கமல்ஹாசன் மகள் ஸ்ருதிஹாசனுடன் வந்து வாக்களித்தார்

நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் சென்னை வளசரவாக்கத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்தார்

By ETV Bharat Tamil Nadu Team

Published : April 23, 2026 at 9:14 AM IST

சென்னை: நடிகர் கமல்ஹாசன் தனது மகள் ஸ்ருதிஹாசனுடன் சென்னை தேனாம்பேட்டையில் வாக்களித்தார்.

தமிழ்நாட்டில் 234 தொகுதிகளுக்கான சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவு இன்று காலை 7 மணிக்கு தொடங்கி நடைபெற்று வருகிறது. சென்னை சட்டமன்ற பொதுத் தேர்தலுக்கான வாக்குப்பதிவு விறுவிறுப்பாக நடைபெற்று வருகிறது.

அரசியல் கட்சித் தலைவர்கள் முதல் திரைப் பிரபலங்கள் வரை அனைவரும் தங்களது வாக்குச்சாவடியில் நீண்ட வரிசையில் நின்று வாக்களித்து வருகின்றனர். அதன்படி சென்னை தேனாம்பேட்டை எல்டாம்ஸ் சாலையில் உள்ள மாநகராட்சி பள்ளியில் நடிகரும், மக்கள் நீதி மய்யம் கட்சித் தலைவருமான கமல்ஹாசன் தனது மகள் ஸ்ருதிஹாசனுடன் சேர்ந்து வந்து வாக்களித்தார்.

தொடர்ந்து வாக்குச்சாவடிக்குயில் இருந்து வெளியில் வந்த பிறகு, செய்தியாளர்களுக்கு கமல்ஹாசன் மற்றும் ஸ்ருதிஹாசன் ஆகியோர் வாக்களித்த பின்பு கையில் மை வைக்கப்பட்டதை காண்பித்தனர். தொடர்ந்து செய்தியாளர்களிடம் பேசிய கமல்ஹாசன், “என் ஜனநாயக கடமையை ஆற்றியுள்ளேன். மற்றவர்களும் ஆற்ற வேண்டும்” என்றார். தொடர்ந்து மாற்றம் வருமா என செய்தியாளர்கள் கேள்வி எழுப்பிய போது, ஆட்சியில் மாற்றம் வருமா? உங்கள் வாழ்கையில் மாற்றம் வரும்” என கூறினார்.

அதேபோல் நடிகர் சிவகார்த்திகேயன் சென்னை வளசரவாக்கத்தில் உள்ள வாக்குச்சாவடிக்கு வந்து வாக்களித்தார். சட்டமன்றத் தேர்தல் வாக்குப்பதிவை முன்னிட்டு, சென்னை மாவட்டத்தை பொருத்தவரை 16 சட்டமன்ற தொகுதிகளில் 975 இடங்களில் 4085 வாக்குச்சாவடி மையங்கள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இதில் அதிகபட்சமாக வேளச்சேரி சட்டமன்ற தொகுதியில் 315 வாக்குச்சாவடி மையங்களும், குறைந்தபட்சமாக துறைமுகம் சட்டமன்ற தொகுதியில் 192 வாக்குச்சாவடி மையங்களும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

இன்று காலை 7 மணிக்கு துவங்கிய வாக்குப்பதிவு மாலை 6 மணி வரை வாக்குப்பதிவு நடைபெறுகிறது. வாக்குப்பதிவுக்கு தேவையான அனைத்து அடிப்படை வசதிகளும் வாக்குச்சாவடி மையங்களில் அமைக்கப்பட்டுள்ளது. வாக்கு செலுத்த வரும் வாக்காளர்களுக்கு தேவையான அடிப்படை வசதிகள் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது. மேலும் வாக்களிக்கும் போது வாக்காளர்களின் வாக்குச்சாவடி மையத்திற்கு வெளியே வைப்பதற்கான கைபேசி வைக்கும் பைகள் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

மாற்றுத்திறனாளிகள் வாக்களிக்கும் வகையில், சக்கர நாற்காலிகள் தயார் நிலையில் வைக்கப்பட்டு பயன்படுத்தப்படுகிறது. மேலும் மாற்றுத்திறனாளிகளை வாக்குச்சாவடி பூத் வரை சக்கர நாற்காலையில் அழைத்து செல்லும் வகையில் பிரத்யேக பாதைகளும் அமைக்கப்பட்டுள்ளது.

