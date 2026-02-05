மாநிலங்களவையில் கமல்ஹாசன் என்ன பேசினார்? புரியவே இல்லை என வானதி சீனிவாசன் பேட்டி
அண்ணாமலை சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைய வேண்டும் என்பது தான் எங்கள் அனைவரின் ஆசை என்று வானதி சீனிவாசன் தெரிவித்தார்.
Published : February 5, 2026 at 8:15 PM IST
கோயம்புத்தூர்: மாநிலங்களவையில் தமிழ் குறித்து நிதியமைச்சர் நிர்மலா சீதாராமனுக்கு பதில் அளிக்கும் வகையில் கமல்ஹாசன் ஆற்றிய உரை தனக்கு புரியவில்லை என்று வானதி சீனிவாசன் கூறினார்.
கோவை வடக்கு சட்டமன்ற தொகுதிக்கு உட்பட்ட தனியார் திருமண மண்டபத்தில் மோடி முகாம் நிகழ்வினை பாஜக தமிழகப் பொறுப்பாளர் சுதாகர் ரெட்டி துவக்கி வைத்தார். இந்த நிகழ்ச்சியில் பாஜக தேசிய மகளிர் அணி தலைவர் வானதி சீனிவாசன் எம்எல்ஏ கலந்து கொண்டு பயனாளிகளுக்கு தையல் இயந்திரங்களையும், மாற்றுத்திறனாளிகளுக்கான உபகரணங்களையும் வழங்கினார்.
அதனை தொடர்ந்து செய்தியாளர்களை சந்தித்த அவர், ''வரும் சட்டமன்ற தேர்தல் பணிகளை என்டிஏ கூட்டணி தொடங்கி விட்டது. மக்களிடம் குறைகளை கேட்பதற்காக "உங்கள் குரல், எங்கள் செயல்" என்ற செயலி அறிமுகப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. இது மக்களின் குறைகளை கேட்பதற்கான செயலி. இதே போல தேர்தல் அறிக்கைக்கான குழுவினர் மக்களிடம் கருத்துகளை கேட்டறிந்து வருகின்றனர்.
சாலை, குடிநீர், தெரு விளக்கு என அடிப்படை வசதிகளுக்காக மக்கள் எங்களை அணுகுகின்றனர். திமுக அரசு தோல்வி அடைந்துவிட்டது. முதல்வர் ஸ்டாலின் மீண்டும் ஆட்சியை பிடித்து விடுவோம் என்ற கனவில் இருக்கிறார். திமுக ஆட்சியை வீட்டிற்கு அனுப்ப வேண்டும் என்பது தான் எங்கள் கனவு. 2026 தேர்தலில் தேஜ கூட்டணி தான் வெற்றி பெறும்.
கோவை வடக்கு தொகுதியில் நான் போட்டியிடுகிறேனா என்பதை கட்சி தலைமை தான் முடிவு செய்யும். எங்கள் கூட்டணி 234 தொகுதிகளிலும் வெற்றி பெற வேண்டும். தமிழ்நாட்டில் என்டிஏ கூட்டணிக்கு தலைமை வகிக்கும் எடப்பாடி பழனிசாமியின் வெற்றிக்காக ஆயிரக்கணக்கான நிகழ்ச்சிகளும், முகாம்களும் நடத்தப்படும்.
ஜெயலலிதா ஆட்சியில் என்னென்ன திட்டங்கள் இருந்ததோ, அதை மாற்றி விட்டு திமுக அரசு திட்டங்களை கொண்டு வந்துள்ளது. அதிமுக கொடுக்கும் வாக்குறுதிகளை நிறைவேற்ற மத்திய அரசு உறுதுணையாக இருக்கும்.
மாநிலங்களவையில் தமிழ் குறித்து நிதியமைச்சர் பேசியதாக கமல்ஹாசன் ஆற்றிய உரை எனக்கு புரியவில்லை. கமல் பேச்சு புரியாமல் தான் கோவை மக்கள் அவரை வீட்டிற்கு அனுப்பினார்கள்'' என்றார்.
பாஜக தேர்தல் பொறுப்பில் இருந்து விலகுவதாக அண்ணாமலையில் அறிவிப்பு குறித்த கேள்விக்கு, ''அண்ணாமலை அவரது தந்தைக்கு உடல்நிலை சரியில்லாததால் தொகுதி சுற்று பயணத்தை மாற்றி கொடுக்க சொல்லி இருக்கிறார். அதை பூதாகரமாக்கி விட்டார்கள். அண்ணாமலை சட்டமன்றத்திற்குள் நுழைய வேண்டும் என்பது எங்கள் அனைவரின் ஆசை. அதை தலைமை தான் முடிவு செய்யும்.'' என தெரிவித்தார்.
தவெக நிர்வாகி செங்கோட்டையன் குறித்து பேசிய வானதி சீனிவாசன், ''அவர் ஒரு மூத்த அரசியல்வாதி. காலத்தின் கொடுமை காரணமாக அவர் இப்போது கட்சி தொடங்கிய நடிகரோடு சேர்ந்து இருப்பது எங்களுக்கு வேதனையாக இருக்கிறது.'' என்றார்.