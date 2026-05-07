மக்கள் தீர்ப்புக்கு மரியாதை கிடைத்தே ஆக வேண்டும்: கமல்ஹாசன் வலியுறுத்தல்
Published : May 7, 2026 at 3:59 PM IST
சென்னை: தவெக தலைவர் விஜய்யை ஆட்சியமைக்க அழைக்காமல் இருப்பது தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஆணையை அவமதிக்கும் செயல் என்றும், மக்களின் தீர்ப்புக்கு மரியாதை கிடைத்தே ஆக வேண்டும் எனவும் கமல்ஹாசன் தெரிவித்துள்ளார்.
2026 சட்டப்பேரவை தேர்தல் முடிவுகள் மே 4ஆம் தேதி அறிவிக்கப்பட்ட நிலையில், 234 தொகுதிகளில் போட்டியிட்ட விஜய்யின் தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வெற்றி பெற்றிருந்தது. ஆனால், தமிழ்நாட்டில் ஆட்சியமைக்க தேவையான 118 இடங்களை யாரும் கைப்பற்றாததால், யாருக்கும் தனிப்பெரும்பான்மை கிடைக்காத சூழல் நிலவுகிறது.
இந்நிலையில், திமுக கூட்டணியை முறித்துவிட்டு தவெகவுக்கு காங்கிரஸ் (5 தொகுதிகள்) ஆதரவு அளித்துள்ளது. இருந்தபோதிலும், தவெகவிற்கு பெரும்பான்மை பலம் கிடைக்கவில்லை. இந்நிலையில், தமிழகத்தில் ஆட்சியமைக்க உரிமை கோரி தவெக சார்பில் ஆளுநரிடம் கடிதம் கொடுக்கப்பட்டது.
ஆனால், இதுவரை விஜய்க்கு சாதகமான பதிலை ஆளுநர் கொடுக்கவில்லை. இந்நிலையில், தவெகவை ஆட்சியமைக்க அழைக்க வேண்டும் என்று திமுக உள்ளிட்ட மதச்சார்பற்ற கூட்டணிக் கட்சிகளின் தலைவர்கள் ஆளுநரை வலியுறுத்தி வருகின்றனர்.
அந்த வகையில், மக்கள் நீதி மய்யம் தலைவர் கமல்ஹாசன் அவரது எக்ஸ் பக்கத்தில், “தமிழ்நாடு சட்டமன்றத் தேர்தலில் தனித்து ஆட்சியமைக்கும் அதிகாரத்தை மக்கள் எந்தக் கட்சிக்கும் வழங்கவில்லை. இந்த முடிவு தமிழ்நாட்டு வரலாற்றில் முன்னெப்போதும் நிகழாதது.
என் சகோதரர் மு.க.ஸ்டாலின் ‘மக்கள் தீர்ப்பை மதிக்கிறோம்; பொறுப்பான எதிர்க்கட்சியாக செயல்படுவோம்’ என்று அறிவித்திருக்கிறார். அவரது அரசியல் முதிர்ச்சியை நான் மதிக்கிறேன். இப்போது அரசியலமைப்பு பொறுப்பில் இருப்பவர்களும் அதே கடமையை நிறைவேற்ற வேண்டும். இது கோரிக்கை அல்ல, அவர்களின் அரசியலமைப்புக் கடமைக்கான நினைவூட்டல்.
விஜய் தலைமையிலான தமிழக வெற்றிக் கழகம் 108 இடங்களில் வென்றுள்ளது. அவரை ஆட்சியமைக்க அழைக்காமல் இருப்பது தமிழ்நாட்டு மக்களின் ஆணையை அவமதிப்பதாகும். 233 தேர்ந்தெடுக்கப்பட்ட உறுப்பினர்கள் இன்னும் பதவியேற்க முடியாமல் இருக்கிறார்கள். இது மாநிலத்திற்கு நேரும் அவமானம்; மக்களாட்சிக்கு ஏற்படும் சேதம்.
பெரும்பான்மையை சட்டமன்றத்தில்தான் நிரூபிக்க வேண்டும், ராஜ்பவனில் அல்ல’ என எஸ்.ஆர். பொம்மை வழக்கில் உச்ச நீதிமன்றம் தெளிவாக சொல்லியிருக்கிறது. நான் பேசிக்கொண்டிருப்பது அரசியல் அல்ல. ஓர் இந்தியக் குடிமகனின் கொள்கைக் குரல் இது. தமிழ்நாட்டு மக்களின் தீர்ப்புக்கு மரியாதை கிடைத்தே ஆகவேண்டும்” என பதிவிட்டுள்ளார்.