78,775 வாக்காளர்கள் உள்ளனர்.