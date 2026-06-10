லஞ்சம் வாங்கிய விஏஓவை கையும் களவுமாக பிடித்த லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை
லஞ்சம் வாங்கிய கிராம நிர்வாக அலுவலரிடம் லஞ்ச ஒழிப்புக் காவல்துறையினர் சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கும் மேலாக விசாரணை மேற்கொண்டனர்.
Published : June 10, 2026 at 10:58 PM IST
தேனி: கம்பம் பகுதியில் பட்டாவில் பெயர் திருத்தத்திற்கு ரூபாய் 5,000 லஞ்சம் பெற்ற விஏஓவை லஞ்ச ஒழிப்பு காவல்துறையினர் கையும் களவுமாகப் பிடித்தனர்.
தேனி மாவட்டம், சின்ன ஓவுலாபுரம் என்ற பூசாரி கவுண்டன்பட்டியைச் சேர்ந்தவர் கனகராஜ். இவருடைய உறவினர் லோகராணி என்பவரது நிலத்தின் பட்டாவில், அவரது பெயர் தவறுதலாக 'லோகமணி' என அச்சிடப்பட்டிருந்தது. இந்தப் பிழையைத் திருத்துவதற்காக லோகராணி முறைப்படி இணையதளம் மூலமாகப் பெயர் மாற்றத்திற்கு விண்ணப்பித்திருந்தார்.
இதன் அடிப்படையில் பட்டா பெயர் மாற்ற ஒப்புதலுக்காகக் கம்பம் கிராம நிர்வாக அலுவலர் கார்த்தி என்பவரை அவர் அணுகியுள்ளார். அப்போது, இப்பணியை முடித்துக் கொடுக்க கிராம நிர்வாக அலுவலர் கார்த்தி 5,000 ரூபாய் லஞ்சம் கேட்டுள்ளார். லஞ்சம் கொடுக்க விரும்பாத லோகராணி இது குறித்து லஞ்ச ஒழிப்பு காவல் துறையினரிடம் புகார் அளித்தார்.
புகாரின் பேரில், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை டி.எஸ்.பி நாகராஜன் தலைமையிலான காவல்துறையினர் இன்று (ஜூன் 10) கம்பம் கிராம நிர்வாக அலுவலகத்தில் அதிரடி சோதனை நடத்தினர். அப்போது, கனகராஜிடம் இருந்து கிராம நிர்வாக அலுவலர் கார்த்தி 5,000 ரூபாய் லஞ்சப் பணத்தைப் பெற்றபோது, மறைந்திருந்த லஞ்ச ஒழிப்புத் துறையினர் கிராம நிர்வாக அலுவலரை கையும் களவுமாகப் பிடித்துக் கைது செய்தனர்.
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கைது செய்யப்பட்ட கிராம நிர்வாக அலுவலர் கார்த்தியிடம், லஞ்ச ஒழிப்புத்துறை துணை கண்காணிப்பாளர் நாகராஜன் தலைமையிலான போலீசார் சுமார் 5 மணி நேரத்திற்கும் மேலாகத் தீவிர விசாரணை மேற்கொண்டனர். பின்னர் அதிகாரிகள் கிராம நிர்வாக அலுவலர் கார்த்திகை கைது செய்து அழைத்துச் சென்றனர்.
கார்த்தி மீது பணியிடை நீக்கம் போன்ற துறை ரீதியிலான நடவடிக்கை எடுக்கப்படும் என்றும் அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.